Предлагаемый здесь материал был наработан за четыре года, когда мне довелось читать лекции по теологии тем, кто готовился к миссионерскому служению — в нашей стране и за рубежом.

Речь идет о кратких курсах для студентов, у которых мало времени для размеренных академических занятий. Впереди их ждет дело всей жизни, и потому они хотят добиться максимально ясного понимания дела, к которому готовятся приступить. Эти лекции были прочитаны в надежде дать такое понимание.

Мои слушатели обладали самым разным академическим и практическим опытом. Многие из них ранее не занимались теологией как теоретической дисциплиной, хотя некоторые имели хорошую богословскую подготовку и богатый опыт. Они прибыли с разных континентов и принадлежали к разным конфессиям.

Сознаю, что с точки зрения специалиста, разбирающегося в современных библиологических, теологических и миссиологических исследованиях, мои лекции оставляют желать лучшего. Поэтому я прошу читателя помнить о той цели, для которой они были подготовлены, и об условиях, в которых я их читал.

Представленный здесь материал еще в предварительном варианте был помещен в брошюре Trinitarian Faith for Today's Missions', опубликованной в период интеграции Международного совета миссий с Всемирным советом церквей. Приглашение преподавать в Селли-Оук Колледж дало мне счастливую возможность развить положения, высказанные в этой брошюре.

Поскольку данная работа — не плод университетской науки, я стремился избежать множества сносок, где указывались бы все источники, из которых почерпнуты сведения. Действительно, вряд ли возможно привести их все. Поэтому хочется просто поблагодарить моих многочисленных друзей и коллег, чьи выступления и публикации стали стимулом для размышлений. Я особенно благодарен Полу Клиффорду и другим коллегам из Селли-Оук Колледж за их дружелюбие и поддержку.

Лесли Ньюбигин - Раскрытие тайны - Введение в теологию миссии

Москва, Центр «Нарния», 2006 г. — 240 с.

ISBN 5-901975-26-Х

Лесли Ньюбигин - Раскрытие тайны - Введение в теологию миссии – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие к первому изданию

Глава 1. Исторический фон

Глава 2. Споры о власти

Глава 3. Миссия триединого Бога

Глава 4. Возвещение Царства Отца: миссия как вера в действии

Глава 5. Участие в жизни Сына: миссия как любовь в действии

Глава 6. Принятие свидетельства Духа: миссия как надежда в действии

Глава 7. Евангелие и мировая история

Глава 8. Миссия как осуществление Божьей справедливости

Глава 9. Церковный рост, обращение и культура

Глава 10. Евангелие среди различных религий

Указатель

Примечания

Лесли Ньюбигин - Раскрытие тайны - Введение в теологию миссии – Исторический фон

«Христос — Свет народам». Этими величественными словами начинается важнейший документ Второго Ватиканского собора — Догматическая Конституция «О Церкви». В основе всех решений этого собора лежало утверждение миссионерского характера Церкви, видение огромности задач, стоящих перед христианской миссией, понимание того, что Церковь — это странник на миссионерском пути во все концы земли и до конца времен, и признание необходимости по-новому открыться миру, в который послана Церковь.

Это новое признание миссионерского характера Церкви, признание того, что «невозможно быть причастным Христу без участия в Его миссии в мире», присуще отнюдь не только Римско-католической церкви. Все традиционные церкви западного мира вновь осознали, что миссия представляет собой неотъемлемую часть их бытия. Конечно, «миссия» — не новое слово, но теперь в него вкладывается новый смысл.

Все церкви западного христианства — католические и протестантские — давно ведут миссионерскую деятельность. Прежде миссия считалась чем-то внешним по отношению к церковной жизни. Миссии создавались и развивались либо где-нибудь в дальних краях — в Азии, Африке, на островах Южных морей либо в городских трущобах, среди цыган, бродяг и маргиналов. Во многих смыслах «миссионерская церковь» была второразрядным учреждением в пригородах, в отличие от хорошо обеспеченных учреждений в богатых кварталах, которые и считались собственно «церквями». В экклезиологической терминологии словосочетание «миссионерский диоцез» обозначало область, которая еще не обладает полноценными церквями. На теологических факультетах «миссии» рассматривались как раздел практической теологии, но им не находилось места в основном курсе христианской доктрины. Короче говоря, Церковь одобряла миссии, но сама не была миссией.

В предыдущем абзаце использовано прошедшее время. Несомненно, есть обширные области христианского мира, применительно к которым можно было бы употребить и настоящее время. Однако большинство мыслящих христиан в традиционных, устоявшихся западных церквях больше не могут пользоваться языком такого рода. Они сознают, что в условиях радикальной секуляризации западной культуры церкви оказались в положении миссии, в котором некогда пребывало все христианство. Более того, те усилия, благодаря которым молодые общины, возникшие из западных миссий, перешли в статус «церквей», заставили старые церкви признать, что разделение церкви и миссии теологически необоснованно. Все больше христиан из старых церквей постепенно приходит к заключению, что церковь, которая не является «миссионерской», вообще не является Церковью.

Вследствие этого в повестке дня церковных конференций появилось множество дискуссионных вопросов относительно миссии Церкви. Впервые за много столетий природа миссионерского призвания Церкви стала предметом горячих споров внутри традиционных церквей. Сталкиваются друг с другом глубоко укоренившиеся убеждения, и поляризация мнений здесь — по крайней мере, в некоторых случаях — достигла того, что в воздухе повеяло анафемами (см., например, Frankfurt Declaration on the Fundamental Basis of Mission ", 1970.). Это уже новая ситуация, которая представляется многообещающей. Настоящее обсуждение написано с целью представить проблему в широком библейском контексте, а также в надежде, что это придаст новую энергию современной миссии, причем не только в глобальном измерении, но и на практике — применительно к воинствующему неоязычеству современного западного мира.