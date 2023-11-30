Агиология – относительно новая теологическая дисциплина, возникшая на пересечении нескольких богословских наук. Основной предмет ее изучения – духовное совершенство, святость (от «агиос» – святой и «логос» – слово или учение).

На наш взгляд, в курсе агиологии должны быть обобщены сведения из различных теологических дисциплин в контексте понятия святости. Безусловно, любой богословский курс по своей сути обращен к святости, изучение любого из них открывает какой-либо ее аспект или говорит о путях к ней.

Но при этом само явление святости остается, как правило, несколько в тени. Это не совсем верно, ведь святость – это цель жизни христианина в Церкви, это ее плод. Церковь существует для того, чтобы исцелить человека и привести его в состояние богоподобия, привести к святости.

В данном курсе сделана попытка как-то восполнить этот пробел, сосредоточив внимание на святости, на ее проявлениях в жизни Церкви, на разнообразных путях к ней.

Предлагаемые лекции отражают один из возможных вариантов ознакомительного учебного курса агиологии. Курс предназначен в первую очередь для воцерковляющихся слушателей, поэтому в нем изложены первоначальные сведения о церковном понимании подвига каждого лика святых, житийной литературе, проблемах канонизации и других вопросах, связанных с понятием святости.

Учебно-методические материалы по курсу агиологии (программа с вопросами для самопроверки и литературой к каждой теме, методические рекомендации по изучению курса, список источников и литературы с комментарием, описание порядка и условий аттестации по курсу и вопросы к зачету) утверждены на кафедре теологии и опубликованы в издательстве ПСТГУ в составе сборника «Учебно-методические материалы по программе профессиональное переподготовке “Теология”.

Елена Николаевна Никулина - Агиология - Курс лекций

Агиология: курс лекций / Е. Н. Никулина

2-е изд., испр. и перераб. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. – 344 с.

ISBN 978-5-7429-1072-5

Также первое издание книги:

Агиология: курс лекций / Е.Н. Никулина.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; Москва; 2012

ISBN 978-5-7429-0345-1

Елена Никулина - Агиология - Содержание

Предисловие

Тема 1 Вводные понятия

1.1. Понятие святости в Ветхом и Новом Завете. Обожение

1.2. Православный взгляд на почитание святых

1.3. Святые мотни

1.4. Многообразие путей к святости

1.5. Канонизация 1.5.1. Общие сведения о канонизации святых. Основания для канонизации 1.5.2. Канонизация в Русской Православной Церкви

1.6. Обзор памятников христианской письменности, содержащих сведения о святых

1.7. Назначение жития святого. Житийный канон

Тема 2 Апостолы и равноапостольные

2.1. Содержание апостольского служения

2.2. Краткие сведения о святых апостолах. Двенадцать апостолов

2.3. Почитание апостолов

2.4. Равноапостольные

Приложение

Приложение 1. «Исповедь» свт. Патрика Ирландского

Приложение 2. Из дневников свт. Николая Японского

Тема 3 Мученики

3.1. Содержание подвига мученичества

3.2. Обзор истории мученичества

3.3. Мученический подвиг в Русской Православной Церкви

3.4. Почитание мучеников 3.4.1. Почитание мучеников в первые века христианства. Мученические акты и мартирологи 3.4.2. Канонизация новомучеников и исповедников Российских



Тема 4 Преподобные

4.1. Содержание подвига преподобных

4.2. Старчество

4.3. Обзор истории подвига преподобных 4.3.1. Подвиг преподобных в различных регионах мира 4.3.2. Подвиг преподобных на Руси

4.4. Патерики

4.5. Почитание преподобных и их канонизация

Приложение 1. Свт. Игнатий Брянчанинов о монашестве

Тема 5 Святители

5.1. Общие сведения о содержании святительского подвига

5.2. Русские святители

Тема 6 Святость в миру: благоверные, юродивые, праведные

6.1. Благоверные 6.1.1. Содержание подвига благоверных. Святые византийские императоры 6.1.2. Святые русские князья

6.2. Юродивые

6.3. Многообразие путей к святости в миру. Праведные

Вместо послесловия

Литература

Елена Николаевна Никулина - Агиология - Понятие о святости - Обожение

Слово «святость» в Ветхом Завете означало отделенность, выделение из чего-то для определенных целей, неприкосновенность. В самом глубоком смысле понятие святости относится к Богу, абсолютно отделенному от всей твари. Поэтому святым считалось то, что выделено для посвящения Богу, так или иначе причастно Ему. Например, израильскому народу было запрещено переступать черту, проведенную Моисеем вокруг Синая как места явления Бога (см. Исх.19).

Сам Израиль, избранный, выделенный среди других народов и очищенный, должен быть свят, то есть обособлен от других народов и посвящен Богу. Устанавливая ветхозаветный культ, Бог выделил и освятил для Себя место (землю Обетованную, храм), определенные группы людей (священники, левиты, назореи, пророки), предметы (приношения и жертвы, священные одежды), время (субботы, юбилейные годы, праздники). Свято и само имя Божие (Пс.32.21), и Закон, Им данный для освящения избранного народа (Лев.22.31–33; Рим.7.12).

Догматическое богословие относит святость к катафатическим свойствам Божиим. Это означает, что «Бог в Своих стремлениях определяется и руководствуется представлениями об одном высочайшем добре», и что «так как Он чист от греха и не может согрешить, то Он любит в тварях добро и ненавидит зло», «святость есть наличие высших духовных ценностей, соединенное с чистотой от греха».

Поэтому уже в ветхозаветном откровении внешнее выделение чего-то для посвящения Богу имело глубокий духовно-нравственный смысл и ставилось в тесную связь со святостью Бога, абсолютно чуждого всякого греха, обладающего всецелой полнотой нравственного совершенства. Достижение святости, как приобщения к святости Божией, было неоднократно объявлено задачей для каждого человека: «будьте святы, ибо Я свят» (Лев.11.44, см. также Лев.11.45; 19.2; 20.7; 20.26) и подразумевало не просто отделенность от других народов, но стремление к нравственному совершенству. Именно в этом состоял смысл многочисленных ритуальных предписаний, которые сами по себе не делали человека праведным и святым и не были угодны Богу, о чем неустанно говорили пророки. Напоминанием о том, что для святости недостаточно жертв и приношений, что она имеет гораздо более высокое содержание и неотделима от требований нравственной чистоты, правды, милосердия и любви, пророки возвещали грядущую полноту новозаветной святости.

В Новом Завете слово «святой» усвояется непосредственно Богу (Лк.1.49; Ин.17.11 и др.). Более 100 раз встречается упоминание о Святом Духе (Мф.1.18; Мк.13.11; Лк.1.15; Ин.7.39 и др.), святым назван Господь Иисус Христос (Мк.1.24; Лк.1.35; Деян.3.14 и др.).

Слово «святые» часто, особенно в посланиях апостола Павла, употребляется и по отношению ко всем вообще христианам: «Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым» (Рим.1.7); «всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах» (Флп.1.1); «находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе» (Еф.1.1) и пр. Именование христиан святыми имеет отчасти ветхозаветный оттенок и означает «выделенные на служение Богу». Но Искупление дает этому названию и более глубокое содержание.

Источник святости христиан – в святости Христа. Именно Он наделяет святостью членов основанной Им Церкви. В ней для человека открывается возможность восстановления его поврежденной грехом природы, преображения ее под действием благодати, обожения.

«Основой этого восстановления является Боговоплощение, восприятие Христом человеческой природы. Поскольку во Христе человеческая природа была обожена, это открыло путь к Богу и для всего человечества: христиане, следуя Христу, соучаствуют в Его Божестве по благодати и становятся святыми».

12/10/2014