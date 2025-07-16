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Нолен – Женщины, которые слишком много думают

Сьюзен Нолен-Хексема – Женщины, которые слишком много думают: как перестать зацикливаться на негативных мыслях и начать спать спокойно
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology
За последние сорок лет женщинам открылись беспреце­дентные возможности. Мы получили невероятную неза­висимость: стали свободнее в выборе отношений, в том, когда иметь детей и иметь ли их вообще. Мы сами выби­раем карьеру и образ жизни. Прежние поколения об этом и мечтать не могли. Развитие медицины сделало нас здо­ровее и продлило жизнь. У нас есть все основания быть счастливыми и уверенными в себе. Однако, когда повседневные дела заканчиваются, мно­гих захлестывают тревоги, навязчивые мысли и эмоции, не поддающиеся контролю и напрочь лишающие сил и энергии. Мы страдаем от эпидемии зацикленности — захлебываемся от негативных мыслей и эмоций, которые нас подавляют и мешают нормальной жизни и благополу­чию.
Тревожимся из-за фундаментальных проблем. Кто я? Как я распоряжаюсь своей жизнью? Что обо мне думают другие? Почему я не могу быть счастливой и спокойной? Ответить легко и быстро невозможно, мы начинаем раз мышлять и тревожиться еще сильнее. Когда настроение окончательно омрачается, появляются новые тревоги, большие и малые. Не принимает ли мой сын наркотики? Почему я до сих пор не бросила ненавистную работу? Как вернуть интерес и любовь мужа? Почему не удается спо­койно поговорить с мамой? Мысли накапливаются, как снежный ком, и пагубно влияют на настроение. Однако мы редко приходим к каким-то выводам. Даже незначительные события могут на несколько ча­сов, а то и дней выбить нас из колеи. Мы просто не спо­собны избавиться от мыслей. Начальник сделал саркасти­ческое замечание, и вы несколько дней думаете, что он имел в виду, терзаетесь чувствами вины и стыда.
Подруга сказала, что вы набрали вес, и вы размышляете, как выгля­дите, злитесь на нечуткую подругу. Муж слишком устал на работе и вечером отказался от секса, а вы всю ночь крути­те мысль, что это означает для вашего брака. Эпидемия негативной медитации — болезнь, от которой чаще страдают женщины, чем мужчины. Мои исследова­ния снова и снова показывают: женщины сильнее мужчин подвержены зацикленности, у них это длится дольше. Возьмем, к примеру, Веронику. Ей двадцать семь лет, у нее рыжие волосы и красивые карие глаза. Она не работает и воспитывает детей. Она обожает своих близнецов и за­нимается общественной работой, которая, по ее мнению, идет на пользу ее малышам и другим детям города. Однако когда она не учит их плавать или не сидит на собрании, по­ священном сбору средств для общественных целей, или не занимается чем-то еще, то погружается в пучину негатив­ных мыслей и тревог. Это мы называем «зацикленностью».
Что со мной происходит? Я никогда не бываю полностью удо­влетворена собственными действиями. Я просто соглашаюсь участвовать в работе разных комитетов и ищу занятия для сво­их детей. При этом ничто не кажется правильным. Что не так с моей жизнью? Может, дело в гормонах? Только это длится целый месяц. Не знаю, может, я сделала неправильный жиз­ненный выбор. Я говорю, что мне нравится заниматься вос­питанием детей и не работать, но так ли это на самом деле? Ценит ли Рик то, что я делаю для наших детей?

Сьюзен Нолен-Хексема – Женщины, которые слишком много думают: как перестать зацикливаться на негативных мыслях и начать спать спокойно

Издательство – «Эксмо»
Москва – 2025 г. / 352 с.
ISBN 978-5-04-216285-5

Сьюзен Нолен-Хексема – Женщины, которые слишком много думают: как перестать зацикливаться на негативных мыслях и начать спать спокойно – Содержание

ЧАСТЬ I: ЭПИДЕМИЯ ЗАЦИКЛЕННОСТИ
  • Что не так с зацикленностью?
  • Если это так больно, почему мы этим занимаемся?
  • Уникальные женские слабости
ЧАСТЬ II: СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАЦИКЛЕННОСТИ
  • Освобождение
  • Переход
  • Избегание будущих ловушек
ЧАСТЬ III: ТРИГГЕРЫ ЗАЦИКЛЕННОСТИ
  • Замужем за тревогами: зацикленность на личных отношениях
  • Семейные проблемы: зацикленность на родителях, братьях и сестрах
  • Родительская ловушка: зацикленность на собственных детях
  • Вечно на работе: зацикленность на работе и карьере
  • Токсичные мысли: зацикленность на проблемах со здоровьем
  • Не могу с этим справиться: зацикленность на утрате и травме
  • Переход общества на более высокий уровень
  • Источники
Views 398
Rating 5.0 / 5
Added 16.07.2025
Author brat librarian
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