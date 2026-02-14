Новый Завет на греческом языке - С подстрочным переводом на русский язык
В качестве оригинала взят текст 4-го издания греческого Нового Завета Объединенных библейских обществ. Впервые изданный в 1898 г. Эберхардом Нестле, этот текст представляет собой научную реконструкцию греческого оригинала, выполненную на основе Ватиканского кодекса. Реконструкция стремится установить тот подлинный вид текста, в котором он впервые явился на свет, но большую надежность имеет для эпохи IV века, к которой восходят главнейшие источники греческого новозаветногб текста, написанные На пергамене. Более ранние стадии текста отражены в папирусах ІІ-ІІІ веков, однако, показания их в значительной мере отрывочны, так что на их основе могут быть сделаны лишь реконструкции отдельных чтений, Благодаря многочисленным изданиям Объединенных библейских обществ, а также Института новозаветней текстологии (Insti&it' fur neutestamentliche Textforschung, Munster/Westph.), этот текст получил исключительно широкое распространение. Особый интерес для переводчиков он имеет также потому, что на него опирается ценный текстологический комментарий: B;M.Metzger, А Textual Commentary on the Greek New Testament, a Companion Volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament. London-New York 1971, .второе издание 1994 г. Нуждается в объяснении отказ от издания Эразма Роттердамского (Техtus receptus, далее TR), которое, как принято считать, служит основой церковно-религиозной жизни и богословской практики в России. Для этого решения есть определенные причины.
Как известно, после официального признания христианства в IV в. тот греческий текст Нового Завета, который использовался в богослужении Константинополя, стал получать все большее распространение и вытеснил другие разновидности текста, существовавшие в древности. Сам этот текст также не оставался неизменным, особенно значительны были перемены в VIII-X вв. при переходе византийской письменности от унциального шрифта к скорописи (минускулу) и в XII-XIV вв. при распространении так называемого Иерусалимского богослужебного устава. Между рукописями, содержащими этот византийский текст, есть немало разночтений, что закономерно для всякого текста в рукописную эпоху, но некоторые общие черты всех рукописей возникли сравнительно поздно, это снижает ценность византийского текста доя реконструкции новозаветного оригинала I в. За византийским текстом, однако, остается авторитет исторически засвидетельствованной формы Нового Завета, бывшей и остающейся в постоянном церковном употреблении. Что касается издания Эразма Роттердамского, то оно основано на пяти случайных рукописях XII—XIII вв. (по одной для каждой части Нового Завета: Евангелий, Деяний апостолов, Соборных посланий, Посланий апостола Павла и Апокалипсиса), оказавшихся доступными издателю в 1516 г. в Базеле. Рукописи эти имеют рад индивидуальных чтений, кроме того, издатель, по обычаю своего времени, внес в текст немало исправлений (филологических конъектур); таким образом, TR является одной из возможных форм византийского текста, но вовсе не единственно возможной. Приступая к работе над подстрочным переводом, ее участники пришли к мнению, что нет никаких причин держаться индивидуальных особенностей, какими обладает TR, как, впрочем, нет и надежной научной процедуры выявления этих особенностей и отсева их.
Кроме того, следует иметь в виду, что ни один из принятых в России переводов Нового Завета на церковнославянский или русский языки не сделан непосредственно с TR. Действительно, первый славянский перевод, выполненный в IX в. свв. Кириллом и Мефодием, видоизменялся в течение следующих столетий (в частности, и под влиянием постоянных исправлений по различным греческим рукописям), пока не приобрел окончательную форму в сер. XIV в. (афонская редакция). В этой форме он стал издаваться с середины XVI столетия, был также издан в составе Острожской Библии 1580-81 гг. и Елизаветинской Библии 1751 г., к которым восходят все дальнейшие перепечатки церковнославянского текста, принятого и сегодня в православном богослужении. Таким образом, церковнославянский текст Нового Завета возник и стабилизировался на основе византийской традиции задолго до времени публикации TR в 1516 г. В 1876 г. был издан первый полный текст Св. Писания на русском языке (обычно называемый Синодальный перевод), который предназначался св. Синодом для «домашнего назидательного чтения». Со временем этот перевод получил церковно-религиозное значение в протестантской среде, а также сравнительно скромное применение в русской богословской науке, которая охотнее использует греческий оригинал. Перевод Нового Завета в составе Синодальной Библии в общем и целом удерживает характерную для русской традиции ориентацию на византийские источники и весьма точно следует за церковно-славянским текстом, Этот перевод, однако, никоим образом не является точной передачей TR, как это мы видим в европейских переводах Нового времени, например, в немецком переводе Мартина Лютера (1524) или в английском 1611 г. (так называемая King James Version). Вопрос о греческой основе Синодального перевода еще ждет своего исследования; своим критическим аппаратом (см, о нем разд И 2) настоящее издание призвано способствовать его решению. Таким образом, будучи связанной с византийским текстом, наша отечественная традиция не находится в непосредственной зависимости от той конкретной формы византийского текста, которую издал в 1516 г. Эразм Роттердамский. Но нужно отдавать себе отчет и в том, что практически не существует богословски значимых разночтений между изданиями греческого новозаветного текста, сколько их ни было с 1516 г: Текстологическая проблематика в этом случае имеет скорее научно-познавательное, чем практическое значение
Москва, Российское Библийское Общество, 2020 г. - 1406 с.
ISBN 978-5-85524-627-8
Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык - Оглавление
От редакции
Введение
Евангелие от Матфея
Евангелие от Марка
Евангелие от Луки
Евангелие от Иоанна
Деяния святых апостолов
Соборные послания святых апостолов
- Послание апостола Иакова
- Первое послание апостола Петра
- Второе послание апостола Петра
- Первое послание апостола Иоанна Богослова
- Второе послание апостола Иоанна Богослова
- Третье послание апостола Иоанна Богослова
- Послание апостола Иуды
Послания святого апостола Павла
- Послание к Римлянам
- Первое послание к Коринфянам
- Второе послание к Коринфянам
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- I Послание к Колоссянам
- Первое послание к Фессалоникийцам
- Второе послание к Фессалоникийцам
- Первое послание к Тимофею
- Второе послание к Тимофею
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
Откровение святого апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис)
