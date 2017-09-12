Новости Библейского Перевода 1-2015
ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ (ИПБ) - российская научная организация, занимающаяся переводом, изданием и распространением Библии на языках неславянских народов, проживающих в России и в сопредельных странах.
Цель Института перевода Библии — создать на этих языках точный и богословски верный перевод, чтобы донести содержание Библии до современного читателя.
С 1995 г. Институтом были переведены и изданы: Библия на 2 языках (тувинском и чеченском), Новый Завет на 20 языках (аварском, алтайском, башкирском, бурятском, гагаузском, калмыцком, каракалпакском, кумыкском, курдском-курманджи, ногайском, осетинском, табасаранском, татарском, тувинском, туркменском, узбекском, хакасском, чеченском, чувашском и якутском),
Пятикнижие на 6 языках (дунганском, курдском-курманджи, татарском, тувинском, туркменском и узбекском),
Псалтирь на 8 языках (адыгейском, грузинском, калмыцком, крымскотатарском, осетинском, тувинском, узбекском и якутском).
Новости Библейского Перевода 1-2015
Январь - июнь 2015
Номер 1 (40)/2015 .
Институт Перевода Библии (ИПБ)
Информационный бюллетень Института перевода Библии
Институт Перевода Библии (ИПБ)
Информационный бюллетень Института перевода Библии
Новости Библейского Перевода 1-2015 - Содержание
УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ
- Марианна Беерле-Моор, История издания полиглотт с фрагментами библейских текстов, Часть I. Молитва «Отче наш»
ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА
- Александр Мигунов, «Дабы речь народов наших приросла Святым Писаньем...»
СОДЕЙСТВИЕ
- Библия на татарском языке
СОБЫТИЯ
- Татьяна Прохорова, Нужен ли башкирскому народу Новый Завет?
НОВЫЕ ИЗДАНИЯ
- «Сульманэди цунмин хуа» (Мудрые изречения Сулеймана) на дунганском языке
Новости Библейского Перевода 1-2015 - История издания полиглотт с фрагментами библейских текстов
«Отче наш» —это молитва, которой Иисус сам учил апостолов. Иудейская по сути и перекликающаяся с первой сурой Корана (известной как « Аль-Фатиха»), она считалась центральной молитвой христианства во все века и ее знают на всех континентах. Ее признают все христианские конфессии, и это самый переводимый текст на планете. Именно поэтому неудивительно, что она используется не только в богослужебных целях.
К моменту, когда в XVI в. язык стал объектом исследования, текст молитвы «Отче наш» был уже переведен на множество языков и использовался для пояснения описания языков и их сопоставительного анализа. Таким образом, первоначальной задачей издания молитвы на многих языках было желание документально зафиксировать эти языки, а в некоторых случаях также и продемонстрировать развитие печатных технологий. С развитием лингвистических исследований и облегчением доступа к различным языкам мира цель публикации этой молитвы стала обуславливаться не столько лингвистическим и технологическим интересом, сколько стремлением издавать этот фрагмент на многих языках ради его духовного значения. Предисловия к современным изданиям подчеркивают особую, объединяющую роль молитвы «Отче наш» для христиан различных деноминаций, говорят о миссиологических аспектах или рекомендуют издание для богослужебных целей. К особо значимым для христиан событиям и в качестве юбилейных изданий были выпущены книги в праздничном оформлении.
Краткий исторический обзор. Первым, у кого возникла идея использования молитвы «Отче наш» для документирования языков, был немецкий писатель-путешественник Йоганн Шильт-бергер (1380-1440). Он включил этот фрагмент на армянском и татарском языках в свои путевые заметки, опубликованные в 1427 г. Затем в 1538 г. в Париже появилась публикация первого, еще ненаучного, описания 12 языков с молитвой «Отче наш» на 5 языках (автор В. Постель). За ней последовала череда аналогичных изданий, включавших широкий круг языков (до 608 языков в одном из изданий) Западной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки и Индии. Известно как минимум 100 изданий, напечатанных со времени первого сборника; более десяти изданий, напечатанных с XVI по XIX вв., были переизданы в XX и XXI вв.
К моменту, когда в XVI в. язык стал объектом исследования, текст молитвы «Отче наш» был уже переведен на множество языков и использовался для пояснения описания языков и их сопоставительного анализа. Таким образом, первоначальной задачей издания молитвы на многих языках было желание документально зафиксировать эти языки, а в некоторых случаях также и продемонстрировать развитие печатных технологий. С развитием лингвистических исследований и облегчением доступа к различным языкам мира цель публикации этой молитвы стала обуславливаться не столько лингвистическим и технологическим интересом, сколько стремлением издавать этот фрагмент на многих языках ради его духовного значения. Предисловия к современным изданиям подчеркивают особую, объединяющую роль молитвы «Отче наш» для христиан различных деноминаций, говорят о миссиологических аспектах или рекомендуют издание для богослужебных целей. К особо значимым для христиан событиям и в качестве юбилейных изданий были выпущены книги в праздничном оформлении.
Краткий исторический обзор. Первым, у кого возникла идея использования молитвы «Отче наш» для документирования языков, был немецкий писатель-путешественник Йоганн Шильт-бергер (1380-1440). Он включил этот фрагмент на армянском и татарском языках в свои путевые заметки, опубликованные в 1427 г. Затем в 1538 г. в Париже появилась публикация первого, еще ненаучного, описания 12 языков с молитвой «Отче наш» на 5 языках (автор В. Постель). За ней последовала череда аналогичных изданий, включавших широкий круг языков (до 608 языков в одном из изданий) Западной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки и Индии. Известно как минимум 100 изданий, напечатанных со времени первого сборника; более десяти изданий, напечатанных с XVI по XIX вв., были переизданы в XX и XXI вв.
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