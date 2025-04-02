О теологии и психологии - Переписка К. Г. Юнга и А. Келлера

Интерес Адольфа Келлера к человеческой психике развился во время изучения теологии в течение двух семестров в Берлине в 1894-1895 годах. В конце столетия столица рейха Вильгельма была меккой протестантской теологии. Именно здесь блестящий Адольф фон Гар на к9 читал лекции о Новом Завете и ранней церковной истории. Он защищал либеральную теологию и потому историко-критический подход к Библии. Келлер, конечно, посещал его лекции, а также лекции Юлиуса Кафтана, восхищавшего не только вовлечённостью в общественные дела, но и теологическим подходом: взяв исторический опыт Бога в Иисусе Христе за отправную точку, теология Кафтана добавляла мистические оттенки. Соглашаясь с «приматом практического разума» Канта, Кафтан рассматривал религию как «практическую заботу человеческого духа». Келлер происходил из религиозной консервативной среды и уже столкнулся с либеральной теологией на первых семестрах в Базеле — и был глубоко ею смущён. Принципы Кафтана, основанные на человеческом опыте, оказались для него совершенно новы.

Адольф Келлер провёл детство в Рюдлингене в кантоне Шаффхаузен. Эта деревня находится возле Рейна среди чудесных видов, оставивших глубокий отпечаток в душе Келлера. Об этом свидетельствует его сон много десятилетий спустя, играющий важную роль в нескольких письмах между ним и К. Г. Юнгом. Поскольку Адольф Келлер был сыном учителя, религиозная социализация в отеческом доме повлияла на него на всю жизнь. Он воспринимал её как нечто положительное. Позже он писал, что его родители оставались вместе «благодаря их религиозной вере» и пятерым детям, несмотря на резкую разницу в темпераментах. Они были ортодоксами, консервативно настроенными: его отец - более трезво, эмоциональная мать — в более набожной манере. На самом деле, Келлеру приходилось терпеть своего отца как строгого учителя начальной школы в течение шести лет. Отец признавал выдающийся ум сына и требовал многого. На уроках религиозного образования Адольфу приходилось учить наизусть сотни библейских стихов. Однако позже это сослужило ему хорошую службу. Во взрослой жизни Адольф Келлер признавал, что доверчивая и радостная вера матери помогала ему переносить многое. Считалось само собой разумеющимся, что он будет изучать теологию.

Келлер посещал классическую секцию гимназии Шаффхаузен. Ему нравились все предметы, кроме математики. Он начал и закончил большую часть курса теологии в Базеле. Как уже упоминалось, его встреча с либеральной теологией в студенческие годы в Базельском университете и в Берлине была сложной: в голове он был «язычником», в сердце — «христианином». Хотя и оставаясь скептичным, он чувствовал некоторую близость к лекциям умеренно либерального исследователя Ветхого Завета Бернхарда Дама, но предпочитал более консервативно настроенных теологов. Ему тяжело давалось примирение традиционного взгляда на веру с современной теологией, в конечном счёте принимающей современную библейскую критику. До публикации «Послания римлянам» Карла Барта в конце 1918 года он принадлежал к так называемым теологическим умеренным, сокрушался о продолжающейся теологической борьбе и ждал «пророка», который создаст новую теологию и покончит с порочным раздором .

О теологии и психологии - Переписка К. Г. Юнга и А. Келлера

Под редакцией и с примечаниями Марианны Иеле-Вильдбергер — М.: Касталия, 2025. - 306 с.

ISBN 978-5-907969-14-8

О теологии и психологии - Переписка К. Г. Юнга и А. Келлера – Содержание

Предисловие

Персоналии

Сокращения

Часть I. С начала до 1943 года

1. Становление А. Келлера и К. Г. Юнга до 1909 г

а. А. Келлер (1872-1963)

6. К. Г. Юнг (1875-1961)

2. Общие пути. Аналитическая психология и христианское священничество

а. Раскол между Юнгом и Фрейдом и сближение Келлера с Юнгом

б. Взаимные интересы: Психоаналитическое общество (1913-1914)

в. Консенсунс и разногласие: Ассоциация аналитической психологии (1914-1918)

г. Важное письмо Юнга о терапии

д. Келлер как пастор-психолог

е. Пропаганда Келлера об аналитической психологии и прагматизме

ё. Тяжёлое начало Психологического клуба

ж. Индивидуация Иисуса: лекция Келлера о Евангелии и христианстве

э. Тина Келлер-Дженни, ранняя аналиэанд К. Г. Юнга

и. Юнг и Келлер вместе в Цюрихе: обзор

3. Пути расходятся

а. Экуменическая и гуманитарная деятельность Келлера

б. Обращение Келлера к диалектической теологии Карла Барта

в. Анализ национал-социализма по Юнгу и Келлеру

г. Сочинения Юнга и Келлера о психологии и религии

д. Положение в начале переписки в конце их жизни

Часть II. Переписка между Юнгом и Келлером

О письмах

Письма

1. Юнг — Келлеру. 5 ноября 1915 г

2. Юнг. 27 октября 1930 г

3. Юнг. 17 марта 1932 г

4. Келлер, июль 1936 г

5. Юнг, 20 апреля 1937 г

6. Юнг, 16 сентября 1937 г

7. Келлер, 15 ноября 1937 г

8. От имени Юнга, 4 февраля 1941 г

9. Келлер, до 25 января 1943 г

10. Юнг, 25 января 1943 г

11. Келлер, 15 февраля 1943 г

12. Келлер, 21 мая 1943 г

13. Юнг, 29 октября 1943 г

14. Келлер, 28 июля 1944 г

15. Юнг, 29 июля 1944 г

16. Юнг, 3 августа 1945 г

17. Келлер, 3 сентября 1946 г

18. Юнг, 12 (или 22) сентября 1946 г

19. Келлер, И октября 1946 г

20. Юнг, 14 октября 1946 г

21. Юнг, 22 октября 1948 г

2 2. Келлер, 2 8 октября 1948

23. Руководству Психологического клуба, 2 декабря 1948 г

24. Келлер, 28 сентября 1950 г

25. Келлер, 6 февраля 1951 г

26. Юнг, 12 февраля 1951 г

27. Келлер, 16 февраля 1951 г

28. Келлер, 27 февраля 1951 г

29. Юнг, 4 марта 1951 г

30. Келлер, 14 марта 1951 г

31. Юнг, до 21 марта 1951 г

32. Келлер, 21 марта 1951 г

33. Келлер, 22 марта 1951 г

34. Юнг, 26 марта 1951 г

35. Келлер, 6 апреля 1951 г

36. Келлер, 27 апреля 1951 г

37. Келлер, 29 мая 1951 г

38. От имени Юнга, 27 июня 1951 г

39. Келлер, 10 июля 1951 г

40. От имени Юнга, 8 августа 1951 г

41. Келлер, 11 августа 1951 г

42. Келлер, 17 августа 1951 г

43. Келлер, 27 ноября 1951 г

44. От имени Келлера, 7 февраля 1952 г

45. Юнг, 21 октября 1952 г

46. Келлер, 7 мая 1953 г

47. Келлер, 16 сентября 1953?

48. Келлер, 4 ноября 1953?

49. Юнг, 10 ноября 1953 г

50. Юнг, 8 декабря 1953 г

51. Келлер, 3 апреля 1954 г

52. Келлер, 22 декабря 1954 г

53. Юнг, 21 января 1955 г

54. Келлер, 10 февраля 1955 г

55. Юнг, 25 февраля 1955 г

56. Юнг, 25 марта 1955 г

57. Келлер, 1 апреля 1955 г

58. Юнг, 5 апреля 1955 г

59. Келлер, 10 апреля 1955 г

60. Келлер, 20 апреля 1955 г

61. Юнг, И июля 1955 г

62. Келлер, 16 июля 1955 г

63. Келлер, 4 августа 1956 г

64. Юнг, августа 1956 г

65. Келлер, 2 сентября 1956 г

66. Юнг, сентябрь 1956 г

67. Келлер, начало сентября 1956 г

68. Келлер, И сентября 1956 г

69. Келлер, 20 сентября 1956 г

70. Юнг, 16 октября 1956 г

71. Келлер, 19 октября 1956 г

72. Юнг, декабрь 1956 г

73. Келлер, 30 декабря 1956 г

74. Келлер, 12 января 1957 г

75. Юнг, 18 января 1957 г

76. Келлер, 9 марта 1957 г

77. Келлер, 12 июля 1957 г

78. Юнг, 27 июля 1957 г

79. Келлер, 10 августа 1957 г

80. Келлер, 19 октября 1957 г

81. Юнг, 3 апреля 1958 г

Приложение. Адольф Келлер, «Аналитическая психология и исследование религии»

I. Пролог

II. Психологическая реальность религии

1. Разоблачение «религии»

2. Открытие тайной религии

III. Источник религиозности

1. Образы коллективного бессознательного и религиозные символы

2. Демоны религии

3. Религиозная полярность

IV. Психологические типы и религиозная дифференциация

V. Пасторский уход и духовное наставление

Литература

Благодарности