Обидин - Культура Древней Индии
В настоящее время нет никакой необходимости доказывать кому-либо важность изучения культуры, как его собственного народа, так и народов других стран. Ведь культура пронизывает все стороны человеческой жизнедеятельности — от самых незначительных сфер материального производства до величайших аспектов проявления человеческого разума и творческих сил. Культура воздействует на все многообразие явлений общественной и индивидуальной жизни — труд, быт, досуг, государственную и познавательную деятельность, формируя образ жизни общества и личности. Влияя на установки сознания, духовные и материальные потребности, систему ценностей человека, культура создает формы и стиль общения людей, образцы и нормы поведения. Изучение культуры, как своей страны, так и других стран, способствует становлению мировоззренческой позиции, самоопределению чело- века и развитию его личности. Развитие личности существенно повышает творческую активность человека, увеличивает полезной отдачу его деятельности, что выгодно и самому человеку, и обществу.
В настоящий момент в российском государстве и обществе продолжается важнейшее изменение социально-экономической структуры, политических и социальных институтов. В силу этого особое значение приобретает формирование развитого, свободно мыслящего, творчески относящегося к жизни человека, способного стать самостоятельным субъектом общественной жизни. Иначе говоря, задачей высшего образования в России сейчас, как никогда ранее, должна стать подготовка не просто специалиста в какой-либо узкой сфере жизнедеятельности, а именно полноценной личности, осознанно принимающей решения по политическим, мировоззренческим, нравственным и другим вопросам. При этом высшее образование должно обеспечить не просто обогащение памяти обучаемых, а творческое развитие их личности, создавая тем самым человека нового поколения, приобретающего возможность изменять и развивать и свою собственную жизнь, и жизнь общества, заниматься созидательной деятельностью.
Ключевую роль при решении этой задачи высшего образования призвано сыграть освоение такой дисциплины, как культурология. Освоение культурологии приобщает молодежь к культурным достижениям человечества, а это, в свою очередь, вырабатывает личные ориентиры в современном быстро изменяющемся мире, развивает способность к взаимопониманию и полноценному общению с представителями других культур. В итоге изучения курса этой науки студенты получают представление о многообразии и самоценности различных культур, обретают способность ориентироваться в культурной среде современного общества.
Обидин Д.- Культура Древней Индии
учебное пособие
Москва: ИНФРА-М, 2024, 95 с.
Серия "Высшее образование"
ISBN 978-5-16-011224-4
Обидин Д.- Культура Древней Индии - Оглавление
Предисловие
Введение
1. Хараппский период
2. Ведический период
- 2.1. Индоарии
- 2.2. Варны
- 2.3. Упанишады
- 2.4. Брахманизм
3. Магадхо-маурийский период
- 3.1. Маурьи
- 3.2. Интеллектуальные духовные учения
- 3.3. Джайнизм
- 3.4. Буддизм
- 3.5. Бхагавадгита
- 3.6. Йога
- 3.7. Правление Ашоки
- 3.8. Архитектура и искусство магадхо-маурийского периода
4. Кушано-гуптский период
- 4.1. Государство Кушан
- 4.2. Касты
- 4.3. Учение Махаяны
- 4.4. Изобразительное искусство, скульптура эпохи Кушан
- 4.5. Государство Гуптов
- 4.6. Искусство, скульптура, архитектура эпохи Гуптов
- 4.7. Индуизм
- 4.8. Скульптура и литература периода распространения индуизма
- 4.9. Веданта
Заключение
Список рекомендуемой литературы
Словарь терминов
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