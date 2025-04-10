Обидин - Культура Древней Индии

В настоящее время нет никакой необходимости доказывать кому-либо важность изучения культуры, как его собственного народа, так и народов других стран. Ведь культура пронизывает все стороны человеческой жизнедеятельности — от самых незначительных сфер материального производства до величайших аспектов проявления человеческого разума и творческих сил. Культура воздействует на все многообразие явлений общественной и индивидуальной жизни — труд, быт, досуг, государственную и познавательную деятельность, формируя образ жизни общества и личности. Влияя на установки сознания, духовные и материальные потребности, систему ценностей человека, культура создает формы и стиль общения людей, образцы и нормы поведения. Изучение культуры, как своей страны, так и других стран, способствует становлению мировоззренческой позиции, самоопределению чело- века и развитию его личности. Развитие личности существенно повышает творческую активность человека, увеличивает полезной отдачу его деятельности, что выгодно и самому человеку, и обществу.

В настоящий момент в российском государстве и обществе продолжается важнейшее изменение социально-экономической структуры, политических и социальных институтов. В силу этого особое значение приобретает формирование развитого, свободно мыслящего, творчески относящегося к жизни человека, способного стать самостоятельным субъектом общественной жизни. Иначе говоря, задачей высшего образования в России сейчас, как никогда ранее, должна стать подготовка не просто специалиста в какой-либо узкой сфере жизнедеятельности, а именно полноценной личности, осознанно принимающей решения по политическим, мировоззренческим, нравственным и другим вопросам. При этом высшее образование должно обеспечить не просто обогащение памяти обучаемых, а творческое развитие их личности, создавая тем самым человека нового поколения, приобретающего возможность изменять и развивать и свою собственную жизнь, и жизнь общества, заниматься созидательной деятельностью.

Ключевую роль при решении этой задачи высшего образования призвано сыграть освоение такой дисциплины, как культурология. Освоение культурологии приобщает молодежь к культурным достижениям человечества, а это, в свою очередь, вырабатывает личные ориентиры в современном быстро изменяющемся мире, развивает способность к взаимопониманию и полноценному общению с представителями других культур. В итоге изучения курса этой науки студенты получают представление о многообразии и самоценности различных культур, обретают способность ориентироваться в культурной среде современного общества.

Обидин Д.- Культура Древней Индии

учебное пособие

Москва: ИНФРА-М, 2024, 95 с.

Серия "Высшее образование"

ISBN 978-5-16-011224-4

Обидин Д.- Культура Древней Индии - Оглавление

Предисловие

Введение

1. Хараппский период

2. Ведический период

2.1. Индоарии

2.2. Варны

2.3. Упанишады

2.4. Брахманизм

3. Магадхо-маурийский период

3.1. Маурьи

3.2. Интеллектуальные духовные учения

3.3. Джайнизм

3.4. Буддизм

3.5. Бхагавадгита

3.6. Йога

3.7. Правление Ашоки

3.8. Архитектура и искусство магадхо-маурийского периода

4. Кушано-гуптский период

4.1. Государство Кушан

4.2. Касты

4.3. Учение Махаяны

4.4. Изобразительное искусство, скульптура эпохи Кушан

4.5. Государство Гуптов

4.6. Искусство, скульптура, архитектура эпохи Гуптов

4.7. Индуизм

4.8. Скульптура и литература периода распространения индуизма

4.9. Веданта

Заключение

Список рекомендуемой литературы

Словарь терминов