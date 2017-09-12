ИНСТИТУТ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ (ИПБ) - российская научная организация, занимающаяся переводом, изданием и распространением Библии на языках неславянских народов, проживающих в России и в сопредельных странах.

Цель Института перевода Библии — создать на этих языках точный и богословски верный перевод, чтобы донести содержание Библии до современного читателя.



С 1995 г. Институтом были переведены и изданы: Библия на 2 языках (тувинском и чеченском), Новый Завет на 20 языках (аварском, алтайском, башкирском, бурятском, гагаузском, калмыцком, каракалпакском, кумыкском, курдском-курманджи, ногайском, осетинском, табасаранском, татарском, тувинском, туркменском, узбекском, хакасском, чеченском, чувашском и якутском),

Пятикнижие на 6 языках (дунганском, курдском-курманджи, татарском, тувинском, туркменском и узбекском),

Псалтирь на 8 языках (адыгейском, грузинском, калмыцком, крымскотатарском, осетинском, тувинском, узбекском и якутском).

Новости Библейского Перевода 1-2015

Январь - июнь 2015

Номер 1 (40)/2015 .

Институт Перевода Библии (ИПБ)

Информационный бюллетень Института перевода Библии

Новости Библейского Перевода 1-2015 - Содержание



УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ

Марианна Беерле-Моор, История издания полиглотт с фрагментами библейских текстов, Часть I. Молитва «Отче наш»

ПРАКТИКА ПЕРЕВОДА

Александр Мигунов, «Дабы речь народов наших приросла Святым Писаньем...»

СОДЕЙСТВИЕ

Библия на татарском языке

СОБЫТИЯ

Татьяна Прохорова, Нужен ли башкирскому народу Новый Завет?

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

«Сульманэди цунмин хуа» (Мудрые изречения Сулеймана) на дунганском языке

Новости Библейского Перевода 1-2015 - История издания полиглотт с фрагментами библейских текстов

«Отче наш» —это молитва, которой Иисус сам учил апостолов. Иудейская по сути и перекликающаяся с первой сурой Корана (известной как « Аль-Фатиха»), она считалась центральной молитвой христианства во все века и ее знают на всех континентах. Ее признают все христианские конфессии, и это самый переводимый текст на планете. Именно поэтому неудивительно, что она используется не только в богослужебных целях.



К моменту, когда в XVI в. язык стал объектом исследования, текст молитвы «Отче наш» был уже переведен на множество языков и использовался для пояснения описания языков и их сопоставительного анализа. Таким образом, первоначальной задачей издания молитвы на многих языках было желание документально зафиксировать эти языки, а в некоторых случаях также и продемонстрировать развитие печатных технологий. С развитием лингвистических исследований и облегчением доступа к различным языкам мира цель публикации этой молитвы стала обуславливаться не столько лингвистическим и технологическим интересом, сколько стремлением издавать этот фрагмент на многих языках ради его духовного значения. Предисловия к современным изданиям подчеркивают особую, объединяющую роль молитвы «Отче наш» для христиан различных деноминаций, говорят о миссиологических аспектах или рекомендуют издание для богослужебных целей. К особо значимым для христиан событиям и в качестве юбилейных изданий были выпущены книги в праздничном оформлении.



Краткий исторический обзор. Первым, у кого возникла идея использования молитвы «Отче наш» для документирования языков, был немецкий писатель-путешественник Йоганн Шильт-бергер (1380-1440). Он включил этот фрагмент на армянском и татарском языках в свои путевые заметки, опубликованные в 1427 г. Затем в 1538 г. в Париже появилась публикация первого, еще ненаучного, описания 12 языков с молитвой «Отче наш» на 5 языках (автор В. Постель). За ней последовала череда аналогичных изданий, включавших широкий круг языков (до 608 языков в одном из изданий) Западной и Восточной Европы, Северной и Южной Америки и Индии. Известно как минимум 100 изданий, напечатанных со времени первого сборника; более десяти изданий, напечатанных с XVI по XIX вв., были переизданы в XX и XXI вв.



