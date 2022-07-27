Норман Райт – Как говорить, чтобы дети услышали

Дети могут иметь в поведении и характере странности, которые иногда раздражают их родителей. Однако в большинстве случаев проблема заключается не в том, что дети плохие; просто их реакция и их способ мышления другие, нежели у их родителей. Вы расстраиваетесь из-за того, что не можете понять, почему ваш ребенок так не похож на вас. Попытки изменить индивидуальность вашего ребенка, чтобы сделать его похожим на вас, — настолько же бессмысленное и бесполезное занятие, как и попытки изменить его физические черты, чтобы он был больше подобен вам.

Ключом к уменьшению своего расстройства из-за странностей поведения ребенка, а также к общению с ним является понимание и приятие его уникальной личности. Каждый ребенок предрасположен к определенным личностным характеристикам. Они отражают его генетическую наследственность, состояние после рождения и окружение, в котором он оказался сразу после появления на свет. Личностные характеристики ребенка определяют его предпочтения при реакции на окружающий мир, а также стиль его общения — так же, как тот факт, "правшой" является ребенок или "левшой", определяет его предпочтения при выполнении определенных задач, требующих совершения физических действий.

Например, то обстоятельство, что ребенок является "правшой", отнюдь не означает того, что он никогда не будет пользоваться своей левой рукой. Ребенок может больше пользоваться своей правой рукой, при этом изредка прибегая к помощи левой. Или же ребенок может более свободно владеть обеими своими руками и использовать левую руку для выполнения некоторых действий. Чем больше ребенок упражняет свою рабочую руку, тем больше уверенности появляется у него при выполнении действий этой рукой. Таким образом, чем больше ребенок реагирует на окружающий его мир в соответствии со своей личностной предрасположенностью, тем больше подобный стиль укореняется в его действиях.

В Псалме 138:14 прочитайте слова царя Давида: "Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это". Христиане верят в то, что каждый человек создан по образу Божию и имеет безграничную ценность. Каждый человек уникален. Несмотря на это, для большинства родителей гораздо легче ценить те стороны своих детей, которые похожи на их собственные. Я слышал, как некоторые родители отмечали: "Томми чрезвычайно похож на меня, однако я не знаю, в кого пошла Джилл. Она так не похожа на всех нас".

Уникальные отличия. О чем вы думаете в первую очередь, когда слышите слово "другой"? Какими являются ваши ассоциации с этим словом — положительными или отрицательными? Если бы кто-то подошел к вам на улице и сказал: "Сегодня вы выглядите совершенно по-другому", вы бы подумали, что этот человек делает вам комплимент и ответили ему: "Большое спасибо", или подумали бы, что он вас критикует? Слово "другой" предполагает отклонение от определенного стандарта или нормы. Оно предполагает, что что-то является не совсем тем, чем оно обычно бывает или чем оно должно быть. Многие люди трактуют слово "другой", как нечто "странное, неуместное, плохое или неправильное".

Если бы я сказал: "Вы выглядите ненормально", вы сразу уловили бы в моих словах негативные и критические нотки. С другой стороны, о чем вы думаете, когда слышите слова "уникальный" или "особенный"? Не правда ли, ваше отношение к подобным определениям более положительное? Все люди разные. Однако очень часто другие не понимают и не ценят этих отличий. Научное исследование показало, что младенцы демонстрируют значительные индивидуальные различия с самого рождения. Мы знаем, что младенцы рождаются с уникальными особенностями темперамента, чертами характера и способами реагирования на внешние воздействия. Некоторые отличительные черты включают в себя различные уровни способностей, потребности и чувства.

Норман Райт – Как говорить, чтобы дети услышали

Перевод с английского – И. Лысюка

Издательство – «Светлая звезда» – 158 с.

Киев – 2018 г.

ISBN 966-7842-74-6

Норман Райт – Как говорить, чтобы дети услышали – Содержание