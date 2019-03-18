В настоящее время одной из важнейших задач духовного образования и просвещения является изучение богатейшего наследия святых отцов, которое далеко не в полной мере доступно русскому читателю. Многие святоотеческие трактаты остаются не переведенными или переведенными отрывочно, часто архаичным или, наоборот, слишком вольным языком, что препятствует их адекватному восприятию. Для восполнения данного пробела Редакционно-издательским советом Московской духовной академии было решено начать публикацию современных переводов на русский язык в традиции серии «Творения святых отцов», выходившей при Академии до 1917 г.

Как и в публикациях указанной дореволюционной серии, в настоящем издании примечания сведены к минимуму и ограничены, как правило, указанием прямых ссылок и аллюзий на библейские и другие — по преимуществу святоотеческие — тексты. Читатель держит в руках первый том творений преподобного Никиты Стифата. В будущем предполагается издание текстов в переводе с древнегреческого, латинского и с других языков христианского Востока.

Преподобный Никита Стифат - Творения - 1 - Богословские сочинения

Сергиев Посад, Издательство Московской духовной академии, 2011

ISBN 978-5-8724-169-3

Преподобный Никита Стифат - Творения - 1 - Богословские сочинения - Содержание

От издателей

О ДУШЕ

Никите Корониду, синкеллу и хартофилаксу, Никита, простой монах и священник Студийской обители, который и Стифат

Тот же. Близкому другу

СЛОВО О ДУШЕ

I. О душе слово. И прежде об ангелах и о том, что они появились раньше всякой другой твари

О душе слово. И прежде об ангелах и о том, что они появились раньше всякой другой твари II. Некоторые соображения о создании твари

III. Размышление о создании человека при творении

IV. Какова божественная цель при сотворении человека?

V. Б чем человек бывает по образу и по подобию Божию и какова сущность души?

VI. Каковы главные силы и добродетели, благодаря которым душа существует, и каким образом человек является умопостигаемым миром?

VII. Каково управление и природное движение этих сил?

VIII. Каково промыслительное устроение?

IX. Каково продвижение находящейся в душе умной природы?

X. Каково уклонение души от того, что по природе?

XI. Каково исправление?

XII. Каковы свойства души?

XIII. С какими свойствами, принадлежащими душе и не принадлежащими, она отсюда удаляется?

XIV. Куда уносится душа после кончины?

XV. Каково место, в котором душа после того, что здесь, находит упокоение?

СОЗЕРЦАНИЕ О РАЕ

I. В скольких смыслах божественный рай считается чувственным в нашем благочестивом созерцании?

II. Сколькими способами мы можем рассматривать в нашем слове умопостигаемый рай и каковы растения в нем?

III. Каковы плоды обоих растений умопостигаемого рая?

IV. Другое рассуждение на ту же тему

V. Другое, благодаря сокровенным смыслам более высокое, созерцание данного Адаму указания и заповеди Божией

VI. Другое об умопостигаемом рае мудрейшее и высокое созерцание, и каковы вводящие в него врата, и каковы выводящие, и каковы находящиеся в нем божественные растения

VII. Каково возделывание и хранение умопостигаемого рая и что сулит приобщение его плодам для тех, кто исполняет в нем то или иное делание?

Каково возделывание и хранение умопостигаемого рая и что сулит приобщение его плодам для тех, кто исполняет в нем то или иное делание? VIII. Каким образом, согласно нашему слову, в этом рае были устроены двое врат и не более, как бы вращающиеся подобно Херувимам, и чем они отличаются друг от друга по своему действию?

ПОСЛАНИЯ

I. Никите Корониду, хартофилаксу и синкеллу, Никита, простой монах и священник Студийской обители, он же и Стифат

II. Ответ Никиты Коронида, синкелла и хартофилакса

III. Из другого послания того же

IV. Никите Корониду, хартофилаксу и синкеллу, Никита монашествующий и священник Студийской обители, он же и Стифат

V. Его же опровержительные послания против Григория Софиста

VI. Ему же

Ему же VII. Тому же

VIII. Ему же

ОБ ИЕРАРХИИ

Никите, возлюбленнейшему о Боге диакону Великой Церкви Божией и вселенскому учителю, Никита, ничтожный монах и священник, он же и Стифат, по поводу слова о небесной иерархиии в равной степени о нашей иерархии

Никита, диакон Великой Церкви Божией и учитель, преподобнейшему духовному отцу господину Никите, который и Стифат

Стих монаха и диакона Алексия

Главные темы слова

СОЗЕРЦАНИЕ О НЕБЕСНОЙ ИЕРАРХИИ И РАВНО О ЦЕРКОВНОЙ ИЕРАРХИИ

I. Что это за собор?

II. Каким образом наша иерархия того же вида, что и небесная иерархия?

III. Каким образом наша иерархия принадлежит тому же чину, что и небесная иерархия?

IV. Каково свойство каждой иерархии и как обе, принадлежа тому же чину, разделяются на три триады чинов?

V. Что не все высшие и низшие силы равно причастны божественной мудрости и ведению

VI. Какова отличительная особенность каждой иерархии?

Какова отличительная особенность каждой иерархии? VII. Каково назначение иерархии?

Каково назначение иерархии? Алексий Философ, монах и диакон, Никите монашествующему Стифату

Стихи его же

НИКИТЫ СТИФАТА, МОНАХА И СВЯЩЕННИКА СТУДИЙСКОЙ ОБИТЕЛИ, НА КНИГУ БОЖЕСТВЕННЫХ ГИМНОВ ПРЕПОДОБНОГО ОТЦА НАШЕГО СИМЕОНА

ЧТО ЕСТЬ НОВОЕ НЕБО?

ИСПОВЕДАНИЕ ВЕРЫ

Источники

Преподобный Никита Стифат - Творения - 1 - Богословские сочинения - Созерцание о рае

1. А теперь давай полюбомудрствуем и о рае, ведь к нему устремляется наше слово; ради этого, потрудившись над словом « О душе », я предпринял также труд по составлению этого сочинения. Но, если тебе угодно, мы предварительно окинем взором те предметы, о которых пойдет речь. Сначала нам нужно исследовать, каким образом божественный рай был сотворен для нас чувственным и в то же время умопостигаемым, каковы плоды обоих божественных растений умопостигаемого рая; каково возделывание и хранение умопостигаемого рая и что сулит приобщение его плодам тем, кто так или иначе возделывает его; каким образом по указанию Слова в этом рае двое врат и не более, как бы вращающиеся подобно Херувимам, и чем они отличаются друг от друга по своему действию; затем нам нужно будет изложить созерцание о древе жизни, также как и о древе познания, которое зовется древом познания добра и зла. Бот так, насколько возможно, узнаем и мы сами, по божественному апостолу, каково богатство благости Бога по отношению к нам, и каково то, что Он нам даровал свыше, и как мы порочностью желания отпали и отпадаем от божественных даров.

2. Но, прошу, напрягите слух, чтобы воспринять мое слово, и умом внимательно следите за тем, о чем говорится, чтобы и вы сами оказались очевидцами истины и чтобы предмет слова стал для нас главным приобретением, преподавая, словно некую мзду, благословение и благодать Духа на пользу слушающим. Итак:

3. С самого начала сотворив человека двойственным, то есть из видимой и невидимой природы, видимым и не- видимым, чувственным и умопостигаемым, Бог таким же именно образом создал соответствующее его природам и несомненно предназначенное для человека жилище — рай, чувственный и умопостигаемый, видимый и невидимый, насадив посреди него древо жизни и древо познания, которое зовется древом познания добра и зла. Один рай, насажденный Им в Эдеме в пределах этого видимого мира для наслаждения Адама (ибо Эдем переводится «наслаждение»), лежащий на востоке и расположенный выше всех точек земли, освещается со всех сторон тонким, благорастворенным и чистейшим воздухом, красуется вечноцветущими растениями, исполнен светом и неизреченным благовонием и оставляет позади мысль о всякой чувственной благовидности и всякой красоте, каким, конечно, и должно было быть место для жизни того, кто создан по образу Божию. Другой рай, в пределах умопостигаемого и невидимого мира, существует и заложен внутри человека — человека, который был создан Богом и поставлен на земле, как великий мир в малом, видимом.