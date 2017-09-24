Издревле являясь традиционными для народов России религиями, ислам и христианство, мирно сосуществуя, вели конструктивный диалог по различным сферам своих вероучительных систем. В историю этого диалога особый вклад внесла Казанская духовная академия, профессор которой, Гордий Семенович Саблуков, впервые качественно ново и академично перевел текст Корана на русский язык непосредственно с первоисточника, свершив переворот в отечественных религиоведении и арабистике.

За период господства атеистической идеологии традиции сравнительного религиоведения в области исламо-христианского диалога были забыты. Начало же эпохи возрождения этих дисциплин, продолжающегося и по сей день, пришлось на период всеобщего духовного подъема 80-х - 90-х годов прошлого века. Однако «скороспелость» отечественных исламоведческих дисциплин дает о себе знать, проявляя себя в низком качестве текстов новейших изысканий современных исследователей этой мировой религии.

Нофал Георгий (Фарес) Османович - Ислам: очерки по христианскому сравнительному богословию

Издатель:LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия 2012 г. – 177 с.

ISBN: 978-3-659-30161-2

Нофал Георгий (Фарес) Османович - Ислам: очерки по христианскому сравнительному богословию - Содержание

Предисловие рецензента к первому изданию

Предисловие автора к первому изданию

Предисловие автора ко второму изданию

Глава 1: Библия через призму Корана: История и мифы

Глава 2: Коран как божественное откровение. Анализ доказательств

Глава З: Исламские мифы о христианском вероучении

Глава 4: Антропоаскетика: 2 взгляда

Послесловие

Приложения: Исламский Шариат: общий обзор

Приложения: «Русский хрислам» или русский либерализм седьмого века

Приложения: Сравнительная характеристика некоторых текстуальных расхождений версий мусхафов Ибн Масууда и Убайй б. Кааба с общепринятой версией Корана (по «Китаб Аль-Масахиф» Ибн Аби Давуда)

Приложения: Сравнительная характеристика некоторых текстуальных расхождений версий мусхафов Ибн Аббаса и Абдуллах б. Аз-Зубейра с общепринятой версией Корана (по «КитабАль-Масахиф» Ибн Аби Давуда)

Приложения: Ветхозаветные пророчества о Христе

Глоссарий-указатель

Библиография

Нофал Георгий (Фарес) Османович - Ислам: очерки по христианскому сравнительному богословию - Предисловие автора к первому изданию

За последние десятилетия активность исламской миссии (даават) в странах Европы достигла своего апогея. Проповедь Корана принесла плоды: ислам приобрел множество неофитов. В России их общее число, по заявлению бывшего протоиерея Али (Вячеслава) Полосина, составляет 10 ООО человек'. Таким образом, совершенно естественно, что рост активности исламских проповедников привел к повышению интереса представителей иных религиозных конфессий к исламскому вероучению. Русская Православная Церковь не осталась в стороне. В 2005-2006 гг., впервые в истории современной России, были проведены два публичных диспута с представителями исламской религиозной мысли. Участником же упомянутых диспутов был иерей Даниил Сысоев. Его убийство в 2009 г. невольно обратило внимание общественности к его апологетической и миссионерской деятельности, в которой немалое место уделялось диалогу с исламом.

Усиленная полемика ведется на самых разнообразных дискуссионных площадках, от Интернет-ресурсов до проводимых в частном порядке диспутов. Однако православно-исламский диалог страдает от недостатка авторитетной литературы, которая давала бы твердую основу для аргументов обеих сторон во время подобных дискуссий. Зачастую, даже экспертам в области исламоведения приходится слышать, что незнание ими арабского языка сводит на «нет» всю доказательную базу их выводов. Приводимые же в качестве аргументов христианской стороной цитаты из исламского Предания (Сунны) в диспутах часто объявляются (порой и не без основания) недостоверными, и подобные обличения, к сожалению, являются основными камнями преткновения в межрелигиозном диалоге.

Есть и другая опасность - ложные стереотипы, которые активно популяризируются в исламской среде. Они способны завести в тупик полемизирующих и привлекают внимание к исламскому вероисповеданию. «Аргументы» эти, к сожалению, удовлетворяют неискушенных, несмотря даже на их научную несостоятельность. Частота их упоминания также вызывает необходимость дать обоснованные ответы и твердое опровержение, которые, хоть и присутствуют в разрозненных источниках, не содержат определенной системы и упорядочения.

Именно эти проблемы и стали причиной написания данной книги. Предлагаемое пособие направлено на устранение основных ошибок в диалоге с исламом, а также призвано сложить базу для научно-богословской межрелигиозной полемики. Многие цитаты из арабских первоисточников даны в авторском переводе. Коранические аяты, ввиду частого несоответствия переводов оригиналу и разногласия между собой, даны в наиболее близком к изначальному смыслу слова переводе одного из трех ученых-исламоведов: Кулиева, Османова и Крачковского2. Из практических соображений, ссылка на арабский первоисточник дана в простейшей английской транскрипции непосредственно внизу каждой страницы. Примечания автора также помещены в сносках. Прямые цитаты выделены в тексте курсивом. Из-за особого характера книги, направленной, в первую очередь, на освещение научно-теологических проблем, спорные вопросы по теме практического исламского Шариата раскрыты в приложении в конце издания.

Данные в тексте биографические и библиографические справки призваны устранить возможные упреки оппонентов в неавторитетности приводимых источников и их авторов.

Необходимо заметить, что данный труд, в первую очередь, призван осветить тексты исламских богословских первоисточников без детального разбора разногласий внутриисламских идеологических течений, зачастую вторичных ортодоксии.

Книга будет полезна миссионерам, религиоведам, теологам, а также всем интересующимся христианской и исламской апологетикой.

Георгий (Фарес) Нофал, Август 2011 г.