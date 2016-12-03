Cегодня Украина переживает самые драматические события со дня своей независимости. Пройдет еще немало времени, прежде чем зарубцуются глубокие раны, нанесенные этой войной. Травмированы не только человеческие тела, но и души, ведь, как часто происходит, именно они, сталкиваясь с насилием, оказываются не способными принять бессмысленность происходящего.

Не существует общества, готового соперничать с безумием войны, однако, наше общество, которое всеми силами пытается освободиться от советского прошлого, находится в наиболее уязвимом положении и наибольшей растерянности. Недостаточно одной материальной помощи, - госпитализации раненых, принятия беженцев, утешения тех, кто оказался в беде, - необходимо увидеть, как эти события могут научить нас по-новому жить рядом друг с другом.

Одним из достойных примеров для следования в таких обстоятельствах является жизнь итальянского священника, блаженного дона Карло Ньокки (1903-1956), чье свидетельство передает бесценный для нас опыт преображения трагедии войны в историю милосердия и прощения.

Книга, которую читатель держит в руках, включает его главные тексты: «Педагогика невинной боли» и «Христос среди альпинов». Оба текста тесно связаны между собой: решению посвятить жизнь реабилитации детей-инвалидов после возвращения с фронта Второй мировой войны предшествовал обет, который дон Карло дал Богу в одну из ночей, пережитых им во время войны в роли капеллана альпийского корпуса итальянской армии. Дон Карло Ньокки, будучи педагогом одного из самых престижных миланских лицеев в 30-х годах, просит отправить его на фронт Второй мировой войны, чтобы последовать за своими учениками. Таким образом, он становится одним из участников «Русской кампании», в ходе которой итальянские солдаты прошли часть территории Украины вплоть до берегов Дона. Дон Карло не любит войну, но хочет разделить судьбу молодых людей, с которыми он сильно связан, хочет поддержать их своим присутствием, присутствием свидетеля христианской веры, каким был он сам. Обладая такой силой духа, он проходит через великое поражение итальянской армии: трагедию, которая стала причиной смерти каждого второго солдата.

«Когда 18 июня прошлого года ... я дал обет, - пишет дон Карло своему кардиналу Альфредо Идельфонсо Шустеру, - что если Господь сохранит мне жизнь (что чудесным образом и произошло), то я посвящу оставшуюся жизнь милосердию. В тот момент я имел в виду помощь бедным, сиротам, страждущим». Именно здесь, в Украине, рождается призвание этого священника, который отдаст свою жизнь ближнему. Из этого служения родились его глубокие размышления о детской боли, о невинной боли, - о том, что обычно становится непреодолимым камнем преткновения для современного человека.

Дон Карло возвращается в Италию и начинает заниматься сиротами и детьми-инвалидами, пострадавшими от последствий войны, а позже он берет под свою опеку и детей, больных туберкулезом и полиомиелитом. Однажды, пишет дон Карло в своей работе «Педагогика невинной боли», он повстречал Марко, мальчишку, несколько дней до того уцелевшего от взрыва мины, на которую он случайно натолкнулся, играя с другими ребятами. Единственный избежавший смерти, однако тяжело раненый, он сразу оказался в госпитале, где ему ампутировали обе ноги и удалили глазное яблоко. «Я познакомился с Марко через некоторое время после операции, в тот самый период, когда ежедневное лечение приносило ему невыносимую боль, и задал ему вопрос: ''Когда с тебя снимают бинты, чистят раны, так что ты начинаешь плакать от боли, о ком ты думаешь в этот момент?''. ''Ни о ком'', -отвечает Марко с удивлением в голосе. ''А ты никогда не думал, что ты можешь посвятить кому-нибудь, подарить свою боль; и ради такой любви ты обязан сдерживать крик и слезы, именно она помогла бы тебе не так сильно чувствовать боль?' После чего Марко бросил взгляд в пустоту, смущенно посмотрел на меня единственным глазом, виднеющимся на его разбитом усталостью лице, и медленно поднимая голову сказал: ''Не понимаю...", -затем вернулся к своему прежнему занятию - растерянно подергивать край простыни. Именно в то мгновение у меня появилось почти физическое ощущение огромного, непоправимого несчастья: потери сокровища. Это была та самая невинная боль ребенка, которая была брошена в пустоту, боль, бесполезная и бессмысленная, поразительным образом потерянная для него и для всего человечества, потому что не была обращена к единственной цели, в устремлении к которой невинная боль может обрести ценность и найти оправдание: распятый Христос».

Дон Карло чувствует свое призвание: донести до страдающих детей тот факт, что их боль уподобляется боли Христа, и насколько, в таком случае, можно следовать за Ним и своим поведением, и своими чувствами. И тогда, настаивает дон Карло, ребенок сможет дотронуться до «истока, наиболее глубокого и неизведанного, который порождает и является началом действия, почти что «наивысшей точкой» учения Христа». Это не имеет ничего общего с «культом боли». Боль сама по себе не делает человека лучше, дон Карло осознал очевидность этого факта только на войне. Он был убежден: необходимо прилагать все усилия для того, чтобы облегчить боль. Следуя за этой открывшейся ему очевидностью, дон Карло инициирует строительство многочисленных медицинских исследовательских центров. Он пишет: «Снятие боли - это ни в коей мере не филантропия, а действие, которое непосредственно причастно к искуплению Христа. (...) Лечение больных, любовь к ближним, борьба против источников человеческого страдания - все это истинное и продолжающееся видимое, конкретное искупление, которое является частью большого искупительного дела самого Христа. И поэтому оно требует не меньшего усилия и достоинства. (...) В тайне ''христианской экономии'', невинная боль допускается затем, чтобы вышли на передний план дела Божьи и человеческие: неисчерпаемые и мучительные научные искания, многочисленные виды солидарности, необычайные примеры проявления человеческой любви и милосердия». Примером тому являются последние дни дона Карло, который перед самой смертью завещал двум слепым детям, - Сильвио Колагранде и Амабилле Батистелло - свои глазные роговицы. Это был первый случай такого рода операции в Италии, следствием которого, несмотря на сопровождавший его скандал, стало принятие закона о легитимности трансплантации органов. Закон родился из признания существования двух ребят, которые в буквальном смысле увидели мир глазами святого.