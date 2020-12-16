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Эта книга посвящена жизни и деятельности Василия Александровича Пашкова (1831-1902) - аристократа, миллионера, одного из крупнейших землевладельцев своего времени, полковника гвардии в отставке, реформатора, отца российского евангельского движения и, наконец, руководителя религиозного движения, зародившегося во второй половине XIX в. и впоследствии вошедшего в историю как «пашковское движение». Речь пойдет о религиозном деятеле, который в период светской жизни в своем доме давал балы для императора, но после обращения которого в новое религиозное учение в этом же доме простые крестьяне совершали молитвы и «чувствовали себя как дома, среди своих братьев из высшего класса».

Данная работа рассчитана и на академическую, и на конфессиональную (евангельскую) аудитории, а также на широкий круг заинтересованных читателей. Для каждой из этих групп она является актуальной.

Филипп Никитин - В. А. Пашков (1831-1902): жизнь и служение

Издание первое

Корнталь: Свет на Востоке, 2020. — 224 с.

ISBN 978-3-944772-86-8

Филипп Никитин - В. А. Пашков (1831-1902): жизнь и служение - Содержание

Благодарности

Введение

Жизнь В. А. Пашкова до обращения Детство, учеба, военная служба Пашков как землевладелец и заводчик Семья Отношение к религии

Обращение В. А. Пашкова

Религиозные взгляды В. А. Пашкова Исповедание веры Вера и дела Отношение к Православной церкви Влияние западных евангельских структур и деятелей «Да будут все едино...»

Религиозная и социальная деятельность В. А. Пашкова в Петербурге Дом, в котором говорили о Христе Место социального служения Народная столовая Среди студентов Среди извозчиков и рабочих Среди заключенных Среди больных Среди военных Не только на Гагаринской набережной От центра к периферии Распространение Библии Общество поощрения духовно-нравственного чтения

Религиозная и социальная деятельность В. А. Пашкова в провинции Нижегородская губерния Московская губерния Тамбовская губерния

В. А. Пашков и евангельское сообщество 2-й пол. XIX в

Правительственные и церковные репрессии в отношении В. А. Пашкова. Жизнь в изгнании

В. А. Пашков и его время: восприятие современниками

В. А. Пашков в исторической памяти современного евангельского сообщества

Заключение

Список использованных источников и литературы

ПРИЛОЖЕНИЕ

Застигнутые врасплох

Филипп Никитин - В. А. Пашков (1831-1902): жизнь и служение - «Да будут все едино...»

Вышеупомянутые западные евангельские движения и структуры отдавали важное место теме единства верующих, их взаимодействию между собой. «Тема единства Церкви представляла важность для Пашкова, как и для Редстока», - пишет А. Пузынин. В 1884 г. Пашков в письме И. Вилеру написал: «Мне все надеется, что Россия первая осуществит это заветное желание Христово [единство «членов тела Христова». -Ф. Н.]. Какое можно ожидать благословение, когда сбудется это обетование».

Н. Комарова в недавней публикации указывает, что «молитва Иисуса „Да будут все едино“ (Ин. 17:21) есть основание для поиска точек соприкосновения между представителями различных христианских конфессий». В. А. Пашков и М. М. Корф в письме-приглашении348 на съезд евангельских верующих 1884 г., о котором подробнее будет сказано далее, делали акцент на единстве, в т. ч. апеллируя к этой молитве Христа.

Как же понимал единство Церкви Пашков? А. Пузынин пишет, что в его понимании единство Церкви «может быть достигнуто, когда верующие, имеющие разные убеждения, сходятся вместе для изучении Библии в духе взаимной любви. В результате этого общения и совместного изучения Библии, полагал Пашков, участники придут к одинаковым заключениям по каждому вопросу, освобождаясь таким образом от всех человеческих традиций и неверных понятий, происходящих не из Слова Божьего». После съезда евангельских верующих (1884) Пашков «имел обширную переписку с верующими разных религиозных убеждений и настаивал, что христиане, серьезно относящиеся к Библии, должны стремиться к единству друг с другом. Он верил в мессианское предназначение России для выполнения задачи исполнения молитвы Христа о единстве».

В 1884 г., в письме некоему Тихонову, Пашков писал следующее: «Чем более приходится видеть происходящее в христианских обществах, или лучше сказать в Церкви, тем яснее становится, что настоятельная потребность нынешнего времени - это то, чтобы устранены были между христианами т. е. исповедующими Имя Христово по истине всякое словопрение, всякие споры по вопросам, не прямо касающимся личных отношений ко Христу Спасителю, жизни согласно Его Духу и служения Ему. Миру видны только раздоры, слышны только бесконечные ссоры, осуждения друг друга из-за того, что один толкует так, другой иначе указание Божьего Слова о таком-то установлении Господнем, от чего возбуждаются чувства неприязни, даже вражды между братьями... Все дело Божие страдает от того, что чада Бож[ия] заняты менее Христом Самим и любовью Его, чем объяснением начатков учения Христова, [кото]рые Господь в Свое врем[я] откроет кому Ему угодно дать такое указание. Везде и здесь в Англии, в Германии и во Франции заметно то же самое: благословение Господне проявляется там, где дети Божии послушны внушению Духа Божия, который будет один и тот же у [всех?], должен непременно быть духом единства и любви. По тому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг ко другу, а, следовательно, [и?] [нрзб] того, что служит к миру, взаимному поощрению и назиданию духовному».