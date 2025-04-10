Никонович Наталья - Теоретический анализ философии мифа М. Элиаде - основные идеи и когнитивный потенциал

Монографию Н. А. Никонович можно назвать первой книгой в Беларуси, по сути, открывающей белорусскому читателю имя (и, разумеется, дело) М. Элиаде. Это инновационная работа, в которой на фоне анализа теоретического наследия выдающегося ученого предложены новые способы исследования такого глобального культурного феномена, каковым является миф. Монография обладает несомненной актуальностью, связанной с необходимостью научного и системного осмысления наследия известного европейского мыслителя румынского происхождения. Именно такой научно-философский подход представлен в работе Н. А. Никонович, что придает ей фундаментальность, ценность и значимость. В данном контексте изучение и экспликация идей известного ученого приобретает особенную культурориентированную размеренность, что открывает возможности анализа новых форм мифологического сознания, архетипических оснований мифа и религии. Сложность и многозначность таких явлений культуры, как миф и религия, требуют глубокого и многостороннего исследования, рассмотрения их онтологического, гносеологического и антропологического уровней, что детально осуществлено в данном исследовании. Оно является первой и весьма успешной попыткой системного и компаративного анализа философской концепции мифа М. Элиаде в Беларуси, способствующей развитию философской науки. Поставленные в работе вопросы важны для формирования новых подходов в философии культуры. Идеи М. Элиаде имеют большое значение для изучения современных культурных процессов, а также для экспликации антропологического измерения культуры.

Работа вносит существенный вклад в развитие современной белорусской философии. Автор подробно рассматривает философию мифа М. Элиаде в контексте современных про- блем – кризиса идентичности, мультикультурализма, кросс-культурности и других, что является несомненной заслугой автора. Это цельная и завершенная работа, в которой нашли свое решение ряд важнейших проблем философского, культурологического, антропологического знания. Выявлено своеобразие концепции мифа М. Элиаде, что зафиксировано в дефиниции, предложенной автором монографического исследования, – «мифо-онтологическая парадигма». В сопоставлении с другими парадигмами философии мифа определено, что специфичность подхода выдающегося мыслителя в изучении онтологии мифа заключается в том, что он направлен на рассмотрение мифа «изнутри», что позволило автору настоящего издания классифицировать подход М. Элиаде как emic-подход по аналогии с подобным подходом в этнологии. Новизна идей монографии заключается в том, что разработан оригинальный метод анализа философии мифа как культурного феномена; раскрыты новые онтологические и куль- турологические конститутивные аспекты архетипов человеческого мышления.

Осуществлена теоретическая реконструкция циклической концепции и фундаментальный анализ структурных частей мифо-онтологической парадигмы М. Элиаде. Обоснованы возможности использования основных идей философа в качестве методологии исследования культурных типов и их спецификаций, выдвинуты новые подходы к исследованию культуры, новые способы культурной демаркации. Реконструктурирована философская антропология румынского исследователя, в связи с чем впервые показано и обосновано методологическое значение дихотомии homo religiosus и homo historicus, содержащейся в работах М. Элиаде, для осмысления социокультурных процессов. Подобные методологические инновации, содержащиеся в монографии белорусского ученого Н. А. Никонович, придают ей фундаментальность и задают новый методологический вектор исследования культур.

Никонович Наталья - Теоретический анализ философии мифа М. Элиаде - основные идеи и когнитивный потенциал

«Издательский дом “Белорусская наука”», 2018

ISBN 978-985-08-2273-4

Никонович Наталья - Теоретический анализ философии мифа М. Элиаде - основные идеи и когнитивный потенциал - Содержание

Предисловие

Введение

Часть 1

Часть 2

2.1. Теоретические предпосылки и категориальный контекст формирования идей М. Элиаде

2.2. Проблема архетипов как конститутивных элементов сознания и культуры: от мифологической к трансперсональной парадигме

2.3. Антропологическое измерение идей М. Элиаде

Часть 3

3.1. Генезис и модификации идеи историзма в европейской мысли

3.2. Дихотомия «миф – история» в контексте мифоонтологического подхода М. Элиаде

3.3. Онтология времени и циклическая парадигма М. Элиаде

Часть 4

4.1. Концепция М. Элиаде в контексте исследования культурно- личностной идентичности

4.2. Роль идей М. Элиаде в формировании новой методологии гуманитарно-религиоведческого знания и проблема синтеза парадигм

Заключение

Список использованных источников