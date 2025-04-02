О теологии и психологии - Переписка К. Г. Юнга и А. Келлера
Интерес Адольфа Келлера к человеческой психике развился во время изучения теологии в течение двух семестров в Берлине в 1894-1895 годах. В конце столетия столица рейха Вильгельма была меккой протестантской теологии. Именно здесь блестящий Адольф фон Гар на к9 читал лекции о Новом Завете и ранней церковной истории. Он защищал либеральную теологию и потому историко-критический подход к Библии. Келлер, конечно, посещал его лекции, а также лекции Юлиуса Кафтана, восхищавшего не только вовлечённостью в общественные дела, но и теологическим подходом: взяв исторический опыт Бога в Иисусе Христе за отправную точку, теология Кафтана добавляла мистические оттенки. Соглашаясь с «приматом практического разума» Канта, Кафтан рассматривал религию как «практическую заботу человеческого духа». Келлер происходил из религиозной консервативной среды и уже столкнулся с либеральной теологией на первых семестрах в Базеле — и был глубоко ею смущён. Принципы Кафтана, основанные на человеческом опыте, оказались для него совершенно новы.
Адольф Келлер провёл детство в Рюдлингене в кантоне Шаффхаузен. Эта деревня находится возле Рейна среди чудесных видов, оставивших глубокий отпечаток в душе Келлера. Об этом свидетельствует его сон много десятилетий спустя, играющий важную роль в нескольких письмах между ним и К. Г. Юнгом. Поскольку Адольф Келлер был сыном учителя, религиозная социализация в отеческом доме повлияла на него на всю жизнь. Он воспринимал её как нечто положительное. Позже он писал, что его родители оставались вместе «благодаря их религиозной вере» и пятерым детям, несмотря на резкую разницу в темпераментах. Они были ортодоксами, консервативно настроенными: его отец - более трезво, эмоциональная мать — в более набожной манере. На самом деле, Келлеру приходилось терпеть своего отца как строгого учителя начальной школы в течение шести лет. Отец признавал выдающийся ум сына и требовал многого. На уроках религиозного образования Адольфу приходилось учить наизусть сотни библейских стихов. Однако позже это сослужило ему хорошую службу. Во взрослой жизни Адольф Келлер признавал, что доверчивая и радостная вера матери помогала ему переносить многое. Считалось само собой разумеющимся, что он будет изучать теологию.
Келлер посещал классическую секцию гимназии Шаффхаузен. Ему нравились все предметы, кроме математики. Он начал и закончил большую часть курса теологии в Базеле. Как уже упоминалось, его встреча с либеральной теологией в студенческие годы в Базельском университете и в Берлине была сложной: в голове он был «язычником», в сердце — «христианином». Хотя и оставаясь скептичным, он чувствовал некоторую близость к лекциям умеренно либерального исследователя Ветхого Завета Бернхарда Дама, но предпочитал более консервативно настроенных теологов. Ему тяжело давалось примирение традиционного взгляда на веру с современной теологией, в конечном счёте принимающей современную библейскую критику. До публикации «Послания римлянам» Карла Барта в конце 1918 года он принадлежал к так называемым теологическим умеренным, сокрушался о продолжающейся теологической борьбе и ждал «пророка», который создаст новую теологию и покончит с порочным раздором .
О теологии и психологии - Переписка К. Г. Юнга и А. Келлера
Под редакцией и с примечаниями Марианны Иеле-Вильдбергер — М.: Касталия, 2025. - 306 с.
ISBN 978-5-907969-14-8
О теологии и психологии - Переписка К. Г. Юнга и А. Келлера – Содержание
Предисловие
Персоналии
Сокращения
Часть I. С начала до 1943 года
1. Становление А. Келлера и К. Г. Юнга до 1909 г
а. А. Келлер (1872-1963)
6. К. Г. Юнг (1875-1961)
2. Общие пути. Аналитическая психология и христианское священничество
а. Раскол между Юнгом и Фрейдом и сближение Келлера с Юнгом
б. Взаимные интересы: Психоаналитическое общество (1913-1914)
в. Консенсунс и разногласие: Ассоциация аналитической психологии (1914-1918)
г. Важное письмо Юнга о терапии
д. Келлер как пастор-психолог
е. Пропаганда Келлера об аналитической психологии и прагматизме
ё. Тяжёлое начало Психологического клуба
ж. Индивидуация Иисуса: лекция Келлера о Евангелии и христианстве
э. Тина Келлер-Дженни, ранняя аналиэанд К. Г. Юнга
и. Юнг и Келлер вместе в Цюрихе: обзор
3. Пути расходятся
а. Экуменическая и гуманитарная деятельность Келлера
б. Обращение Келлера к диалектической теологии Карла Барта
в. Анализ национал-социализма по Юнгу и Келлеру
г. Сочинения Юнга и Келлера о психологии и религии
д. Положение в начале переписки в конце их жизни
Часть II. Переписка между Юнгом и Келлером
О письмах
Письма
1. Юнг — Келлеру. 5 ноября 1915 г
2. Юнг. 27 октября 1930 г
3. Юнг. 17 марта 1932 г
4. Келлер, июль 1936 г
5. Юнг, 20 апреля 1937 г
6. Юнг, 16 сентября 1937 г
7. Келлер, 15 ноября 1937 г
8. От имени Юнга, 4 февраля 1941 г
9. Келлер, до 25 января 1943 г
10. Юнг, 25 января 1943 г
11. Келлер, 15 февраля 1943 г
12. Келлер, 21 мая 1943 г
13. Юнг, 29 октября 1943 г
14. Келлер, 28 июля 1944 г
15. Юнг, 29 июля 1944 г
16. Юнг, 3 августа 1945 г
17. Келлер, 3 сентября 1946 г
18. Юнг, 12 (или 22) сентября 1946 г
19. Келлер, И октября 1946 г
20. Юнг, 14 октября 1946 г
21. Юнг, 22 октября 1948 г
2 2. Келлер, 2 8 октября 1948
23. Руководству Психологического клуба, 2 декабря 1948 г
24. Келлер, 28 сентября 1950 г
25. Келлер, 6 февраля 1951 г
26. Юнг, 12 февраля 1951 г
27. Келлер, 16 февраля 1951 г
28. Келлер, 27 февраля 1951 г
29. Юнг, 4 марта 1951 г
30. Келлер, 14 марта 1951 г
31. Юнг, до 21 марта 1951 г
32. Келлер, 21 марта 1951 г
33. Келлер, 22 марта 1951 г
34. Юнг, 26 марта 1951 г
35. Келлер, 6 апреля 1951 г
36. Келлер, 27 апреля 1951 г
37. Келлер, 29 мая 1951 г
38. От имени Юнга, 27 июня 1951 г
39. Келлер, 10 июля 1951 г
40. От имени Юнга, 8 августа 1951 г
41. Келлер, 11 августа 1951 г
42. Келлер, 17 августа 1951 г
43. Келлер, 27 ноября 1951 г
44. От имени Келлера, 7 февраля 1952 г
45. Юнг, 21 октября 1952 г
46. Келлер, 7 мая 1953 г
47. Келлер, 16 сентября 1953?
48. Келлер, 4 ноября 1953?
49. Юнг, 10 ноября 1953 г
50. Юнг, 8 декабря 1953 г
51. Келлер, 3 апреля 1954 г
52. Келлер, 22 декабря 1954 г
53. Юнг, 21 января 1955 г
54. Келлер, 10 февраля 1955 г
55. Юнг, 25 февраля 1955 г
56. Юнг, 25 марта 1955 г
57. Келлер, 1 апреля 1955 г
58. Юнг, 5 апреля 1955 г
59. Келлер, 10 апреля 1955 г
60. Келлер, 20 апреля 1955 г
61. Юнг, И июля 1955 г
62. Келлер, 16 июля 1955 г
63. Келлер, 4 августа 1956 г
64. Юнг, августа 1956 г
65. Келлер, 2 сентября 1956 г
66. Юнг, сентябрь 1956 г
67. Келлер, начало сентября 1956 г
68. Келлер, И сентября 1956 г
69. Келлер, 20 сентября 1956 г
70. Юнг, 16 октября 1956 г
71. Келлер, 19 октября 1956 г
72. Юнг, декабрь 1956 г
73. Келлер, 30 декабря 1956 г
74. Келлер, 12 января 1957 г
75. Юнг, 18 января 1957 г
76. Келлер, 9 марта 1957 г
77. Келлер, 12 июля 1957 г
78. Юнг, 27 июля 1957 г
79. Келлер, 10 августа 1957 г
80. Келлер, 19 октября 1957 г
81. Юнг, 3 апреля 1958 г
Приложение. Адольф Келлер, «Аналитическая психология и исследование религии»
I. Пролог
II. Психологическая реальность религии
1. Разоблачение «религии»
2. Открытие тайной религии
III. Источник религиозности
1. Образы коллективного бессознательного и религиозные символы
2. Демоны религии
3. Религиозная полярность
IV. Психологические типы и религиозная дифференциация
V. Пасторский уход и духовное наставление
Литература
Благодарности
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