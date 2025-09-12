Николс Росс - Друидизм
После изучения этой необъятной пространственной и временной перспективы становится очевидным, что яйца Змеи принимают несколько четко определенных и широко распространенных основных форм, в которых содержатся определенные учения. «Древние начертали это на Земле».
Доказательства эти разрозненны, но неплохо укладываются в хронологию. Существует множество дольменов. Судя по многочисленным похожим свидетельствам, весьма вероятно, что каждый дольмен был местом ритуального возрождения из Богини-матери, высшей точкой духовной жизни каждого человека.
Затем появились длинные груповые курганы, места почитания духов, а за ними — круглые индивидуальные, где тела усопших не хоронили, а сжигали. Еще позже появились менгиры — огромные камни, выполнявшие функцию психических инструментов либо для связи с определенными духами предков, либо для накопления энергии в целом. Это привело к появлению нового элемента духовного механизма, а вместе с тем и целой системы учений: всевозможных вариаций каменного (или деревянного) круга. И, наконец, появилось несколько названий, в которых содержатся концепции Духа, Воздуха и Высшего Божества в трех формах.
Каждый из этих этапов представляет значимую ступень эволюции высшего сознания человека. Сила Богини-Матери может быть пугающей и тиранической, но она также может быть благосклонной и любящей. На примере Тихоокеанского острова Малекула мы увидим, что ее обряды возрождения считались способом избавления от Духа-Хранителя и активации крылатой стороны человеческого духа, представленной ястребом. Длинные курганы были символами почитания предков. Вероятно, на их территории приносились подношения; почти наверняка шаманы обращались к ним за советом для живых. Как долго длилось почитание предков само по себе, неясно, но очевидно, что недолго, поскольку зачастую кости просто бесцеремонно отбрасывали в сторону, чтобы освободить место другим, или скарифицировали — то есть удаляли с них плоть. С круглым же курганом дела обстояли совершенно иначе. Во-первых, он символизировал отдельную личность, обособленную от семьи и предков. Более того, это была переходная ступень к новой концепции, связанной с культом солнца, божественного огня. Осознание того, что дух человека существует отдельно от тела, вероятно пришло из Персии. Поэтому оболочку человека следовало сжечь, чтобы позволить ей трансмутировать в эфирный огонь и таким образом позволить телу и духу оказаться в одном и том же потустороннем измерении. Человеческий дух был сродни небесному огню наверху, а не земной утробе.
Отдельно от дольмена высоко почиталась энергия, исходящая от камней, установленных вертикально. Вполне вероятно, что человек к тому времени экспериментальным путем обнаружил, что камень способен сохранять психическую силу гораздо лучше деревьев, причем каждому камню свойственней сугубо индивидуальный эффект. Камни выполняли функцию жилища для духов предков, и иногда им приписывались черты сверхъестественных племенных животных, как, например, на Корсике. Ко всему прочему, камни, наряду с животными или деревьями, считались предками. Если женщина созерцала родовой камень, и после этого ее лоно оживало, это означало, что в нее вошел этот конкретный предок.
Как мы узнали ранее, человек методом проб и ошибок встал в хоровод и обнаружил, что его сила увеличивается, приобретает направленность, и, что немаловажно, в равной степени возрастает ее концентрация и защитные свойства. Теперь он начал искать постоянное место для ее хранения. В отличие от равнинных цивилизаций с некоторым налетом пасторальности, на пригодных для выпаса скота возвышенностях у странствующего кочевника не было возможности ждать, пока вырастет крут посаженных им деревьев. Даже если бы он выстроил круг из кольев, это не гарантировало, что кто-нибудь не заберет эти полезные деревянные столбики до его возвращения в следующем сезоне. Поэтому он терпеливо возводил круг из камней, достаточно больших, чтобы ни у кого не было соблазна сдвинуть их с места. Но если он чувствовал, что опасности нет, то в ход могли пойти камни и меньшего размера.
Внутри и вокруг такого гигантского каменного gilgal, сог или choir40 можно было выполнять значимые и разнообразные практики, производить расчеты, наблюдать за солнцем и луной, устанавливать связь с божественным.
Росс Николс — Друидизм
Под редакцией Джона Мэтьюса и Филипа Карр-Гомма
М.: Касталия, 2025. — 412 с.
ISBN 978-5-907969-35-3
Росс Николс - Друидизм — Содержание
- Предисловие редактора
- 1. Введение. Общие идеи
- 2. Изменения в контексте последних сведений
- 3. Холмы и конусы: становление Высшего Я
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Камни, дерево и культура
- 1. Великая каменная культура
- 2. Дольмен как чрево возрождения
- 3. Длинный Курган Темпл Грейвс
- 4. Записи, инициации, наблюдения
- 5. Выживание души и круглые курганы
- 6. Большие деревья, столбы и менгиры
- 7. Круги из дерева и камня: Вудхендж
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Кельто-кимрское освоение
- 1. Кельтские друиды в Британии
- 2. Римляне в Британии
- 3. Христианизация ирландского друидизма
- 4. Христианские друиды-барды в Шотландии и Ирландии
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5. Социальное устройство ирландцев и валлийцев
- Организация общества и обучение
- 6. Ирландское влияние
- 7. Структура Шотландии
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8. Валлийская культура бардизма
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Гэльско-валлийская антология
- Кад Годдо
- Кукушка
- Судный день
- Кадвалад и Киннан
- Предсмертная поэма Мейлира
- Гэльско-валлийская антология
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Подпольное развитие: кельтские регионы и праздники во Франции и Англии
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1. Регионы и праздники с 1245 года до кельтского возрождения XVIII века
- Старая майская песня
- Новая майская песня
- Песнь Майера
- 2. Восьмеричное колесо года
- 3. Возрождение друидизма
- 4. Избранные Главы за четыре столетия
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5. Другие группы
- Барды Корнуолла (Керноу)
- Валлийский Горседдау Бардов
- Тройственный Орден Бретани
- Друидизм во Франции
- 1. Регионы и праздники с 1245 года до кельтского возрождения XVIII века
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Девять групп концепций друидизма
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1. Анализ принципов, кругов и божеств
- Круги
- 2. Основные божества кельтов и друидов
- 3. Кельтско-друидические образования
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4. Девять Артуров
- Исторический Артур
- Спаситель из преисподней
- Церемониальный магический Артур
- Местный воитель
- Артур Плодоносящий
- Видение Sidhe
- Похороны Артура
- Романтический Артур
- Артур с точки зрения астрономических принципов
- 5. Пять Граалей
- 6. Друидическое Яйцо и Змея
- 7. Мистические и целебные деревья и растения
- 8. Доставка голубых камней с помощью магии
- 9. Миф о Гвионе-Талиесине
- 1. Анализ принципов, кругов и божеств
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Великие места Британских островов
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1. Комплекс Эйвбери
- Круг Эйвбери
- Дракон и ось Стоунхендж-Эйвбери
- Стоунхендж и Эйвбери
- Историческая справка
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2. Танец Гигантов: Стоунхендж
- Предварительные исследования
- Структура и интепретация
- Философская нумерология
- Невидимая пирамида
- Планетарная пирамида
- Схемы Стоунхенджа
- Vesica и Ромб
- Временное схемы Стоунхенджа
- Шестнадцатиричный год
- Шестистадийный восход Солнца
- Сакральная смерть
- Место и его владельцы
- 3. Лландин: Парламент Хилл, Хайгейт с осью к Брин-Гвину (Лондонскому Тауэру) и курган Боадицеи, Национальная обитель Великой Матери
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4. Гластонбери
- Аббатство Двенадцати Шкур
- Лабиринт на Торе
- Размеры Стоунхенджа и величайшее из британских аббатств
- Звездное направление от Стоун-Даун
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5. Meini Hirion (Длинные камни)
- Круги Пенмаенмавра: Высшее искусство друидизма и тайны Эрири Гвин
- 6. Калланиш Семь Мест: патриархальный культ на Внешних Гебридских островах
- 7. Айона «Голубь» или Союз друидизма и христианства
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8. Храмы Великой Матери Бойна
- Земля Бойн
- Эйре — Мать-Земля
- Кэшел Энгус, Дом Бога Любви, Нью-Грэйндж
- Наут
- Даут
- Телтаун и Тара
- Высокий Холм Тары
- Немного о Трио
- Кэшел Ангус: свободная интерпретация
- 9. Роллрайтская Тьма
- 10. Dawns Myin или Девятнадцать Веселых Дев Керноу (Корнуолл)
- 1. Комплекс Эйвбери
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Мудрость Друидов
- Предисловие
- 1. Небеса с точки зрения ранних валлийцев: устройство мира
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2. Мудрость бардов
- Происхождение
- Катехизис
- Тайна Бардов
- Сакральный символ /|\
- Gogyrvens
- Три первых слова-символа языкакимраег
- Птицы Рианнон
- Койлбрен Бардов
- Памятники мудрости — триады
- Имя Бога
- Iau: Dialogue
- Круги
- Первый человек
- Наставления человечеству
- Трансцендентные Триады
- Элементы
- Части человеческого тела и их способности
- Тридцать семь замечательных зрелищ
- Десять достижений Кимру
- Тринадцать драгоценностей острова Британия (из коллекции Бозанке)
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3. Кельтский древесный алфавит
- Песнь Амергина
- Вторая Песнь Амергина
- Сладостный котел пяти деревьев
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4. Ирландско-гэльская поэтическая мудрость
- Финн и Лосось Мудрости
- Орешник (Coll)
- Пять деревьев
- Миф о похищении быка из Куальнге (Tain bo Culgny)
- Дети-лебеди
- Тир-фа-Тонн
- Наставления Королю
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Восьмеричное деление года
- Предисловие
- Восьмеричный годовой цикл
- Единство противоположностей
- Основные элементы сезонных церемоний и некоторые связанные с ними божества
- Церемония Белтайна
- Послесловие
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