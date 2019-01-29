В этом издании Современный русский перевод следует греческому тексту большинства, с которого в свое время были сделаны славянский и синодальный переводы.

М.: Российское Библейское общество, 2014. — XVIII, 362 с.

ISBN 978-5-85524-497-7

Новый Завет - по тексту большинства - Современный русский перевод - Содержание

Текстуальная традиция Нового Завета

Евангелие от Матфея

Евангелие от Марка

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния святых Апостолов

Письмо христианам в Риме

Первое письмо христианам в Коринфе

Второе письмо христианам в Коринфе

Письмо христианам в Галатии

Письмо христианам в Эфесе

Письмо христианам в Филиппах

Письмо христианам в Колоссах

Первое письмо христианам в Фессалонике

Второе письмо христианам в Фессалонике

Первое письмо Тимофею

Второе письмо Тимофею

Письмо Титу

Письмо Филимону

Письмо евреям

Письмо Иакова

Первое письмо Петра

Второе письмо Петра

Первое письмо Иоанна

Второе письмо Иоанна

Третье письмо Иоанна

Письмо Иуды

Откровение Иоанна

Приложение

Новый Завет - по тексту большинства - Современный русский перевод - Текстуальная традиция Нового Завета

Первым изданием оригинального текста Нового Завета, широко известным образованной публике, стал греческо-латинский Новый Завет, подготовленный замечательным ученым Дезидерием Эразмом (Эразмом Роттердамским) (1469-1536), впервые отпечатанный в Базеле в 1516 г. Тираж двух первых его изданий (1516, 1519 гг.) составил невиданные для того времени 3300 экземпляров. Именно со второго издания Мартин Лютер осуществил свой знаменитый перевод Нового Завета на немецкий язык (завершен и издан в Виттенберге в 1522 г.), что стало важнейшим событием в немецкой духовной культуре. Всего же Эразм осуществил четыре издания греко-латинского Нового Завета (последние два вышли в 1522 и 1527 гг.). Не найдя для подготовки этих изданий цельного греческого рукописного кодекса Нового Завета, Эразм использовал три случайные рукописи XII в., две из которых — Четвероевангелие и Праксапостол (Деяния и Послания Апостолов) он обнаружил в библиотеке доминиканского монастыря в Базеле, а рукопись Апокалипсиса (Откровение Иоанна) одолжил Эразму его друг, также выдающийся филолог-классик и исследователь Библии Иоганн Рейхлин (1455-1522).

Эразм Роттердамский не только пользовался лишь немногочисленными (числом не более пяти) случайными греческими рукописями XII в., но и достаточно произвольно обращался с их текстом. Так, иногда он правил греческий византийский (церковный) текст по печатной латинской Вульгате, если к этому его принуждали обстоятельства церковной политики.

Самым ярким примером такой правки является включение Эразмом в греческий текст Нового Завета знаменитой «вставки у Иоанна» (в 1 Ин 5:7-8), отсутствующей практически во всех греческих рукописях, не считая восьми, носящих явные следы позднейшей западной (католической) редактуры, либо содержащих в себе приписку, также произведенную на Западе в XV-XVI веках. Эта вставка, имеющаяся в редких латинских рукописях, начиная с V в., вошла затем (после 800 г.) в состав сначала рукописной, а потом и печатной Вульгаты.

Ее значение для церковного сознания западных христиан было столь велико, что Эразм Роттердамский вынужден был включить ее в свое 3-е издание греческого Нового Завета (1522 г.). Эта вставка приведена ниже в квадратных скобках, выделяющих ее из традиционного византийского греческого текста 1 Ин 5:7-8 — «Ведь есть три свидетеля [на небе: Отец, Слово и Святой Дух. И эти трое — одно. И есть три свидетеля на земле]: Дух, вода и кровь; и все три свидетеля свидетельствуют об одном и том же». Другой известный случай зависимости изданий Эразма от печатной Вульгаты встречается в Откр 22:19. Все греческие рукописи, содержащие текст книги Откровения Иоанна дают здесь следующее чтение:«.. .и если кто отнимет что-нибудь из этой пророческой книги, у того и Бог отнимет его долю от дерева жизни и от святого города, описанных в этой книге». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись XII в. с текстом Откровения Иоанна, в которой не хватало последнего листа.

Он не стал искать другую, комплектную рукопись, а сделал обратный перевод с латыни по печатной Вульгате, в основе которой лежала редакция VIII в., где обычная ошибка зрения (слово lingo = дерево был заменено на встречающееся выше по тексту слово libro = книга) породила целую текстуальную традицию. Отсюда получилось чтение, не известное ни по одной из греческих рукописей и ни по одному из других (кроме поздних версий Вульгаты) древних переводов. В русском Синодальном переводе оно выглядит так:«.. .и если кто отнимет что от слов пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей».

Все последующие издания греческого Нового Завета, выходившие в XVI-XVIII вв., имели в своей основе издания Эразма. Работы последователей Эразма, из которых наиболее известны венецианские типографы из издательского дома Альда Мануция, выпустившие в 1518 г. первую печатную греческую Библию, а также парижский королевский типограф Робер Этьен (Стефанус) (1503-1559), впервые разбивший библейский текст на стихи и создавший роскошный греческий шрифт для своих четырех изданий Нового Завета (выходили в 1546,1549,1550 и 1551 гг.), и, наконец, один из лидеров кальвинистской Реформации в Женеве Теодор Беза (1519-1605), выпустивший между 1565 и 1604 гг. не менее девяти изданий греческого Нового Завета, сводились к тому, чтобы исправлять те опечатки, которыми изобиловали издания Эразма, особенно первое из них.

Не случайно поэтому в 1633 г. печатники из голландского города Лейдена Бонавентура и Авраам Эльзевиры в предисловии к своему изданию, которое было уже откорректировано до той степени, что практически исключало опечатки, назвали содержащийся в нем новозаветный греческий текст — «общепринятым текстом» (лат. Textus Receptus - далее TR). Так TR, в котором закрепились сделанные Эразмом текстологические ошибки, стал в последующие двести с лишним лет стандартным как для изданий греческого Нового Завета, так и для его переводов на различные языки народов мира.

Несколько ранее этот же тип текста по последнему изданию Безы (1604 г.) лег в основу английского перевода Нового Завета, вошедшего в Библию, известную под именем короля Иакова I (King James Version), которая была впервые издана в 1611 г. и более чем на три столетия стала источником богомыслия для англоязычных христиан.

В XVIII в. «общепринятый текст» (TR) был использован для редактирования славянского перевода Нового Завета, который стал частью впервые изданной в 1751 г. так называемой Елизаветинской Библии. Текст этой Библии до сих пор остается нормативным для Русской Православной Церкви. Позднее TR лег в основу первого русского перевода Нового Завета, осуществленного Российским Библейским Обществом (1821 г.), а также Синодального перевода (1862 г.), текст которого и по сей день сохраняет свое доминирующее значение в русскоязычной церковной проповеди и богословском образовании.

То историческое обстоятельство, что «общепринятый» (TR) печатный греческий текст Нового Завета лег в основу переводов Библии, ставших классическими для многих народов мира и вошедших в сокровищницу мировой христианской культуры, укрепило многих благочестивых христиан в той мысли, что данный текст в точности воспроизводит тот самый, что вышел из-под пера богодухновенных писателей.