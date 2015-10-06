Нил Сорский - Иннокентий Комельский - Сочинения
О христианах первых веков о. Георгий Флоровский писал (в статье «Антиномии христианской истории: Империя и Пустыня»), что в «мире сем» они «могли быть лишь пришельцами и странниками» и не могли «всецело отдаться никакому строю этого мира».
И когда Римская империя стала христианской, и «церковность» и «гражданство» не только совпали, а стали просто тождественны, — как реакция на это совпадение развилось монашество.
«Монашество означало прежде всего "отречение", совершенный отказ от "этого мира"... — считает о. Георгий. — Оно было энергичным напоминанием о радикальной "не-отмирности" христианства.
Оно было также мощным вызовом Империи, которая была тогда в процессе строительства». При этом «совершенно, — по его мнению, — очевидно, что в действительности монашество никогда не было на высоте своих собственных принципов и требований.
Но историческое его значение заключается именно в его принципах.
Нил Сорский и Иннокентий Комельский - Сочинения
«Издательство Олега Абышко» (СПб.), 2009
Издательство Вологодской Епархии РПЦ (МП), 2009
ISBN 978-5-903525-13-3
Нил Сорский и Иннокентий Комельский - Сочинения - Содержание
Часть I. Вступительная. Г. М. Прохоров
- Преподобный Нил Сорский и его место в истории русской духовности
- Автографы Нила Сорского
- Постскриптум
Часть II. Сочинения Нила Сорского
- Предание Нила Сорского. Подготовка текста Е. Э. Шевченко и Г. М. Прохорова; перевод Г. М. Прохорова
- «Устав» Нила Сорского. Подготовка текста Г. М. Прохорова и Е. Э. Шевченко; перевод Г. М. Прохорова
- Г. М. Прохоров. Послания Нила Сорского
- Послания преподобного Нила Сорского.
- Подготовка текстов и перевод Г. М. Прохорова
- Послание Вассиану Патрикееву
- Послание Гурию Тушину
- Послание Герману Подольному
- Послание брату, пришедшему с восточной стороны
- Синодик, или Молитва Кирилла Иерусалимского об умерших в переводе и редакции Нила Сорского
- Публикация и перевод Г. М. Прохорова
- Предисловие и послесловие Нила Сорского к его «Соборнику»
- Молитва Нила Сорского. Исследование, подготовка текста и комм. //. К. Никольского; перевод Г. М. Прохорова
- Завещание Нила Сорского. Подготовка текста и перевод Г. М. Прохорова
Часть III. Сочинения преп. Иннокентия Комельского
- Г. М. Прохоров. «Общительное/общежительное безмолвие»
- Иннокентия Комельского: полемика с Нилом Сорским?
- Заметка «Яко добро есть писати святыя книгы» и «Завет» Иннокентия Комельского. Публикация и перевод Г. М. Прохорова
- «Надсловие», «Пристежение» и сочинение «О внутреннем делании» преподобного Иннокентия Комельского. Подготовка текста Г. М. Прохорова. Перевод инокини Арсении
Часть IV. Приложения.
- Исследование и подготовка текстов Г. М. Прохорова
- Повесть о Нило-Сорском ските
- «О житии» Нила Сорского, Сказание о явлении его во сне Ивану Грозному, заметка о поминании его и Молитва ему, по списку 1784 г.
- Житие и чудеса Нила Сорского в списках XIX в
Список сокращений
Нил Сорский и Иннокентий Комельский - Сочинения
Само же по себе требование от монахов грамотности заставляет вспомнить правила основателя общежительных монастырей преподобного Пахомия Великого (IV в.), согласно которым каждый в монастыре должен был знать грамоту. Спустя тысячу лет после Пахомия спасение с чтением книг связывали монахи-созерцатели, исихасты, продолжателем дела которых и был преподобный Нил. Но у Нила Сорского это условие — также и одно из препятствий перерастанию скита в общежитие и отвечает его цели обратить монахов от внешнего мира, становящегося богатым, централизованным и церковно-на-ционально-государственным, к интернациональной, или «наднациональной», христианской книжной культуре на Руси, плоду предыдущей эпохи.
Следует также заметить, что постоянная устремленность испытующего взглядам «писания» («в том живот и дыхание мое имею») сближает его с караимами, «читающими» (своего рода протестантами в иудаизме), оказавшими, по моему убеждению, определяющее влияние на развитие и новгородско-псковской ереси стригольников XIV-XV вв., и современной Нилу новгородско-московской ереси «жидовская мудрствующих», думающих по-иудейски, XV-XVI вв.,56 а именно — не признающих Иисуса Христа Сыном Божиим, Деву Марию Богородицей, а Церковь кораблем спасения. Еретики тоже были людьми книжными, но Писание старались перетолковать по-своему и принимали его выборочно (Апостол они отвергали).
Следует также заметить, что постоянная устремленность испытующего взглядам «писания» («в том живот и дыхание мое имею») сближает его с караимами, «читающими» (своего рода протестантами в иудаизме), оказавшими, по моему убеждению, определяющее влияние на развитие и новгородско-псковской ереси стригольников XIV-XV вв., и современной Нилу новгородско-московской ереси «жидовская мудрствующих», думающих по-иудейски, XV-XVI вв.,56 а именно — не признающих Иисуса Христа Сыном Божиим, Деву Марию Богородицей, а Церковь кораблем спасения. Еретики тоже были людьми книжными, но Писание старались перетолковать по-своему и принимали его выборочно (Апостол они отвергали).
Возможно, отчасти по причине внешнего сходства с'еретиками, как «читающий», Нил счел нужным письменно засвидетельствовать свое полное приятие всех отвергаемых теми церковных догматов и 'святоотеческих писаний и предать проклятию «лжеименитых же учителей еретическая учения и предания вся». Обращает на себя внимание и то, что Нил советовал разборчиво относиться к «писаниям»: «Писания бо многа, но не вся божествена суть». Возможно, это — осторожное предупреждение о книжности еретиков. Есть также основания считать (об этом дальше будет сказано подробней), что преподобный Нил принял непосредственное участие в создании антиеретической книги Иосифа Волоц-кого, известной под названием «Просветитель».
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