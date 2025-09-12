Николс Росс - Друидизм

После изучения этой необъятной пространственной и временной перспективы становится очевидным, что яйца Змеи принимают несколько четко определенных и широко распространенных основных форм, в которых содержатся определенные учения. «Древние начертали это на Земле».

Доказательства эти разрозненны, но неплохо укладываются в хронологию. Существует множество дольменов. Судя по многочисленным похожим свидетельствам, весьма вероятно, что каждый дольмен был местом ритуального возрождения из Богини-матери, высшей точкой духовной жизни каждого человека.

Затем появились длинные груповые курганы, места почитания духов, а за ними — круглые индивидуальные, где тела усопших не хоронили, а сжигали. Еще позже появились менгиры — огромные камни, выполнявшие функцию психических инструментов либо для связи с определенными духами предков, либо для накопления энергии в целом. Это привело к появлению нового элемента духовного механизма, а вместе с тем и целой системы учений: всевозможных вариаций каменного (или деревянного) круга. И, наконец, появилось несколько названий, в которых содержатся концепции Духа, Воздуха и Высшего Божества в трех формах.

Каждый из этих этапов представляет значимую ступень эволюции высшего сознания человека. Сила Богини-Матери может быть пугающей и тиранической, но она также может быть благосклонной и любящей. На примере Тихоокеанского острова Малекула мы увидим, что ее обряды возрождения считались способом избавления от Духа-Хранителя и активации крылатой стороны человеческого духа, представленной ястребом. Длинные курганы были символами почитания предков. Вероятно, на их территории приносились подношения; почти наверняка шаманы обращались к ним за советом для живых. Как долго длилось почитание предков само по себе, неясно, но очевидно, что недолго, поскольку зачастую кости просто бесцеремонно отбрасывали в сторону, чтобы освободить место другим, или скарифицировали — то есть удаляли с них плоть. С круглым же курганом дела обстояли совершенно иначе. Во-первых, он символизировал отдельную личность, обособленную от семьи и предков. Более того, это была переходная ступень к новой концепции, связанной с культом солнца, божественного огня. Осознание того, что дух человека существует отдельно от тела, вероятно пришло из Персии. Поэтому оболочку человека следовало сжечь, чтобы позволить ей трансмутировать в эфирный огонь и таким образом позволить телу и духу оказаться в одном и том же потустороннем измерении. Человеческий дух был сродни небесному огню наверху, а не земной утробе.

Отдельно от дольмена высоко почиталась энергия, исходящая от камней, установленных вертикально. Вполне вероятно, что человек к тому времени экспериментальным путем обнаружил, что камень способен сохранять психическую силу гораздо лучше деревьев, причем каждому камню свойственней сугубо индивидуальный эффект. Камни выполняли функцию жилища для духов предков, и иногда им приписывались черты сверхъестественных племенных животных, как, например, на Корсике. Ко всему прочему, камни, наряду с животными или деревьями, считались предками. Если женщина созерцала родовой камень, и после этого ее лоно оживало, это означало, что в нее вошел этот конкретный предок.

Как мы узнали ранее, человек методом проб и ошибок встал в хоровод и обнаружил, что его сила увеличивается, приобретает направленность, и, что немаловажно, в равной степени возрастает ее концентрация и защитные свойства. Теперь он начал искать постоянное место для ее хранения. В отличие от равнинных цивилизаций с некоторым налетом пасторальности, на пригодных для выпаса скота возвышенностях у странствующего кочевника не было возможности ждать, пока вырастет крут посаженных им деревьев. Даже если бы он выстроил круг из кольев, это не гарантировало, что кто-нибудь не заберет эти полезные деревянные столбики до его возвращения в следующем сезоне. Поэтому он терпеливо возводил круг из камней, достаточно больших, чтобы ни у кого не было соблазна сдвинуть их с места. Но если он чувствовал, что опасности нет, то в ход могли пойти камни и меньшего размера.

Внутри и вокруг такого гигантского каменного gilgal, сог или choir40 можно было выполнять значимые и разнообразные практики, производить расчеты, наблюдать за солнцем и луной, устанавливать связь с божественным.

Росс Николс — Друидизм

Под редакцией Джона Мэтьюса и Филипа Карр-Гомма

М.: Касталия, 2025. — 412 с.

ISBN 978-5-907969-35-3

Росс Николс - Друидизм — Содержание