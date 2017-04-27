Николай Мефонский и византийское богословие
Настоящий сборник исследований посвящен жизни и трудам знаменитого византийского богослова-полемиста XII века епископа Николая Мефонского.
В своих многочисленных сочинениях еп. Николай отстаивал православное вероучение от распространившихся в то время в Византийской империи различных интеллектуальных - философских и еретических - соблазнов: неоплатонизма, арианства, латинства с его учением о filioque и опресноках, богомильства, евхаристического символизма и др.
Особенно важна его роль в разрешении споров, разгоревшихся в 1156-1157 гг. в Византии при императоре Мануиле Комнине и связанных с пониманием заключительных слов литургийной молитвы, читаемой священником во время Херувимской песни: «Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш».
Епископ Николай Мефонский и византийское богословие - Сборник исследований
М.: Центр библейско-патрол. исслед.; Империум Пресс, 2007. - 320 с.
Редакторы издания: П. В. Ермилов, А. Р. Фокин
ISBN 978-5-9622-0027-9
Епископ Николай Мефонский и византийское богословие - Сборник исследований - Содержание
Часть I. Архимандрит Арсений Иващенко. Николай, Мефонский епископ XII века, и его сочинения
Часть II. Генрих Пахали. Сотирих Пантевген и Николай Мефонский
Часть III. Иеромонах Павел Черемухин
- I. Константинопольский Собор 1157 г. и Николай, епископ Мефонский
- II. Учение о Домостроительстве спасения в византийском богословии (епископ Николай Мефонский, митрополит Николай Кавасила и Никита Акоминат)
- Павел Ермилов. Несколько замечаний по поводу статей иеромонаха Павла Черемухина
Часть IV. Афанасиос Ангелу. Жизнь и сочинения Николая, епископа Мефонского
Список сокращений
Избранная библиография
Именной и предметный указатель
Епископ Николай Мефонский и византийское богословие - Сборник исследований - Архимандрит Арсений Иващенко - Николай, Мефонский епископ XII века, и его сочинения
* Впервые опубликовано в журнале Христианское чтение. 1882. № 7-12; 1883. № 1-2. В целях приближения текста к нормам современного русского языка в него были внесены соответствующие стилистические и орфографические изменения. Ссылки на источники сверены по современным изданиям. Ряд цитат, где смысл оригинала был утерян или искажен, был выверен и исправлен по греческому оригиналу. - Прим. ред.
Николай Мефонский известен больше своими сочинениями, чем обстоятельствами жизни. Епископскую кафедру он занимал в Мефоне, ныне Мофоне или Модоне, митрополии Патрасской[1]; но как о начале его пастырского служения, так и о конце сведений не сохранилось. Из его сочинения О разногласии при поставлении патриарха и об иерархии следует заключить, что он был епископом уже в 1147 г., когда было упомянутое разногласие. После Константинопольского Собора 1156 г., на котором, впрочем, он не присутствовал, по поручению императора Мануила он посещал разные местности для утверждения верующих в благочестии. Поскольку в одном из сочинений, написанных вслед за тем, он указывает на свои седые волосы и старческий возраст [2], но, возможно, он недолго прожил после этого.
Сочинения Николая Мефонского указывают, что он занимал видное место в ряду образованнейших и ученейших мужей XII века. Они заслуживают внимания не только глубиной исследования, остроумием и отчетливостью мысли, но и отношением к современным ему обстоятельствам общественной и церковной жизни. Они знакомят с недоуменными богословскими вопросами, которые занимали пытливый ум мыслящих людей того времени и волновали общество. Между греческими христианами не угасали предания языческой древности, поддерживаемые отчасти самими источниками общего образования, литературными памятниками; и философия неоплатоников, силившаяся сгладить дебелость многобожия и все религии свести к целостному единству посредством фантастического развития идеи эманации, положенной в ее основание, еще увлекала многих.
Поднимались иногда новые вопросы касательно христианских догматов, а непрестанные сношения с латинянами и все еще не потерянная надежда на примирение с ними вызывали на защиту Православия и уяснение появлявшихся недоумений и разногласий.
В произведениях Николая мы находим умные отзывы на важные вопросы, занимавшие его современников; поэтому и последующие богословы Греческой Церкви высоко его ценили. Андроник Каматир, составивший Оплофику около 1170 г., по поручению императора Мануила внес в нее немало мест из писаний Николая наряду с выдержками из Фотия, Феофилакта и других, а ученый Никифор Влеммид (f 1272) так выразился о трудах Мефонского пастыря: «Кто хочет видеть неповрежденные православные постановления богоносных Отцов, апостольские боговдохновенные предания, истиннейшие определения простой веры, идите к мудрому учителю, новому Николаю, просиявшему в Мефоне! Это - муж, великий по добродетели, живший в обществе, какое одобряют Писания (1 Тим 4:7, 15; 6:20); отец истинно хороших мыслей, которыми преследовал злые ростки злого семени, обличил и опроверг болтунов, прельщающих словами, поразив их вконец, и худо связанные сети их силлогизмов уничтожил, как паутину»[3].
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