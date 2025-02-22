Зарембо - Древнегреческий язык

Данное учебное пособие составлено в соответствии с типовыми программами и предназначено для студентов учреждений высшего образования по гуманитарным специальностям, изучающих древнегреческий язык.

Сложность древнегреческой грамматики, особенно морфологии, обусловливает то, что основные знания студент должен получать на практических занятиях под руководством преподавателя. Чтобы помочь студентам закрепить знания, полученные на занятиях, авторы сочли целесообразным лаконично изложить основные нормативные правила грамматики древнегреческого языка в виде справочника.

Практическая часть учебного пособия состоит из 60 занятий, в которых грамматика древнегреческого языка излагается комбинированно в соответствии с объемом, предусмотренным курсом: различные морфологические явления вводятся параллельно с синтаксическими, глагольные формы изучаются одновременно с существительными и прилагательными.

Для закрепления и повторения материала студентам предлагаются упражнения, а также связные тексты исторического и мифологического содержания для чтения и перевода на русский и древнегреческий языки.

Учебное пособие снабжено древнегреческо-русским и русско-древнегреческим словарями.

Зарембо, О. С. - Древнегреческий язык - Учебное пособие

Под ред. А. В. Гарник. - Минск : БГУ, 2013. - 352 с.

ISBN 978-985-518-867-5.

Зарембо, О. С. - Древнегреческий язык – Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА

ГРАФИКА И ФОНЕТИКА

§ 1. Древнегреческий алфавит

§ 2. Гласные и дифтонги

§ 3. Согласные

§ 4. Знаки ударения и придыхания

§ 5. Место знаков ударения и придыхания

§ 6. Знаки препинания

§ 7. Конечные звуки

§ 8. Долгота и краткость слога

§ 9. Ударение

§ 10. Слова, не имеющие ударения (проклитики)

§ 11. Слова с непостоянным ударением (энклитики)

§ 12. Правила ударения в словосочетаниях с проклитиками и энклитиками

§ 13. Фонетические изменения гласных

§ 14. Фонетические изменения согласных

§ 15. Рейхлинова система чтения

МОРФОЛОГИЯ

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (NOMENSUBSTANTIVUM)

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (NOMEN ADJECTIVUM)

МЕСТОИМЕНИЕ (PRONOMEN)

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (NOMEN NUMERALE)

ПРЕДЛОГ (PRAEPOSITIO)

ГЛАГОЛ (VERBUM)

СИНТАКСИС

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ

РУССКО-ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ