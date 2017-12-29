Популярная Библейская энциклопедия в обширных, а нередко коротких и сжатых статьях (смотря по важности предмета), отвечает почти на большую часть вопросов библейской археологии, архитектуры, астрономии, географии, ботаники, священной библиографии, военной науки, зоологии, земледелия, искусств, минералогии, метеорологии, медицины, математики, нумизматики, педагогики, физики, этнографии и др. Объяснение подробностей библейских терминов касается как канонических, так и неканонических книг Свящ. Писания, с той однако разницей, что объяснения последних отличаются своей значительной краткостью в сравнении с первыми. Богословские термины, за исключением терминов строго библейского значения, опущены. Издание сдержит около 7500 объяснений различных слов, встречающихся в Ветхозаветных и Новозаветных канонических и неканонических книгах Свящ. Писания.



Исследуйте писания (Ин 5:39), сказал Господь Спаситель в одном месте и в другом: Заблуждаетесь, не зная писаний, ни силы Божией ( Мф 22:29), и вот, имея главной целью ближайшее ознакомление читателей с боговдохновенной красотой, силой и выразительностью книг Свящ. Писания, составитель означенного труда имеет также в виду, чтобы оный, помимо своей специальности – служить для различных библейских справок, составлял и простую, для всех понятную и назидательную, настольную книгу не только для образованного, но и для всякого любознательного православного христианина, любящего глаголы живота вечного.

Источниками и пособиями при составлении Библейской энциклопедии служили: Библия на Славянском языке и в Русском переводе, Богословие Преосвящ. Макария и Антония, Пространный Христианский Катихизис и Начатки Прав. Хр. учения м. Филарета, Словарь прав. церковно-богослужебного языка и священных обрядов пр. Михайловского, Библейский словарь А. Верховского, Опыт Библейского словаря пр. Солярского и др.



Готовя к изданию Библейскую Энциклопедию почти по всем отраслям библейского знания, перечисленным выше, надеюсь, что настоящий труд окажется не только полезным, но и душеспасительным чтением для множества лиц, с любовью и благоговением читающих слово Божие, и что, с другой стороны, читатели снисходительно отнесутся к выполнению такой обширной, многотрудной задачи, какой является издание Полной Библейской Энциклопедии, и покроют своею любовью, если сверх чаяния встретятся в оной какие-либо мелкие опечатки и погрешности.



Арх. Никифор

Никифор - Бажанов - Библейская энциклопедия

Иллюстрированная библейская энциклопедия / архимандрит Никифор (Бажанов).

Москва : Эксмо, 2016. – 640 с. : ил.

ISBN 978-5-699-87789-8

Никифор - Бажанов - Библейская энциклопедия - Аарон

ААРОН (высокий, гора, гора света, учитель, просвещенный, и имя, общее с распространенным на Востоке именем Гаруна) (Исх 28:1) - первый первосвященник еврейского народа, старший брат пророка и законодателя Моисея. Сын Амрама и Иохаведы, он происходил из колена Левии и был на три года старше своего брата Моисея, родившись в 1574 г. до н. э. Из-за косноязычия Моисея А. должен был говорить за него перед народом и египетским царем-фараоном, за что Бог назвал его «устами Моисеевыми и пророком его» (Исх 4:16, 7:1). Вместе с тем он должен был помогать своему брату во время путешествия евреев из Египта в землю Ханаан. А. взял в жены Елисавету, дочь Аминадава, и имел от нее четырех сыновей: Нада-ва, Авиуда, Елеазара и Ифамара. Два первых были наказаны Богом смертью за принесение Господу огня чуждого, и таким образом священство утвердилось в роде последних братьев, оставшихся в живых (Исх 6:23). В 1491 г. А. и его сыновья особым образом и непосредственно самим Богом были призваны к священническому служению (Евр 5:4). Но еще прежде посвящения, когда Моисей 40 дней находился на горе Синай для получения от Бога Закона, евреи испугались долговременного отсутствия своего вождя и потребовали от А., чтобы он дал им в путеводители изваяние одного из языческих божеств. А., уступив требованию народа, велел принести золотые серьги их жен и детей, и когда они были принесены, отлил из них золотого тельца, вероятно, по образцу египетского идола Аписа. Удовлетворенный народ восклицал: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Египетской» (Исх 27:4). Увидав это, А. поставил жертвенник и провозгласил: «Завтра праздник Господу». На другой день народ принес перед ним всесожжения, а после устроил оргию (Исх 32:1-6). За эту слабость А. подвергся справедливому упреку со стороны Моисея, но так как малодушие скоро было заглажено раскаянием, то А. и после всегопроисшедшего не лишился Божьего благоволения. В 1490 г. Моисей, по воле Божьей, у той же горы Синай возвел его в высокий сан великого иерея, или первосвященника, с правом передавать первосвященство старшему в его роде, четверых же сыновей его поставил священниками или жрецами (Лев 8).

АДИН (приятный) (1 Езд 2:15, Неем 7:20, 10:16) -имя собственное.



АДИНА (прекрасный, роскошный) (1 Пар 11:42) -один из военачальников Давида, сын Шизы. АДИФАИМ (двойное украшение) (Ис Нав 15:36) -город в низменных местах земли колена Иудина. АДДАЙ (правосудие Божие) (1 Пар 27:29) - отец Шафата, главный начальник над стадами Давида. АДМАФА (Есф 1:14) - один из семи главных вельмож Персии и Мидии при царе Артаксерксе во времена Есфири и Мардохея. АДНА (приятность) -



1) (1 Езд 10:30) - потомок Пахаф-Моава, живший во времена Ездры и Неемии;



2) (2 Пар 17:14) - военачальник над 300 000 воинов при царе Иосафате.



АДНАХ (приятность) (1 Пар 12:20) - один из тысяченачальников Манассии, перешедших к Давиду в Секелаге.



АДОВЫ ВРАТА (Мф 16:18) - образное выражение, означающее всю силу дьявола или смерти. «Я создам церковь Мою,- сказал Господь,- и врата ада не одолеют ее». (См. Врата.)



АДОДДАМ, ОДОДДАМ (справедливость народа) (2 Макк 12:38, Ис Нав 15:35) - древний и знаменитый город в земле колена Иуды в 15 или 20 англ, милях на юго-западе от Иерусалима. Царь А. был убит Иисусом Навином. Город был укреплен Рово-амом и, вероятно, по причине своей силы и крепости называется у пророка Михея (1:15) славою Израиля - «Он (т. е. Господь) пройдет до Одоллама, славы Израиля». Вблизи города находилась пещера (Адолламская), в которой скрылись Давид и 400 человек его иноплеменных спутников (1 Цар 22:1), бежавших от гефского царя Анхуса. АДОНАИ (Ис 40:10) - имя Господа, часто встречающееся в священных книгах В. З. Нередко, в знак особенного почтения, оно прилагается к людям в значении «господин».



АДОНИ-ВЕЗЕ К (господин Везека, или господин молнии) (Суд 1:5, 7) - титул хананейского царя. После смерти Иисуса Навина он бежал от войск колен Иуды и Симеона. Многие из хананеев и ферезеев во время этого сражения погибли. Сам же А. был схвачен, и ему «отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его». Таким образом, он принял справедливое воздаяние за подобную же бесчеловечную жестокость, сделанную им некогда семидесяти царям, которые потом собирали крохи под столом его (ст. 7). Затем его привели в Иерусалим, где он и умер (Суд 1:4-7).



АДОНИ КАМ (Господь помогает) (1 Езд 2:13) - глава поколения из 666 человек, возвратившихся из плена с Зоровавелем.

