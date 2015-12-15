Некоторые экзистенциальные вопросы встают перед человеком независимо от того, где, когда и при каких условиях он живет. Решить их пытаются все великие мировые религии.

Таким образом, при всем своеобразии каждой религии ряд фундаментальных проблем, которые они должны рассматривать, и рассматривают, — общие. С анализа подходов к таким актуальным проблемам, на наш взгляд, и нужно начинать сопоставление религий.

Все люди ищут Бога. Религии же предлагают те или иные авторитетные учения в «священных текстах».

(Хотя смысл понятия «текст» в разных религиях несколько разный.) В пяти книгах серии мы отобрали несколько религий в качестве основных и рассмотрели (согласно единому плану, выработанному нами), как в них решаются пять важных насущных проблем.

Анализируя то, как разные религии отвечают на один и тот же конкретный вопрос, мы можем далее сопоставить эти религии.

Составитель Джекоб Ньюзнер - Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях - Серия «Диалог»

Москва, Библейско-богословский институт св. апостола Андрея – 2007 г.-123 с.

ISBN 5-89647 -172 -6

Составитель Джекоб Ньюзнер - Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях - Серия «Диалог» - Содержание

Предисловие к британскому изданию

Введение (Джекоб Ньюзнер)

Глава 1 Буддизм (Чарльз Холлисей)

Глава 2 Иудаизм (Джекоб Ньюзнер)

Глава 3 Ислам (Джонатан Брокопп)

Глава 4 Христианство (Брюс Чилтон)

Глава 5 Индуизм (Брайан Смит)

Литературные источники по мировым религиям

Составитель Джекоб Ньюзнер - Смерть и жизнь после смерти в мировых религиях - Серия «Диалог» - Введение

Религиоведы, отмечающие согласие религий в некоторых вопросах, указывают, в частности, на подход к смерти. Все рождаются и умирают. Все религии имеют связанные с этим учения и обычаи. Как показывает археология, уже на заре человечества существовали погребальные ритуалы. Таким образом, если мы захотим написать о «религии вообще» (подобно тому, как некоторые составляют молитвы, «которые может читать любой», —скажем, для школ), эта тема как раз подойдет. И, конечно, обсуждая тему настоящей книги (жизнь после смерти), точки пересечения между религиями найти нетрудно. Все религии согласны, что смерть заслуживает обсуждения.

Однако, как увидит читатель, есть веские причины сомневаться, что, сопоставив религии, мы сможем сделать много обобщений. Тем, кто считает, что все религии в целом говорят одно и то же, проще всего возразить, указав именно на понимание религиями жизни после смерти. Оказывается, различия здесь очень велики! Так, монотеистические религии (иудаизм, христианство, ислам) и вправду утверждают некоторые одинаковые базовые принципы. Но в деталях они отличаются друг от друга не меньше, чем от буддизма и индуизма. Как невозможно найти молитву, прочитать которую смогут представители всех религий, так очень трудно идентифицировать, определить прочие компоненты «религии вообще». Различий между религиями больше, чем сходств.

Это, впрочем, не значит, что «религии вообще» не существует. Сравнение религий делает данное понятие вполне правомерным. В конце концов, прежде чем говорить о различиях, мы находим определенные общие черты. Не просто все люди умирают —но все религии пытаются осмыслить смерть и проблему посмертия. Поэтому, сопоставляя здесь такие (взятые в своем идеальном виде) мировые религии, как ислам, буддизм, иудаизм, индуизм и христианство, мы стоим на твердой почве. Здесь общий опыт человечества обеспечивает взаимопонимание, от которого мы можем отталкиваться при обсуждении различий. Но что мы находим, когда начинаем рассматривать конкретные религии?

Все религии сходятся в том, что смерть требует глубоких размышлений. В результатах этих размышлений они, однако, не совпадают. Причем выводы эти подчас неоднозначны. Буддисты учатся из смерти —но и бегут от нее. В конечном счете, этот побег —избавление от бесконечных перерождений. Перерождения —страдание. Рожденного ждут болезни, старость, и смерть. Поэтому буддисты стремятся положить конец процессу перерождений. Смерть напоминает, что все бренно в постоянно меняющемся потоке бытия. Причина же каждого нового рождения (а значит, и каждой новой смерти) —жажда будущего существования. «Наши желания и поступки, —объясняет Чарльз Холлисей, —заставляют нас вновь и вновь перерождаться и вновь и вновь умирать». Можно, однако, освободиться от смерти раз и навсегда. Парадоксальным образом достигается это уже в этой жизни — с помощью смерти!

Жизнеутверждающий иудаизм смотрит на смерть иначе. Он считает, что ее причина —грех, но смерть искупает грех, готовя человека к Суду и обретению доли в жизни будущего века, воскресению из мертвых в конце времен. Индивидуальная человеческая жизнь не кончается смертью, как изгнанием не кончается путь Святого Израиля. Израильтяне будут жить в грядущем веке, весь Израиль - в земле Израилевой, подобной Эдему. При этом Израиль обнимет всех, кто познает Единого Истинного Бога. Это коренное изменение мирового порядка, которым увенчается проявление Божественной справедливости, охватит и жизнь отдельных людей, и жизнь народа в целом - они обретут жизнь вечную. Быть Израилем значит жить.

Каждый человек однажды (1) воскреснет из мертвых, (2) предстанет на Суд и (3) обретет жизнь будущего века. Воскреснут все израильтяне - воскресение произойдет в Земле Израилевой —и войдут в Жизнь. Что будет в конце, можно узнать из того, что было вначале. В справедливом замысле Божьем человеку было предназначено жить в Эдеме, и Израилю —вечно в Земле Израилевой. Поэтому об этом коренном изменении в будущем можно говорить как об осуществлении изначального Божьего замысла о твари, Восстановлении —Восстановлении, которое долго и трагически откладывалось и в котором окончательно станет очевидной справедливость Божьего замысла о твари. Воскресшие из мертвых, искупленные через смерть, люди будут судимы по своим делам. Израиль покается, подчинится воле Божьей и снова обретет свой Эдем. Последствия непослушания и греха будут устранены.

Это учение о Восстановлении —неизбежное следствие простой и глубокой логики иудаизма, считающего, что Бог установил справедливое мировое устройство, но люди его извратили. Без Суда и жизни вечной праведникам это искажение не исправить, не говорить и о справедливости Божьей. Если монотеизм не будет учить о Последнем Суде и будущем веке, ему не разрешить противоречие, создаваемое исходной точкой: Бог Един, Бог справедлив. Вывод диктуется самой посылкой: дела, которые человек творит в мире сем, имеют последствия для его места в будущей жизни, и за заслуги (например, за щедрость) в мире сем ему воздастся. (Смерть не положит конец индивидуальности.) Как мы видим, понимание иудаизмом жизни после смерти связано с его основным учением — о единстве и справедливости (всеохватной милости) Божьей. Без идеи воскресения и жизни после смерти иудаизму не возвестить справедливость единого и единственного Бога.

Два других монотеизма, ислам и христианство, разделяют иудейскую веру в Суд после смерти и воскресение мертвых. Все согласны, что особенно благая участь ждет мучеников за веру. (При этом образ мученика —воина в священной войне или человека, идущего на крест, —в разных религиях разный.) Кроме того, все три монотеизма учат о телесном воскресении. Хотя многие частные моменты признаются неясными, есть общее убеждение: тело и душа в воскресении объединяются. Затем все люди предстают на Суд, и оправданные допускаются в рай /Эдем/ небеса. Фактически за различными формулировками здесь стоит общий смысл.