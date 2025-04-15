Солопов - Латинская стилистика: хрестоматия
Сами природные явления со времен античности не претерпели существенных изменений, однако заметно изменилось отношение людей к этим явлениям. В качестве наиболее красивых объектов природы в наше время принято рассматривать такие ландшафты, в которых влияние человека наименее заметно: например, море, горы, крупные реки, леса. В классическую эпоху римской литературы подобные объекты к числу красот, как правило, не относятся, а при необходимости изобразить красивое место рисуется обычно какой-нибудь пейзаж, подвергшийся воздействию человека: возделанное поле, виноградник и т. п. Отдельной разновидностью такого пейзажа можно считать городской пейзаж. Напротив, море у классических авторов либо не описывается (именно так обычно происходит в прозаических произведениях), либо (в поэзии) выступает как символ страшной и неукротимой стихии. Горы в сознании древних также представляли собой скорее грозное непреодолимое препятствие, вызывающее ужас и сулящее опасности, нежели предмет эстетического любования и восхищения. Само понятие литературного пейзажа постепенно возникает только к поздней античности.
Эта существенная разница в восприятии природы во многом затрудняет перевод тех мест современной литературы, где описывается красота и величие природы. Так как в классической прозе трудно найти примеры красочного описания пейзажа, то при переводе приходится черпать некоторые выражения в поэзии.
В качестве примеров перевода на латинский язык описаний ландшафта ниже даны несколько пассажей из повести А. Конан- Дойля «Собака Баскервилей», в которых присутствуют изображения природы (реки, болота, тумана, картина осенней ночи). К ним прибавлены пассажи из произведений русских классиков (Д. И. Фонвизина, Η. М. Карамзина, Н. В. Гоголя), в которых рисуется городской пейзаж.
1. Описание реки
Продолжая подъём, мы проехали по узкому каменному мосту через бурную речку, которая быстро неслась между серыми валунами, обдавая их пеной. И дорога и речка вились по долине, густо заросшей дубняком и соснами.
А. Конан Дойль. «Собака Баскервилей» (пер. Н. А. Волжиной)
Still steadily rising, we passed over a narrow granite bridge and skirted a noisy stream which gushed swiftly down, foaming and roaring amid the gray boulders. Both road and stream wound up through a valley dense with scrub oak and fir.
Ascensum usque continuantes pontis lapide Claudiano facti angustias transiimus fluuiumque, qui inter saxa leuia et сапа citatus cum strepitu delabebatur multamque spumam agebat, per ripam praeteruecti sumus. cum fluuius turn uia flexibus uallis quercubus humilibus abietibusque coopertae implicata ibat.
Arturi Dugaldi Canis Busciuillanorum. Cap. 6 (p. 56 / 700)
Солопов, А. И. - Латинская стилистика: хрестоматия - Учебное пособие
Москва: Р.Валент, 2024. — 168 с.
ISBN 978-5-93439-678-8
Солопов, А. И. - Латинская стилистика: хрестоматия – Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ПРОГРАММА КУРСА «ЛАТИНСКАЯ СТИЛИСТИКА»
ХРЕСТОМАТИЯ
Тема 1. Описания природы
1. Описание реки
2. Описание болота
3. Ночной осенний пейзаж
4. Описание тумана
5. Городской пейзаж: вечерняя панорама
6. Городской пейзаж: панорама
7. Городской пейзаж: прогулка по улицам
Практикум
Тема 2. Описание звуков и слуховых впечатлений
1. Вой собаки
2. Пение соловья
Практикум
Тема 3. Описание внешности и характера человека
1. Манилов
2. Обломов
3. Обломов
4. Иудушка Головлёв
4. Струнников и его жена
Практикум
Тема 4. Литературная критика
1. Развитие творческой манеры поэта
Практикум
Тема 5. Современные официальные тексты
1. Н. А. Фёдоров. Торжественная речь по случаю юбилея проф. А. Н. Попова
2. Диплом почетного профессора МГУ А. Н. Пахмутовой
3. Диплом почетного профессора МГУ Η. Н. Добронравова
4. Диплом почетного профессора МГУ X. Гёринга
5. Диплом почетного профессора МГУ Ю. Ц. Оганесяна
Практикум
Тема 6. Современная научная статья на латинском языке
1. Petri Danielis Huetii Commentarius de rebus ad eum pertinentibus. Lib. II, p. 71-74
2. Petri Pallasii Zoographia Rosso-Asiatica. Vol. I, p. 20-23
3. Alexii Scatebrani Ruteni (qui et Solopov) De coniectura ad Varronis ‘De lingua Latina libri IX’ pericopen 113 adnotatio critica recognita
Практикум
4. Alexii Scatebrani Ruteni (qui et Solopov) De lingua Latina apud Rutenos culta eiusque proprietatibus
Практикум
5. Alexii Scatebrani Ruteni (qui et Solopov) De uocabuli, quod est «pulcher», origine et significatione principal! deque eius adiectiui gradibus et aetatibus ad Michaelem Gasparov Leonis f. uirum clarissimum
Практикум
6. Alexii Scatebrani Ruteni (qui et Solopov) De supini in infinitiuo futuri passiui formis
Практикум
Ключ к заданиям
Большое спасибо!