Готовить издание в честь человека, чьи труды вносят заметный вклад по крайней мере в шесть проблемных областей [1] , человека, способного с первого разговора завоевать симпатию и старообрядца в глухой деревне, и коллеги на конференции, и студента в аудитории, просто и сложно одновременно. Просто, потому что есть возможность пригласить в сборник самых разных авторов, и сложно — по той же самой причине.

Объединяя под одной обложкой статьи многочисленных исследователей с широким кругом интересов, рискуешь, что сборник получится слишком разнородным и не будет интересен читателям. Поэтому, после некоторых раздумий, мы решили ограничить его тематику лишь работами, посвященными народной культуре и старообрядчеству.

Именно эти две сферы интересов Елены Борисовны ближе всего связаны друг с другом (а также и с археографическим исследованием рукописей).

[1] Археография, старообрядчество, ереси, колдовство, дворянские усадьбы, Средиземноморская политика Екатерины II.

О вере и суевериях - сборник статей в честь Е.Б. Смилянской

Факультет истории НИУ ВШЭ; сост. В.Е. Борисов; отв. ред. Д.И. Антонов. — М.: Индрик, 2014. — 352 с.

ISBN 978-5-91674-325-8

О вере и суевериях - сборник статей в честь Е.Б. Смилянской - Содержание

А.Б. Каменский Несколько слов о юбиляре

Д.И. Антонов, В.Е. Борисов О вере и суевериях: как построен сборник

А.Л. Топорков Русские заговоры против вражеского меча

М.Р. Майзульс «Зачем ты меня рисуешь таким уродливым?»: Дьяволовы портреты и дьяволовы обиды

А.С. Лавров Дело братьев Лягушкиных

В.Е. Борисов Видения жителей Верхотурского уезда об «отставлении» матерной брани (1687-1691 гг.): исследование и тексты

В.П. Пушков Староверы Верхокамья по архивным документам второй половины XVIII века

Е.В. Акельев Старообрядцы в финансовых структурах Российской империи (1722-1785)

Т.О. Бабкова «Обман», «суеверие», «невежество»: преступления против веры в «Уставе благочиния» 1782 г. (к вопросу об источниках)

О.А. Цапина «Смеха достойное позорище»? Дискуссия о веротерпимости и образ старообрядца в России эпохи Просвещения

Кристин Д. Воробец Православные паломники в Имперской России: тяготы пути (пер. А.И. Зерновой)

Рой Р. Робсон Библиотека и «Целебник»:идентичность и искусство в коллекции П.М. Софронова (пер. М.В. Туриловой)

А.Б. Мороз О скрытых возможностяхфольклорного текста: кроссжанровыеметаморфозы и этимологические перспективы

Список научных трудов Елены Борисовны Смилянской

Summary

Список сокращений

Сведения об авторах

О вере и суевериях - сборник статей в честь Е.Б. Смилянской - Несколько слов о юбиляре - А.Б. Каменский

Юбилей ученого, который сам юбиляр ожидает, как правило, со смешанными чувствами, для его коллег, друзей и учеников — повод выразить свое уважение и благодарность. Причем благодарность в данном случае - это благодарность и учеников, в жизни которых Учитель сыграл определяющую роль, и коллег за удовольствие от совместной работы, и друзей за счастье дружбы. Звучащие же при этом оценки научных достижений носят обычно ритуально-юбилейный характер и нередко в соответствии с самим этим жанром бывают преувеличены. Да и оценить их, тем более в такой области знания, как история, по-настоящему можно лишь по прошествии немалого времени. Поэтому, не пытаясь рассуждать о вкладе Елены Борисовны Смилянской в историческую науку, замечу лишь, что о научных достижениях лучше всего говорит библиография ее трудов, включающая, помимо многочисленных статей, четыре монографии (еще одна в момент, когда пишутся эти строки, находится в печати) и несколько вышедших под ее редакцией сборников научных трудов. В частности, одна из ее книг — «Россия в Средиземноморье: Архипелагская экспедиция Екатерины Великой», написанная в соавторстве с И.М. Смилянской и М.Б. Велижевым, при одном взгляде внушает священный трепет, ибо ее объем составляет более 53 печатных листов! Еще одно обстоятельство, бросающееся в глаза при знакомстве со списком работ Елены Борисовны, — это разносторонность ее научных интересов. Старообрядчество, жизнь дворянского имения XVIII века, книжная культура, религиозные девиации и русские в Средиземноморье — казалось бы, очень разные темы, требующие различной профессиональной подготовки и исследовательских навыков. В действительности же все они объединены прежде всего глубоким знанием исторических источников. После окончания в 1978 году исторического факультета МГУ Елена Борисовна более десяти лет проработала в Археографической лаборатории его кафедры источниковедения, принимая участие в знаменитых археографических экспедициях факультета и научном описании собранных рукописей, а затем еще несколько лет трудилась в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ. Наверняка именно этот бесценный опыт сделал ее тонким знатоком книжной культуры и исторических источников и привил любовь к работе с ними, которую она мастерски передает своим ученикам. При этом, занимаясь полевой археографией, Е.Б. Смилянская параллельно обратилась к проблематике общественного сознания в России первой половины XVIII в., по которой в 1987 г. защитила кандидатскую диссертацию.

В конце 1990-х гг. некоторые коллеги советовали мне пригласить Елену Борисовну (незадолго до этого вышла ее книга «Дворянское гнездо в России середины XVIII в. Тимофей Текутьев и его Инструкция о домашних порядках») на работу на кафедру истории России средневековья и раннего нового времени РГГУ, которой я тогда заведовал. Признаться, я колебался, поскольку знакомы мы не были, а я всегда настороженно относился к новым сотрудникам, опасаясь за царивший тогда на кафедре столь непросто создаваемый дух товарищества и взаимной поддержки. В 2000 г. судьба свела нас на конференции в Лос-Анджелесе. Доклад Елены Борисовны и короткое общение с ней быстро развеяли все мои сомнения, и в том же году она начала преподавать в РГГУ.

Вхождение в новый коллектив со своими сложившимися традициями и системой взаимоотношений всегда непросто. Наверное, и Е.Б. Смилянская испытывала определенные трудности, но для нас, ее новых коллег, это произошло так быстро и органично, что уже скоро представить себе кафедру без Елены Борисовны стало невозможно. Человек веселый и остроумный, деликатный и одновременно с этим требовательный к себе и другим, когда речь идет о науке, никогда не обременяющий других своими неурядицами и невзгодами, но чутко отзывающийся на чужие неприятности, скромный и безупречно порядочный, она обладает замечательной способностью создавать вокруг себя праздничную, легкую атмосферу, и потому общение с ней всегда доставляет радость.