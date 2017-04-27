Епископ Николай Мефонский и византийское богословие - Сборник исследований

Настоящий сборник исследований посвящен жизни и трудам знаменитого византийского богослова-полемиста XII века епископа Николая Мефонского.

В своих многочисленных сочинениях еп. Николай отстаивал православное вероучение от распространившихся в то время в Византийской империи различных интеллектуальных - философских и еретических - соблазнов: неоплатонизма, арианства, латинства с его учением о filioque и опресноках, богомильства, евхаристического символизма и др.

Особенно важна его роль в разрешении споров, разгоревшихся в 1156-1157 гг. в Византии при императоре Мануиле Комнине и связанных с пониманием заключительных слов литургийной молитвы, читаемой священником во время Херувимской песни: «Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш».