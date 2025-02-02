Современные исследования литературного текста - как лингвистические, так и литературоведческие - исходят из его дискурсивной природы, т. е. из зависимости этого феномена от ситуации коммуникации, в которой происходит его порождение и передача отправителем, с одной стороны, и восприятие получателем — с другой. Если речь идёт о тексте эпическом, рассматриваемом как нарративный дискурс, то его определяет не только сообщение сюжетных событий, но и отражение коммуникативных параметров — его производство и обращённость к читателю. Детерминированность повествовательного текста двумя событиями: референтным (сообщаемым) и коммуникативным (сообщающим), считается основополагающим критерием нарративности.

Если рассматривать повествовательный текст в его становлении, т. е. с позиций его производства, то нужно прибегнуть к понятию нарративной стратегии, которая в соответствии с определением В. И. Тюпы представляет собой «регулятивный принцип соединении двух событий - референтного и коммуникативного». Этот принцип охватывает все иерархические уровни нарратива - от макротекстового до вербальной организации его эпизодов.

Ксения Новожилова - Нарративная стратегия литературного дискурса и её текстуализация

СПб.: Изд-во С.- Петерб. ун-та, 2023. - 148 с.

ISBN: 978-5-288-06305-3

Ксения Новожилова - Нарративная стратегия литературного дискурса и её текстуализация - Содержания

Введение

Глава 1. Теоретические основы нарративности

Глава 2. Событие, о котором повествуется (референтное событие)

Глава 3. Событие повествования (коммуникативное событие)

Глава 4. Перспектива повествования в нарративном дискурсе

Заключение