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Николс Росс - Друидизм

Росс Николс - Друидизм
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Cultural Studies Art, Mythology Legends, Paganism, Esotericism Mysticism Kabbalah

После изучения этой необъятной пространственной и временной перспективы становится очевидным, что яйца Змеи принимают несколько четко определенных и широко распространенных основных форм, в которых содержатся определенные учения. «Древние начертали это на Земле».

Доказательства эти разрозненны, но неплохо укладываются в хронологию. Существует множество дольменов. Судя по многочисленным похожим свидетельствам, весьма вероятно, что каждый дольмен был местом ритуального возрождения из Богини-матери, высшей точкой духовной жизни каждого человека.

Затем появились длинные груповые курганы, места почитания духов, а за ними — круглые индивидуальные, где тела усопших не хоронили, а сжигали. Еще позже появились менгиры — огромные камни, выполнявшие функцию психических инструментов либо для связи с определенными духами предков, либо для накопления энергии в целом. Это привело к появлению нового элемента духовного механизма, а вместе с тем и целой системы учений: всевозможных вариаций каменного (или деревянного) круга. И, наконец, появилось несколько названий, в которых содержатся концепции Духа, Воздуха и Высшего Божества в трех формах.

Каждый из этих этапов представляет значимую ступень эволюции высшего сознания человека. Сила Богини-Матери может быть пугающей и тиранической, но она также может быть благосклонной и любящей. На примере Тихоокеанского острова Малекула мы увидим, что ее обряды возрождения считались способом избавления от Духа-Хранителя и активации крылатой стороны человеческого духа, представленной ястребом. Длинные курганы были символами почитания предков. Вероятно, на их территории приносились подношения; почти наверняка шаманы обращались к ним за советом для живых. Как долго длилось почитание предков само по себе, неясно, но очевидно, что недолго, поскольку зачастую кости просто бесцеремонно отбрасывали в сторону, чтобы освободить место другим, или скарифицировали — то есть удаляли с них плоть. С круглым же курганом дела обстояли совершенно иначе. Во-первых, он символизировал отдельную личность, обособленную от семьи и предков. Более того, это была переходная ступень к новой концепции, связанной с культом солнца, божественного огня. Осознание того, что дух человека существует отдельно от тела, вероятно пришло из Персии. Поэтому оболочку человека следовало сжечь, чтобы позволить ей трансмутировать в эфирный огонь и таким образом позволить телу и духу оказаться в одном и том же потустороннем измерении. Человеческий дух был сродни небесному огню наверху, а не земной утробе.

Отдельно от дольмена высоко почиталась энергия, исходящая от камней, установленных вертикально. Вполне вероятно, что человек к тому времени экспериментальным путем обнаружил, что камень способен сохранять психическую силу гораздо лучше деревьев, причем каждому камню свойственней сугубо индивидуальный эффект. Камни выполняли функцию жилища для духов предков, и иногда им приписывались черты сверхъестественных племенных животных, как, например, на Корсике. Ко всему прочему, камни, наряду с животными или деревьями, считались предками. Если женщина созерцала родовой камень, и после этого ее лоно оживало, это означало, что в нее вошел этот конкретный предок.

Как мы узнали ранее, человек методом проб и ошибок встал в хоровод и обнаружил, что его сила увеличивается, приобретает направленность, и, что немаловажно, в равной степени возрастает ее концентрация и защитные свойства. Теперь он начал искать постоянное место для ее хранения. В отличие от равнинных цивилизаций с некоторым налетом пасторальности, на пригодных для выпаса скота возвышенностях у странствующего кочевника не было возможности ждать, пока вырастет крут посаженных им деревьев. Даже если бы он выстроил круг из кольев, это не гарантировало, что кто-нибудь не заберет эти полезные деревянные столбики до его возвращения в следующем сезоне. Поэтому он терпеливо возводил круг из камней, достаточно больших, чтобы ни у кого не было соблазна сдвинуть их с места. Но если он чувствовал, что опасности нет, то в ход могли пойти камни и меньшего размера.

Внутри и вокруг такого гигантского каменного gilgal, сог или choir40 можно было выполнять значимые и разнообразные практики, производить расчеты, наблюдать за солнцем и луной, устанавливать связь с божественным.

Росс Николс — Друидизм

Под редакцией Джона Мэтьюса и Филипа Карр-Гомма
М.: Касталия, 2025. — 412 с.
ISBN 978-5-907969-35-3

Росс Николс - Друидизм — Содержание

  • Предисловие редактора
  • 1. Введение. Общие идеи
  • 2. Изменения в контексте последних сведений
  • 3. Холмы и конусы: становление Высшего Я
  • Камни, дерево и культура
    • 1. Великая каменная культура
    • 2. Дольмен как чрево возрождения
    • 3. Длинный Курган Темпл Грейвс
    • 4. Записи, инициации, наблюдения
    • 5. Выживание души и круглые курганы
    • 6. Большие деревья, столбы и менгиры
    • 7. Круги из дерева и камня: Вудхендж
  • Кельто-кимрское освоение
    • 1. Кельтские друиды в Британии
    • 2. Римляне в Британии
    • 3. Христианизация ирландского друидизма
    • 4. Христианские друиды-барды в Шотландии и Ирландии
    • 5. Социальное устройство ирландцев и валлийцев
      • Организация общества и обучение
    • 6. Ирландское влияние
    • 7. Структура Шотландии
    • 8. Валлийская культура бардизма
      • Гэльско-валлийская антология
        • Кад Годдо
        • Кукушка
        • Судный день
        • Кадвалад и Киннан
        • Предсмертная поэма Мейлира
  • Подпольное развитие: кельтские регионы и праздники во Франции и Англии
    • 1. Регионы и праздники с 1245 года до кельтского возрождения XVIII века
      • Старая майская песня
      • Новая майская песня
      • Песнь Майера
    • 2. Восьмеричное колесо года
    • 3. Возрождение друидизма
    • 4. Избранные Главы за четыре столетия
    • 5. Другие группы
      • Барды Корнуолла (Керноу)
      • Валлийский Горседдау Бардов
      • Тройственный Орден Бретани
      • Друидизм во Франции
  • Девять групп концепций друидизма
    • 1. Анализ принципов, кругов и божеств
      • Круги
    • 2. Основные божества кельтов и друидов
    • 3. Кельтско-друидические образования
    • 4. Девять Артуров
      • Исторический Артур
      • Спаситель из преисподней
      • Церемониальный магический Артур
      • Местный воитель
      • Артур Плодоносящий
      • Видение Sidhe
      • Похороны Артура
      • Романтический Артур
      • Артур с точки зрения астрономических принципов
    • 5. Пять Граалей
    • 6. Друидическое Яйцо и Змея
    • 7. Мистические и целебные деревья и растения
    • 8. Доставка голубых камней с помощью магии
    • 9. Миф о Гвионе-Талиесине
  • Великие места Британских островов
    • 1. Комплекс Эйвбери
      • Круг Эйвбери
      • Дракон и ось Стоунхендж-Эйвбери
      • Стоунхендж и Эйвбери
      • Историческая справка
    • 2. Танец Гигантов: Стоунхендж
      • Предварительные исследования
      • Структура и интепретация
      • Философская нумерология
      • Невидимая пирамида
      • Планетарная пирамида
      • Схемы Стоунхенджа
      • Vesica и Ромб
      • Временное схемы Стоунхенджа
      • Шестнадцатиричный год
      • Шестистадийный восход Солнца
      • Сакральная смерть
      • Место и его владельцы
    • 3. Лландин: Парламент Хилл, Хайгейт с осью к Брин-Гвину (Лондонскому Тауэру) и курган Боадицеи, Национальная обитель Великой Матери
    • 4. Гластонбери
      • Аббатство Двенадцати Шкур
      • Лабиринт на Торе
      • Размеры Стоунхенджа и величайшее из британских аббатств
      • Звездное направление от Стоун-Даун
    • 5. Meini Hirion (Длинные камни)
      • Круги Пенмаенмавра: Высшее искусство друидизма и тайны Эрири Гвин
    • 6. Калланиш Семь Мест: патриархальный культ на Внешних Гебридских островах
    • 7. Айона «Голубь» или Союз друидизма и христианства
    • 8. Храмы Великой Матери Бойна
      • Земля Бойн
      • Эйре — Мать-Земля
      • Кэшел Энгус, Дом Бога Любви, Нью-Грэйндж
      • Наут
      • Даут
      • Телтаун и Тара
      • Высокий Холм Тары
      • Немного о Трио
      • Кэшел Ангус: свободная интерпретация
    • 9. Роллрайтская Тьма
    • 10. Dawns Myin или Девятнадцать Веселых Дев Керноу (Корнуолл)
  • Мудрость Друидов
    • Предисловие
    • 1. Небеса с точки зрения ранних валлийцев: устройство мира
    • 2. Мудрость бардов
      • Происхождение
      • Катехизис
      • Тайна Бардов
      • Сакральный символ /|\
      • Gogyrvens
      • Три первых слова-символа языкакимраег
      • Птицы Рианнон
      • Койлбрен Бардов
      • Памятники мудрости — триады
      • Имя Бога
      • Iau: Dialogue
      • Круги
      • Первый человек
      • Наставления человечеству
      • Трансцендентные Триады
      • Элементы
      • Части человеческого тела и их способности
      • Тридцать семь замечательных зрелищ
      • Десять достижений Кимру
      • Тринадцать драгоценностей острова Британия (из коллекции Бозанке)
    • 3. Кельтский древесный алфавит
      • Песнь Амергина
      • Вторая Песнь Амергина
      • Сладостный котел пяти деревьев
    • 4. Ирландско-гэльская поэтическая мудрость
      • Финн и Лосось Мудрости
      • Орешник (Coll)
      • Пять деревьев
      • Миф о похищении быка из Куальнге (Tain bo Culgny)
      • Дети-лебеди
      • Тир-фа-Тонн
      • Наставления Королю
  • Восьмеричное деление года
    • Предисловие
    • Восьмеричный годовой цикл
    • Единство противоположностей
    • Основные элементы сезонных церемоний и некоторые связанные с ними божества
    • Церемония Белтайна
  • Послесловие
Views 258
Rating 4.8 / 5
Added 12.09.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (3)

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