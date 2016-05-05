Р е ц е н з е н т ы: СЕНКЕВИЧ Василий Иванович -- доктор филологических наук (Брест). СТРАХОВ Александр Борисович -- кандидат филологических наук (Cambridge, Mass., USA). ФИОНИК Дорофей – руководитель Музея малой родины в Студзиводах (предместье Бельска Подляшского; Польша); псаломшчик-регент в церкви в честь Касперовской Иконы Богородицы в селе Видово, гмина Бельск.

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа - Перевод на западнополесский говор

(Еванг. от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна; Деян. св. Апостолов; 1-е Посл. св. Ап. Павла к Коринфянам)

Говоры западнополесские, брестско-пинские, загорóдские. Перевод на западнополесский говор: Село Симоновичи Дрогичинского района Брестской области Беларуси Перевод выполнил: Климчук Фёдор Данилович, кандидат филологических наук, уроженец села Симоновичи; православный Перевод Ф.Д. Климчука Минск: Издатель ООО «Мэджик», 2009. – 392 с. ISBN 978-895-6473-35-0

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Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа - Перевод на западнополесский говор - Содержание

О переводе

НОВЫЙ ЗАВІТ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРЫСТА

Од Матвíя святáя Йівáнгылія

Од Маркá святáя Йівáнгылія

Од Лукашя′ святáя Йівáнгылія

Од Іоáнна святáя Йівáнгылія

Дíяння Святы′х Апóстолув

Пэ′ршэ послáнне святóго апóстола Пáвла до корынфя′н (корынхвя′н)

Хронология переводов

Сведения о рецензентах

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа - Перевод на западнополесский говор - Для перевода использованы

1. Новый Завєт Господа нашего Иисуса Христа на славянском и русском языках. Москва, 1902 (Москва, 2001), с. 1172 + 20.

2. Новы Запавет і псальмы [на белорусском языке]. 1991, United Bible Societies, c. 353 + 93.

3. Новий Заповіт Господа и спасителя нашого Ісуса Христа. Из грецької на українську наново перекладений. 1962 (1991), The Bible Societies, c. 296 + 3 + 2 карти.

4. Nowy Testament. Pismo Święte Nowego Testamentu w przekładzie z języka greckiego [на польском языке]. Opole, 1967 (Opole, 1984), s. 736 + 2 mapy.

5. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа в русском переводе с параллельными местами и приложениями. Брюссель, 1965 (1989), с. 798 + 8+ 8 карт.

6. Новый Зав±тъ Господа Nашєгω Іисуса Хрїста [на церковнославянском языке]. Москва, 1999.

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа - Перевод на западнополесский говор - О переводе

Вскоре после Вознесения Иисуса Христа, в день Пятидесятницы, ученики Его собрались в горнице для молитвы. Вдруг послышался шум. Затем явились как бы языки пламени и опустились на каждого из них. И ученики заговорили на разных языках и наречиях. Среди собравшихся были представители разных народов. И каждый услышал свою родную речь [Деяния св. Апостолов, 2: 1--38]. Это было побуждение свыше, чтобы Апостолы вели проповедь на разных языках и наречиях, чтобы их проповедь была понятна людям, принадлежащим к разным народам и этнографическим группам.

О необходимости вести проповедь на языках и наречиях понятных людям, принадлежащих к разным народам, много говорится в Первом послании св. Апостола Павла к коринфянам [Глава 14: 1--28].

Апостолы и их последователи так и поступали. К настоящему времени Библия (Ветхий и Новый Завет) переведена на множество языков, наречий, диалектов, говоров. Этому посвящена богатая литература.

К использованию текстов на западнополесских говорах положительно относилась Русская православная церковь [см.: Кто булы наши найдавнiйшiи диды и якая ихъ була доля до Унiи // Гродненские епархиальные ведомости, 1905, № 24—25, стр. 656—664. Статья предназначалась для священников и учителей Брест-Литовского и Кобринского уездов].

Вам представляется перевод основной части Нового Завета на один из западнополесских говоров. Это мой родной говор села Симоновичи (местн. Сы′моновычы) Дрогичинского (Дорогичинского) района Брестской области Беларуси. До ноября 1968 г. я жил в Брестской области, где этот говор бытует, и я им пользовался регулярно, наряду с русским и белорусским литературными языками. С ноября 1968 г. проживаю в г. Минске, родным говором пользуюсь при встрече с земляками, а также при посещении Брестской области.

Мною опубликовано более 200 научных работ. Назову те из них, в которых широко представлена информация о говоре села Симоновичи или его научный анализ.

В 1973 г. я защитил кандидатскую диссертацию на тему «Да лінгвагеаграфіі Заходняга Палесся (фанетыка чатырох палескіх гаворак)», Минск. Один из ее разделов посвящен анализу фонетической системы говора села Симоновичи. На материале диссертации написана и опубликована монография [«Гаворкі Заходняга Палесся. Фанетычны нарыс». Мінск, 1983, 128 с.]. В ней тоже один из разделов посвящен говору села Симоновичи.

Лексика села Симоновичи представлена в двух моих статьях [«Специфическая лексика Дрогичинского Полесья» // Лексика Полесья: Материалы для полесского диалектного словаря». Москва, 1968. С. 20 – 78; «З лексікі цэнтральнага Загароддзя» // З народнага слоўніка. Мінск, 1975. С. 135—153.]

Фольклорные материалы села Симоновичи представлены в моей статье «Песенная традиция западнополесского села Симоновичи» // Славянский и балканский фольклор. Генезис. Архаика. Традиции. Москва, 1978. С. 190—218. Традиционная духовная культура Симонович представлена в моей статье «Духовная культура полесского села Симоновичи» // Славянский и балканский фольклор. Этнолингвистическое изучение Полесья. Москва, 1995. С. 335—380. Основная часть текста статьи написана на местном говоре.

Мною записан традиционный свадебный обряд села Симоновичи (текст в основном на местном говоре) и репертуар свадебных песен (более 250 текстов). Опубликована часть [«Традиционная свадьба полесского села Симоновичи. Канун свадьбы. Венки» // Полесский этно-лингвистический сборник. Материалы и исследования. Москва, 1983. С. 262—279.]

На многих специфических диалектах разных языковых систем мира существуют не только отдельные художественные произведения, но богатая литература [А.Д. Дуличенко. «Славянские литературные микроязыки». Таллин, 1981, 224 с.; А.Д. Домашнев. «Языковые отношения в Федеративной Республике Германия». Ленинград, 1989, 160 с.; В.М. Алпатов. «Япония. Язык и общество». Москва, 1988, 134 с.; В.А. Чернышев. «Диалекты и литературный хинди». Москва, 1969, 144 с.; В.А. Чернышев. «Динамика языковой ситуации в Северной Индии». Москва, 1978, 276 с.; «Modernisierung des Wortschatzes europäischer Regional- und Minderheitensprachen» [Zweigstelle für Niedersorbishe Forschungen des Sorbischen Institut]. Hrsg. Von Gunter Spieβ. Tübingen: Narr, 1999, 243 с.; «Славянские литературные микроязыки и языковые контакты» / Slavica Tartuensia, VII. Материалы международной конференции, организованной в рамках Комиссии по языковым контактам при Международном Комитете славистов. Тарту, 15—17 сентября 2005 г. Под редакцией Александра Д. Дуличенко и Свена Густавссона (при участии Джона Данна). Тарту, 2006, 576 с.]

Диалекты, на которых существует богатая литература в восточнославянской традиции принято называть литературными микроязыками, в других странах их чаще всего называют региональными языками. Ведущий специалист по славянским литературным микроязыкам А.Д. Дуличенко с 1990-х годов в число литературных микроязыков включает западнополессский микроязык.

Одна из проблем переводов на народные говоры – это знаковая (буквенная) система, которая служит для фиксации перевода. Наименование этой системы – транскрипция. Транскрипция бывает «обычная» и упрощенная. Упрощенная транскрипция близка к какому-нибудь алфавиту литературного языка, но полностью не совпадающая с ним.

Для записей диалектного материала (отдельные слова, фразы, тексты), фольклорных текстов, переводов я (с коллегами) выработал свою западнополесскую упрощенную транскрипцию. В основу ее положен белорусский алфавит. Есть небольшие отличия. Принята буква [и]. Она служит для обозначения звука, среднего между [і] и [ы]. Принята также буква [ґ]; это взрывной [г]. Буква [ў] не употребляется, поскольку в берестейско-пинских говорах нет соответствующего ей звука. Звукосочетание, обозначаемое в украинском алфавите буквой [ї], в западнополесских текстах обозначается буквосочетанием [йі]. Ударение по техническим причинам обозначается двумя способами: 1) специальным значком над гласным: [á], [é], [í], [ó], [ý]; 2) значком [′] после гласного. В переводе не учтены некоторые узколокальные особенности симоновичского говора. Вместо бытующей в симоновичском говоре и многих других говорах Дрогичинского района формы вылíкый употребляется форма вылы′кый. Она является более распространенной в говорах южных районов Брестской области.

При создании рассмотренной западнополесской буквенной системы (упрощенной транскрипции) ставилась цель, чтобы человек из любого региона Земного Шара, которому известны один-два кириллические алфавита и хотя бы один латинский, мог читать эти тексти без комментариев и читать их так, как они звучат в берестейско-пинских говорах.

Перевод осуществлялся небольшими кусочками (см. «Хронология переводов»). Обычно для перевода брался один стих. Иногда немного больше. Текст прочитывался. Затем я мысленно перемещался в Палестину первой половины I в. н.э., т.е. как бы становился непосредственным наблюдателем тех событий, которые описаны в Новом Завете. Снова мысленно перемещался в Симоновичи начала ХХ века.

И рассказывал своим землякам, представителям старшего поколения, увиденное. Затем это сообщение записывал.

Обнаружено своего рода целительное свойство перевода. Если вечером был переведен хотя бы один стих, после этого всю ночь был замечательный продуктивный сон, утром свежая голова и прекрасное настроение. Если появлялось болезненное состояние, я обращался к переводу Евангелия – переводил один-два стиха. Болезненность проходила. Особенно заметным было проявление целительности, когда переводил 4 основные Евангелия (от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна).

Село Симоновичи (местн. Сы′моновычы) находится в 10 км севернее г. Дрогичина Брестской области. Первое упоминание о нем в письменных источниках относится к 1452 г.

Многочисленные археологические находки, обнаруженные преимущественно в урочищах Кургáнка и Передéл (Пырыдíл) позволяют констатировать, что на территории с. Симоновичи и его угодий люди жили и раньше. Древние поселения существовали здесь в эпоху мезолита, неолита и бронзы, т.е. приблизительно с 6-го до конца 2-го тысячелетий до н.э. К 3500 г. до н.э. население Западного Полесья усвоило мотыжное земледелие. Около 1400—1100 гг. до н.э. в урочище Передел существовало поселение тшцинецкой культуры. Эту культуру многие исследователи считают праславянской.

В урочище Курганка обнаружены обломки керамики VII—X, XI—XIII, XIV—XV, XVI—XVII, XVIII—XIX вв. Хронологическая последовательность этих находок от VII—X вв. и до настоящего времени является свидетельством того, что населенный пункт, который позже получил наименование Симоновичи, существует с VII—X вв. Для VII—X вв. условно примем усредненную дату – IX в. или 850 год.

Говор села Симоновичи относится к группе близкородственных говоров, бытующих в южной части Брестской области. Наименование этой диалектной группы в научной литературе: говоры западнополесские, брестско-пинские, загорóдские.

Благодарю Артющика С.В., на средства которого осуществлено издание.

Ф.Д. КЛИМЧУК

Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа - Перевод на западнополесский говор - Од Матвíя святáя Йівáнгылія - Ісýс і Стары′й Завíт

17. Ны дýмáйтэ, шо Я прышóв ламáты Закóн чы зáповыді прорóкув: Я ны ламáты прышóв, а сповня′ты.

18. Бо напрáвду кажý вам: пóкыль бýтымуть нэ′бо й зымня′, дóтыль ны вы′кыныцьця ны однá ны′ґа і ны оды′н значóк в Закóновы, пóкыль ны збýдыцьця всэ.

19. Так от, хто порýшыть (ны спóвныть) хоч однý з наймэ′нчых гэ′тых зáповыдей і так людэ′й нагýчыть, то той назовэ′цьця наймэ′нчым в Цáрыствы Ныбэ′сному; а хто спóвныть шэ й нагýчыть, той вылы′кым назовэ′цьця в Цáрыствы Ныбэ′сному.

20. Я вам кажý: як прáвыдность вáша ны бýдэ сылнíшыю за прáвыдность фарысéюв і кнíжныкув, то вытэ′ ны ввы′йдытэ в Цáрыство Ныбэ′снэ.

Ны гнíвайтэсь на свойíх блы′зькых

21. Вытэ′ чýлы, шо булó скáзанэ дáвным: «Ны забывáй»; бо хто заб’é, то пи′йдэ пуд суд» (Выход 20, 13).

22. А Я кажу′ вам, шо кáжон, хто гнíвайіцьця на свогó брáта напрáсно, той мáе йты пуд суд. А хто скáжэ на брáта свого «ныздáра», тогó мáе суды′ты высóкый суд, а як хто скáжэ «бызрозýмный» – то мáе попáсты в огóнь пыкэ′лный.

23. Так от, як ты прынысэ′ш дар свий до жэ′ртвынныка, шоб охвыровáты, і тобí пры′дэ навмíй, шо брат твий шось мáе на тыбэ′, --

24. покы′нь там дар свий кóло жэ′ртвынныка, і впырíдж сходы′ помыры′сь с свойíм брáтом, а тоды′ прыды′ і прынысы′ свою′ охвíру.

25. Хучíй мыры′сь с тым, с кым ты ны в лáсцы, пóкы ты з йім мóжыш бáчытысь, шоб твий ныоби′лнык ны оддáв тыбэ′ суддí, а суддя′ шоб прыслýжувачовы тыбэ′ ны пырыдáв, і шоб тыбэ′ в тюрмý ны посады′лы.

26. Напрáвду кажý тобí: ты ны вы′йдыш стыль, пóкыль ны оддасы′ всэ до остáтнёго шэ′ляга.