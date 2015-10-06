О христианах первых веков о. Георгий Флоровский писал (в статье «Антиномии христианской истории: Империя и Пустыня»), что в «мире сем» они «могли быть лишь пришельцами и странниками» и не могли «всецело отдаться никакому строю этого мира».

И когда Римская империя стала христианской, и «церковность» и «гражданство» не только совпали, а стали просто тождественны, — как реакция на это совпадение развилось монашество.

«Монашество означало прежде всего "отречение", совершенный отказ от "этого мира"... — считает о. Георгий. — Оно было энергичным напоминанием о радикальной "не-отмирности" христианства.

Оно было также мощным вызовом Империи, которая была тогда в процессе строительства». При этом «совершенно, — по его мнению, — очевидно, что в действительности монашество никогда не было на высоте своих собственных принципов и требований.

Но историческое его значение заключается именно в его принципах.

Нил Сорский и Иннокентий Комельский - Сочинения



«Издательство Олега Абышко» (СПб.), 2009

Издательство Вологодской Епархии РПЦ (МП), 2009

ISBN 978-5-903525-13-3

Нил Сорский и Иннокентий Комельский - Сочинения - Содержание



Часть I. Вступительная. Г. М. Прохоров

Преподобный Нил Сорский и его место в истории русской духовности

Автографы Нила Сорского

Постскриптум

Часть II. Сочинения Нила Сорского

Предание Нила Сорского. Подготовка текста Е. Э. Шевченко и Г. М. Прохорова; перевод Г. М. Прохорова

«Устав» Нила Сорского. Подготовка текста Г. М. Прохорова и Е. Э. Шевченко; перевод Г. М. Прохорова

Г. М. Прохоров. Послания Нила Сорского

Послания преподобного Нила Сорского.

Подготовка текстов и перевод Г. М. Прохорова

Послание Вассиану Патрикееву

Послание Гурию Тушину

Послание Герману Подольному

Послание брату, пришедшему с восточной стороны

Синодик, или Молитва Кирилла Иерусалимского об умерших в переводе и редакции Нила Сорского

Публикация и перевод Г. М. Прохорова

Предисловие и послесловие Нила Сорского к его «Соборнику»

Молитва Нила Сорского. Исследование, подготовка текста и комм. //. К. Никольского; перевод Г. М. Прохорова

Завещание Нила Сорского. Подготовка текста и перевод Г. М. Прохорова

Часть III. Сочинения преп. Иннокентия Комельского

Г. М. Прохоров. «Общительное/общежительное безмолвие»

Иннокентия Комельского: полемика с Нилом Сорским?

Заметка «Яко добро есть писати святыя книгы» и «Завет» Иннокентия Комельского. Публикация и перевод Г. М. Прохорова

«Надсловие», «Пристежение» и сочинение «О внутреннем делании» преподобного Иннокентия Комельского. Подготовка текста Г. М. Прохорова. Перевод инокини Арсении

Часть IV. Приложения.

Исследование и подготовка текстов Г. М. Прохорова

Повесть о Нило-Сорском ските

«О житии» Нила Сорского, Сказание о явлении его во сне Ивану Грозному, заметка о поминании его и Молитва ему, по списку 1784 г.

Житие и чудеса Нила Сорского в списках XIX в

Список сокращений

Нил Сорский и Иннокентий Комельский - Сочинения

Само же по себе требование от монахов грамотности заставляет вспомнить правила основателя общежительных монастырей преподобного Пахомия Великого (IV в.), согласно которым каждый в монастыре должен был знать грамоту. Спустя тысячу лет после Пахомия спасение с чтением книг связывали монахи-созерцатели, исихасты, продолжателем дела которых и был преподобный Нил. Но у Нила Сорского это условие — также и одно из препятствий перерастанию скита в общежитие и отвечает его цели обратить монахов от внешнего мира, становящегося богатым, централизованным и церковно-на-ционально-государственным, к интернациональной, или «наднациональной», христианской книжной культуре на Руси, плоду предыдущей эпохи.



Следует также заметить, что постоянная устремленность испытующего взглядам «писания» («в том живот и дыхание мое имею») сближает его с караимами, «читающими» (своего рода протестантами в иудаизме), оказавшими, по моему убеждению, определяющее влияние на развитие и новгородско-псковской ереси стригольников XIV-XV вв., и современной Нилу новгородско-московской ереси «жидовская мудрствующих», думающих по-иудейски, XV-XVI вв.,56 а именно — не признающих Иисуса Христа Сыном Божиим, Деву Марию Богородицей, а Церковь кораблем спасения. Еретики тоже были людьми книжными, но Писание старались перетолковать по-своему и принимали его выборочно (Апостол они отвергали).

Возможно, отчасти по причине внешнего сходства с'еретиками, как «читающий», Нил счел нужным письменно засвидетельствовать свое полное приятие всех отвергаемых теми церковных догматов и 'святоотеческих писаний и предать проклятию «лжеименитых же учителей еретическая учения и предания вся». Обращает на себя внимание и то, что Нил советовал разборчиво относиться к «писаниям»: «Писания бо многа, но не вся божествена суть». Возможно, это — осторожное предупреждение о книжности еретиков. Есть также основания считать (об этом дальше будет сказано подробней), что преподобный Нил принял непосредственное участие в создании антиеретической книги Иосифа Волоц-кого, известной под названием «Просветитель».