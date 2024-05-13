Новый Завет на греческом и русском языках

Практика публикации греческого новозаветного текста с параллельным переводом находит себе сегодня активное применение в разных странах Европы. Она не только способствует более широкому распространению Священного Писания в его оригинальной языковой форме, но облегчает усвоение его содержания, позволяя также обсуждать и решать некоторые вопросы, связанные с переводом Писания на новые языки. Впервые выпуская такое издание с параллельным русским переводом, Российское Библейское общество надеется принести пользу духовному просвещению как в самой России, так и среди соотечественников за ее пределами.

1. Греческий текст. В издании используется следующий греческий текст: The Greek New Testament. Fourth Revised Edition edited by B. Aland, K. Aland, J. Karavidopoulos, C.M. Martini and B.M. Metzger in cooperation with the Institute for New Testament Textual Research, Munster/Westphalia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. В этом издании на основе изучения авторитетных древних рукописей представлена реконструкция греческого новозаветного текста, каким он мог быть в конце III в. Особенности византийского текста (называемого в одной из своих разновидностей Textus receptus), развившиеся в эпоху после официального признания христианства в Римской империи в 325 г. и широко представленные в подавляющем большинстве рукописей, начиная с V в., не включены в эту реконструкцию. Следует иметь в виду, что размещение апостольских Посланий в этом издании отличается от того, который принят в Синодальном переводе: вначале идут Послания апостола Павла, затем — Соборные послания.

2. Русский текст, использованный в издании, представляет собою перевод епископа Кассиана (Безобразова), ректора Православного Богословского института в Париже. Перевод был осуществлен в 1953–1970 гг. по заказу Британского и Иностранного Библейского Общества. Он основан на 20-м издании греческого текста, подготовленном Эберхардом Нестле и Эрвином Нестле. До недавнего времени это была единственная русская версия, сделанная не по византийскому тексту, а по научной реконструкции, поэтому именно она принята в настоящем издании для объяснения греческого оригинала. Некоторые особенности реконструированного греческого текста были введены в него издателями уже после публикации перевода епископа Кассиана, именно этим объясняется различие, например, в порядке изложения между греческим оригиналом и переводом в Мф 21.28–32.

3. Критический аппарат издания содержит разночтения к греческому тексту и к русскому переводу. Принцип отбора разночтений объясняется следующими мотивами.

Новый Завет на греческом и русском языках

Москва: Российское Библейское Общество, 2021. – 799 с.

Новый Завет на греческом и русском языках - Содержание

От редакции

Предисловие