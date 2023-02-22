Джонс Дэн - Силы и престолы

В XVI в. английский историк Джон Фокс окинул взглядом раскинувшееся позади прошлое, с древнейших времен до его современности, и заключил, что историю (точнее, историю церкви, которая интересовала его в первую очередь) можно разделить на три больших отрезка.

По мнению Фокса, история начиналась с «первобытных времен», под которыми он подразумевал ту далекую древность, когда христиане, гонимые злобными безбожными римлянами, прятались в катакомбах в надежде избежать распятия или чего похуже, и достигала кульминации в «наши последние дни» — в эпоху Реформации, когда хватка католической церкви в Европе заметно ослабла, а западные мореплаватели начали осваивать Новый Свет.

Между этими двумя периодами втиснулся громоздкий временной отрезок длиной примерно в тысячу лет, который Фокс назвал «средним веком». Как подсказывает название, он был не то и не другое — нечто среднее, неопределенное.

Сегодня мы по-прежнему пользуемся определением Фокса, хотя употребляем термин во множественном числе. Для нас Средние века — время от падения Западной Римской империи в V в. до протестантской Реформации. Все, что связано с этим периодом, называется средневековым — прилагательное появилось в XIX в., но имеет такое же значение. Средними веками принято считать время, когда античный мир перестал существовать, а современному миру только предстояло возникнуть, — когда люди строили замки и сражались в доспехах, верхом на лошадях, когда Земля считалась плоской и все на ней казалось очень далеким. В XXI в. некоторые историки предложили обновить терминологию и говорить уже не о Средних веках, а о Среднем тысячелетии (Middle Millennium), но это определение пока не прижилось.

Дэн Джонс – Силы и престолы - Новая история Средних веков

Пер. с англ. В. В. Степановой; под ред. А. О. Захарова. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2023. — 688 с. : ил.

ISBN 978-5-389-20091-3

Дэн Джонс – Силы и престолы - Содержание

От автора

Введение

I. ИМПЕРИЯ (около 410 г. — 750 г.) 1. Римляне - 2. Варвары - 3. Византийцы - 4. Арабы

II. ВЛАДЕНИЯ (около 750 г. — 1215 г.) 5. Франки - 6. Монахи - 7. Рыцари - 8. Крестоносцы

III. ВОЗРОЖДЕНИЕ (около 1215 г. — 1347 г.) 9. Монголы - 10. Купцы - 11. Ученые - 12. Зодчие

IV. РЕВОЛЮЦИЯ (1348–1527) 13. Выжившие - 14. Обновители - 15. Мореплаватели - 16. Протестанты



Примечания

Библиография

Фотоматериалы и список карт

Об авторе

Издательство «Белый город», 2004. - 492 с.

ISBN 5-7793-0811-х

Бернард Шюц - Европейские монастыри. Средние века — Ренессанс. Искусство и история - Содержание

Предисловие

Средневековое монашество

Раннее время

Монастыри в эпоху Каролингов

Великие монашеские движения Средневековья и их зодчество

Монастыри Нового времени

I Иберийский полуостров

II Франция

III Великобритания

IV Центральная Европа

V Италия

Приложение