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Джонс Дэн - Силы и престолы

Дэн Джонс – Силы и престолы - Новая история Средних веков
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History

В XVI в. английский историк Джон Фокс окинул взглядом раскинувшееся позади прошлое, с древнейших времен до его современности, и заключил, что историю (точнее, историю церкви, которая интересовала его в первую очередь) можно разделить на три больших отрезка.

По мнению Фокса, история начиналась с «первобытных времен», под которыми он подразумевал ту далекую древность, когда христиане, гонимые злобными безбожными римлянами, прятались в катакомбах в надежде избежать распятия или чего похуже, и достигала кульминации в «наши последние дни» — в эпоху Реформации, когда хватка католической церкви в Европе заметно ослабла, а западные мореплаватели начали осваивать Новый Свет.

Между этими двумя периодами втиснулся громоздкий временной отрезок длиной примерно в тысячу лет, который Фокс назвал «средним веком». Как подсказывает название, он был не то и не другое — нечто среднее, неопределенное.

Сегодня мы по-прежнему пользуемся определением Фокса, хотя употребляем термин во множественном числе. Для нас Средние века — время от падения Западной Римской империи в V в. до протестантской Реформации. Все, что связано с этим периодом, называется средневековым — прилагательное появилось в XIX в., но имеет такое же значение. Средними веками принято считать время, когда античный мир перестал существовать, а современному миру только предстояло возникнуть, — когда люди строили замки и сражались в доспехах, верхом на лошадях, когда Земля считалась плоской и все на ней казалось очень далеким. В XXI в. некоторые историки предложили обновить терминологию и говорить уже не о Средних веках, а о Среднем тысячелетии (Middle Millennium), но это определение пока не прижилось.

Дэн Джонс – Силы и престолы - Новая история Средних веков

Пер. с англ. В. В. Степановой; под ред. А. О. Захарова. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 688 с. : ил.

ISBN 978-5-389-20091-3

Дэн Джонс – Силы и престолы - Содержание

От автора

Введение

  • I. ИМПЕРИЯ (около 410 г. — 750 г.)

    • 1. Римляне - 2. Варвары - 3. Византийцы - 4. Арабы

  • II. ВЛАДЕНИЯ (около 750 г. — 1215 г.)

    • 5. Франки - 6. Монахи - 7. Рыцари - 8. Крестоносцы

  • III. ВОЗРОЖДЕНИЕ (около 1215 г. — 1347 г.)

    • 9. Монголы - 10. Купцы - 11. Ученые - 12. Зодчие

  • IV. РЕВОЛЮЦИЯ (1348–1527)

    • 13. Выжившие - 14. Обновители - 15. Мореплаватели - 16. Протестанты

Примечания

Библиография

Фотоматериалы и список карт

Об авторе

Издательство «Белый город», 2004. - 492 с.

ISBN 5-7793-0811-х

Бернард Шюц - Европейские монастыри. Средние века — Ренессанс. Искусство и история - Содержание

Предисловие

Средневековое монашество

Раннее время

Монастыри в эпоху Каролингов

Великие монашеские движения Средневековья и их зодчество

Монастыри Нового времени

  • I Иберийский полуостров

  • II Франция

  • III Великобритания

  • IV Центральная Европа

  • V Италия

Приложение

  • Глоссарий

  • Библиография

  • Планы монастырей

  • Список иллюстраций

  • Список источников иллюстративного материала

Views 299
Rating 5.0 / 5
Added 22.02.2023
Author brat Vadim
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5.0/5 (6)

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