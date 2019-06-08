Игумен Никон (в миру Николай Николаевич Воробьев) родился в 1894 году в селе Микшино, Бежецкого уезда, Тверской губернии в крестьянской семье. Он был вторым ребенком. Всего в семье было семь человек детей, все мальчики. В детстве Коля, кажется, ничем не отличался от своих братьев, только, разве, особой честностью, послушанием старшим и удивительной сердечностью, жалостью ко всем. Эти черты он сохранил на всю жизнь.



Интересно отметить один эпизод из его детской жизни. В их селе часто появлялся и подолгу жил юродивый по имени Ванька-малый, которого охотно привечали родители Коли. И вот однажды, когда братья играли дома, юродивый вдруг подошел к Коле и, указывая на него, несколько раз повторил: "Это монах, монах". Ни на самого мальчика, ни на окружающих его слова в тот момент никакого впечатления не произвели, но впоследствии, когда именно Коля, и только он один из всех братьев, стал монахом, вспомнили это предсказание.

Игумен Никон (Воробьев) - Нам оставлено покаяние. Письма

Православие и современность. Электронная библиотека

Москва 1997 г.

Игумен Никон (Воробьев) - Нам оставлено покаяние - Содержание Покаянием жива Церковь

Я искренне всегда стремился к Богу Письма игумена Никона (Воробьева) к духовным чадам

Покаянием жива Церковь. О книге писем игумена Никона (Воробьева)

Я искренне всегда стремился к Богую. Биография игумена Никона (Воробьева)

Письма с 1 по 306

Игумен Никон (Воробьев) - Нам оставлено покаяние - Письмо 1 из писем игумена к духовным чадам

Мир вам и спасение, дорогие м. Валентина, Марина, К.!



Благодарю вас за сочувствие. И очень сожалею, что сгоряча при искушении написал вам и встревожил вас. Правда, я обиделся на начальника, узнав кое-что о нем, вернее, о его брате, который плохо влияет на самого начальника. Чтобы остаться в "Окопах", надо было поступить так, как все делают, а я не хочу, вторая причина – боятся меня везде, думают, что все потечет ко мне... Да будет воля Божия. Лучше жить в захолустье, но с чистой совестью, чем в столице, но путем неправым. Люди в конце концов только орудия в руках Божиих. И дурные действия Господь направляет ко благу.



Я уже успокоился. Церковь мала, очень мал алтарь в зимней, неудобно, зато хорош староста, на редкость. Мне не придется много уделять внимания на хозяйство церковное. Он все сделает, и довериться ему вполне можно. Мне было потому еще тяжело, что не было возможности целую неделю остаться одному. Жил прежний настоятель. Еще преимущества здесь: близко Москва, летом хорошо, лес рядом, говорят, очень много малины, речка тоже есть, от нас около 1/2 км. Правда, до вас дальше, но что делать. Если угодно Господу, то и опять буду близко.



Уже собираются писать епископу благодарность, что меня послал сюда, но я просил не делать этого и вообще меньше говорить о мне, неполезно для души... и тела.

Я пока питался с дьяконом и сторожихой, но придется купить керосинку или иначе приспособиться, а готовить самому, к чему я давно привык, так как долго жил один. Я в Смоленске посетил о. Ф., что из Киева. Он решительно говорит, что я в Гжатске буду не долго. Очень он хвалил Киев, а также и приехавшие к нему из Киева хвалили. И меня очень звали туда. Но о. Ф. говорит, что пока нет мне пути туда. А где буду – неизвестно. Я одного хочу – пусть меня не трогают. Я рад хоть в деревне быть, лишь бы дали на своей работе трудиться.

Живите мирно, трудитесь, терпите друг друга, боритесь с грехом, понуждайте себя на все доброе и будете причислены к лику мучеников бескровных.

Писал ли я вам, что из Смоленска о. В. переведен в Ярославль? Он ужасно огорчен.

Говорил по телефону с Москвой, обещали расследовать, но в этом болоте всякому можно увязнуть, и ничего он не добьется, а придется искать, наверно, другого места. Он также боится попасть к недуховному начальнику. Если м. В. приедет, то надо взять комплект постельного белья и все, что ей нужно. А мне, кажется, ничего не надо. Из книг надо обязательно с этажерки: служба Великого поста и Страстной Седмицы. Точно заглавия не помню. Небольшая книжка на этажерке, на средней полке в темном переплете. Да проповеди тоже с этажерки, на воскресные и праздничные дни, кажется, издание Киевской Академии. А может быть, они и в шкафу на кухне. Еще Авву Дорофея и у Скворца Исаака Сирина. Больше пока ничего не надо. Кажется, все написал. Благодарю Бога, пославшего меня сюда. Уже вижу большую пользу для себя, особенно от бывшего искушения, не даром сказано: Любящим Бога вся поспешествуют во благое.



Живите мирно, почитайте друг друга большими и лучшими себя, учитесь смиряться перед людьми и друг другом, и перед Богом. Смиряться не наружно, а внутренно. А наружно будьте просты. Господь да хранит вас всех. Всем моим привет и благословение. Всех помню и люблю. К., учись бороться с собой и врагом, не ослабевай.



Жду от вас писем.