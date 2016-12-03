Ньокки - Педагогика невинной боли - Христос среди альпинов
Cегодня Украина переживает самые драматические события со дня своей независимости. Пройдет еще немало времени, прежде чем зарубцуются глубокие раны, нанесенные этой войной. Травмированы не только человеческие тела, но и души, ведь, как часто происходит, именно они, сталкиваясь с насилием, оказываются не способными принять бессмысленность происходящего.
Не существует общества, готового соперничать с безумием войны, однако, наше общество, которое всеми силами пытается освободиться от советского прошлого, находится в наиболее уязвимом положении и наибольшей растерянности. Недостаточно одной материальной помощи, - госпитализации раненых, принятия беженцев, утешения тех, кто оказался в беде, - необходимо увидеть, как эти события могут научить нас по-новому жить рядом друг с другом.
Одним из достойных примеров для следования в таких обстоятельствах является жизнь итальянского священника, блаженного дона Карло Ньокки (1903-1956), чье свидетельство передает бесценный для нас опыт преображения трагедии войны в историю милосердия и прощения.
Дон Карло Ньокки - Педагогика невинной боли - Христос среди альпинов
Киев-Харьков: Дух i Лiтера, «Видавець Савчук О.О.», 2016. - 160 с.
ISBN 978-966-378-477-9
Издатель: Константин Сигов, Александр Савчук
Предисловие Александр Филоненко, Лука Фьоре
Речь по случаю беатификации дона Карло Ньокки Кардинал Анджело Скола
Дон Карло Ньокки - Педагогика невинной боли - Христос среди альпинов - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ Александр Филоненко, Лука Фьоре
РЕЧЬ ПО СЛУЧАЮ БЕАТИФИКАЦИИ ДОНА КАРЛО НЬОККИ Кардинал Анджело Скола
ПЕДАГОГИКА НЕВИННОЙ БОЛИ
ХРИСТОС СРЕДИ АЛЬПИНОВ
- I ГЛАВА Боль степи
- II ГЛАВА Альпины
- III ГЛАВА Победа - это жертва
- IV ГЛАВА Литургия войны
- V ГЛАВА Наследие умерших
ДОН КАРЛО НЬОККИ И ЕГО СЛУЖЕНИЕ. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
ФОТОГРАФИИ
Дон Карло Ньокки - Педагогика невинной боли - Христос среди альпинов - Предисловие
Книга, которую читатель держит в руках, включает его главные тексты: «Педагогика невинной боли» и «Христос среди альпинов». Оба текста тесно связаны между собой: решению посвятить жизнь реабилитации детей-инвалидов после возвращения с фронта Второй мировой войны предшествовал обет, который дон Карло дал Богу в одну из ночей, пережитых им во время войны в роли капеллана альпийского корпуса итальянской армии. Дон Карло Ньокки, будучи педагогом одного из самых престижных миланских лицеев в 30-х годах, просит отправить его на фронт Второй мировой войны, чтобы последовать за своими учениками. Таким образом, он становится одним из участников «Русской кампании», в ходе которой итальянские солдаты прошли часть территории Украины вплоть до берегов Дона. Дон Карло не любит войну, но хочет разделить судьбу молодых людей, с которыми он сильно связан, хочет поддержать их своим присутствием, присутствием свидетеля христианской веры, каким был он сам. Обладая такой силой духа, он проходит через великое поражение итальянской армии: трагедию, которая стала причиной смерти каждого второго солдата.
«Когда 18 июня прошлого года ... я дал обет, - пишет дон Карло своему кардиналу Альфредо Идельфонсо Шустеру, - что если Господь сохранит мне жизнь (что чудесным образом и произошло), то я посвящу оставшуюся жизнь милосердию. В тот момент я имел в виду помощь бедным, сиротам, страждущим». Именно здесь, в Украине, рождается призвание этого священника, который отдаст свою жизнь ближнему. Из этого служения родились его глубокие размышления о детской боли, о невинной боли, - о том, что обычно становится непреодолимым камнем преткновения для современного человека.
Дон Карло возвращается в Италию и начинает заниматься сиротами и детьми-инвалидами, пострадавшими от последствий войны, а позже он берет под свою опеку и детей, больных туберкулезом и полиомиелитом. Однажды, пишет дон Карло в своей работе «Педагогика невинной боли», он повстречал Марко, мальчишку, несколько дней до того уцелевшего от взрыва мины, на которую он случайно натолкнулся, играя с другими ребятами. Единственный избежавший смерти, однако тяжело раненый, он сразу оказался в госпитале, где ему ампутировали обе ноги и удалили глазное яблоко. «Я познакомился с Марко через некоторое время после операции, в тот самый период, когда ежедневное лечение приносило ему невыносимую боль, и задал ему вопрос: ''Когда с тебя снимают бинты, чистят раны, так что ты начинаешь плакать от боли, о ком ты думаешь в этот момент?''. ''Ни о ком'', -отвечает Марко с удивлением в голосе. ''А ты никогда не думал, что ты можешь посвятить кому-нибудь, подарить свою боль; и ради такой любви ты обязан сдерживать крик и слезы, именно она помогла бы тебе не так сильно чувствовать боль?' После чего Марко бросил взгляд в пустоту, смущенно посмотрел на меня единственным глазом, виднеющимся на его разбитом усталостью лице, и медленно поднимая голову сказал: ''Не понимаю...", -затем вернулся к своему прежнему занятию - растерянно подергивать край простыни. Именно в то мгновение у меня появилось почти физическое ощущение огромного, непоправимого несчастья: потери сокровища. Это была та самая невинная боль ребенка, которая была брошена в пустоту, боль, бесполезная и бессмысленная, поразительным образом потерянная для него и для всего человечества, потому что не была обращена к единственной цели, в устремлении к которой невинная боль может обрести ценность и найти оправдание: распятый Христос».
Дон Карло чувствует свое призвание: донести до страдающих детей тот факт, что их боль уподобляется боли Христа, и насколько, в таком случае, можно следовать за Ним и своим поведением, и своими чувствами. И тогда, настаивает дон Карло, ребенок сможет дотронуться до «истока, наиболее глубокого и неизведанного, который порождает и является началом действия, почти что «наивысшей точкой» учения Христа». Это не имеет ничего общего с «культом боли». Боль сама по себе не делает человека лучше, дон Карло осознал очевидность этого факта только на войне. Он был убежден: необходимо прилагать все усилия для того, чтобы облегчить боль. Следуя за этой открывшейся ему очевидностью, дон Карло инициирует строительство многочисленных медицинских исследовательских центров. Он пишет: «Снятие боли - это ни в коей мере не филантропия, а действие, которое непосредственно причастно к искуплению Христа. (...) Лечение больных, любовь к ближним, борьба против источников человеческого страдания - все это истинное и продолжающееся видимое, конкретное искупление, которое является частью большого искупительного дела самого Христа. И поэтому оно требует не меньшего усилия и достоинства. (...) В тайне ''христианской экономии'', невинная боль допускается затем, чтобы вышли на передний план дела Божьи и человеческие: неисчерпаемые и мучительные научные искания, многочисленные виды солидарности, необычайные примеры проявления человеческой любви и милосердия». Примером тому являются последние дни дона Карло, который перед самой смертью завещал двум слепым детям, - Сильвио Колагранде и Амабилле Батистелло - свои глазные роговицы. Это был первый случай такого рода операции в Италии, следствием которого, несмотря на сопровождавший его скандал, стало принятие закона о легитимности трансплантации органов. Закон родился из признания существования двух ребят, которые в буквальном смысле увидели мир глазами святого.
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