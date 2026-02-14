Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык

В качестве оригинала взят текст 4-го издания греческого Нового Завета Объединенных библейских обществ. Впервые изданный в 1898 г. Эберхардом Нестле, этот текст представляет собой научную реконструкцию греческого оригинала, выполненную на основе Ватиканского кодекса. Реконструкция стремится установить тот подлинный вид текста, в котором он впервые явился на свет, но большую надежность имеет для эпохи IV века, к которой восходят главнейшие источники греческого новозаветногб текста, написанные На пергамене. Более ранние стадии текста отражены в папирусах ІІ-ІІІ веков, однако, показания их в значительной мере отрывочны, так что на их основе могут быть сделаны лишь реконструкции отдельных чтений, Благодаря многочисленным изданиям Объединенных библейских обществ, а также Института новозаветней текстологии (Insti&it' fur neutestamentliche Textforschung, Munster/Westph.), этот текст получил исключительно широкое распространение. Особый интерес для переводчиков он имеет также потому, что на него опирается ценный текстологический комментарий: B;M.Metzger, А Textual Commentary on the Greek New Testament, a Companion Volume to the United Bible Societies’ Greek New Testament. London-New York 1971, .второе издание 1994 г. Нуждается в объяснении отказ от издания Эразма Роттердамского (Техtus receptus, далее TR), которое, как принято считать, служит основой церковно-религиозной жизни и богословской практики в России. Для этого решения есть определенные причины.

Как известно, после официального признания христианства в IV в. тот греческий текст Нового Завета, который использовался в богослужении Константинополя, стал получать все большее распространение и вытеснил другие разновидности текста, существовавшие в древности. Сам этот текст также не оставался неизменным, особенно значительны были перемены в VIII-X вв. при переходе византийской письменности от унциального шрифта к скорописи (минускулу) и в XII-XIV вв. при распространении так называемого Иерусалимского богослужебного устава. Между рукописями, содержащими этот византийский текст, есть немало разночтений, что закономерно для всякого текста в рукописную эпоху, но некоторые общие черты всех рукописей возникли сравнительно поздно, это снижает ценность византийского текста доя реконструкции новозаветного оригинала I в. За византийским текстом, однако, остается авторитет исторически засвидетельствованной формы Нового Завета, бывшей и остающейся в постоянном церковном употреблении. Что касается издания Эразма Роттердамского, то оно основано на пяти случайных рукописях XII—XIII вв. (по одной для каждой части Нового Завета: Евангелий, Деяний апостолов, Соборных посланий, Посланий апостола Павла и Апокалипсиса), оказавшихся доступными издателю в 1516 г. в Базеле. Рукописи эти имеют рад индивидуальных чтений, кроме того, издатель, по обычаю своего времени, внес в текст немало исправлений (филологических конъектур); таким образом, TR является одной из возможных форм византийского текста, но вовсе не единственно возможной. Приступая к работе над подстрочным переводом, ее участники пришли к мнению, что нет никаких причин держаться индивидуальных особенностей, какими обладает TR, как, впрочем, нет и надежной научной процедуры выявления этих особенностей и отсева их.

Кроме того, следует иметь в виду, что ни один из принятых в России переводов Нового Завета на церковнославянский или русский языки не сделан непосредственно с TR. Действительно, первый славянский перевод, выполненный в IX в. свв. Кириллом и Мефодием, видоизменялся в течение следующих столетий (в частности, и под влиянием постоянных исправлений по различным греческим рукописям), пока не приобрел окончательную форму в сер. XIV в. (афонская редакция). В этой форме он стал издаваться с середины XVI столетия, был также издан в составе Острожской Библии 1580-81 гг. и Елизаветинской Библии 1751 г., к которым восходят все дальнейшие перепечатки церковнославянского текста, принятого и сегодня в православном богослужении. Таким образом, церковнославянский текст Нового Завета возник и стабилизировался на основе византийской традиции задолго до времени публикации TR в 1516 г. В 1876 г. был издан первый полный текст Св. Писания на русском языке (обычно называемый Синодальный перевод), который предназначался св. Синодом для «домашнего назидательного чтения». Со временем этот перевод получил церковно-религиозное значение в протестантской среде, а также сравнительно скромное применение в русской богословской науке, которая охотнее использует греческий оригинал. Перевод Нового Завета в составе Синодальной Библии в общем и целом удерживает характерную для русской традиции ориентацию на византийские источники и весьма точно следует за церковно-славянским текстом, Этот перевод, однако, никоим образом не является точной передачей TR, как это мы видим в европейских переводах Нового времени, например, в немецком переводе Мартина Лютера (1524) или в английском 1611 г. (так называемая King James Version). Вопрос о греческой основе Синодального перевода еще ждет своего исследования; своим критическим аппаратом (см, о нем разд И 2) настоящее издание призвано способствовать его решению. Таким образом, будучи связанной с византийским текстом, наша отечественная традиция не находится в непосредственной зависимости от той конкретной формы византийского текста, которую издал в 1516 г. Эразм Роттердамский. Но нужно отдавать себе отчет и в том, что практически не существует богословски значимых разночтений между изданиями греческого новозаветного текста, сколько их ни было с 1516 г: Текстологическая проблематика в этом случае имеет скорее научно-познавательное, чем практическое значение

Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык

Москва, Российское Библийское Общество, 2020 г. - 1406 с.

ISBN 978-5-85524-627-8

Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык - Оглавление

От редакции

Введение

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых апостолов

Соборные послания святых апостолов

Послание апостола Иакова

Первое послание апостола Петра

Второе послание апостола Петра

Первое послание апостола Иоанна Богослова

Второе послание апостола Иоанна Богослова

Третье послание апостола Иоанна Богослова

Послание апостола Иуды

Послания святого апостола Павла

Послание к Римлянам

Первое послание к Коринфянам

Второе послание к Коринфянам

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

I Послание к Колоссянам

Первое послание к Фессалоникийцам

Второе послание к Фессалоникийцам

Первое послание к Тимофею

Второе послание к Тимофею

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Откровение святого апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис)