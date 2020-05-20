В Советской России историю «обновленческого» раскола пытались писать некоторые лидеры этого движения. Прежде всего это церковный историк - профессор Санкт-Петербургской духовной академии Б. В. Титлинов, один из идеологов этого раскола, а также обновленческий митрополит Александр Введенский. Однако эти сочинения носят нс только полемический, но и ярко выраженный статистический характер. Все они являются источниками по истории «обновленческого» раскола .

Обновленческий раскол - Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики Составитель И.В. Соловьев Общество любителей церковной истори и Издательство Крутицкого Подворья Москва, 2002 г. - 1063 с. Обновленческий раскол - Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики - Содержание И. В. Соловьев. Краткая история т. н. «обновленческого раскола» в Православной Российской Церкви в свете новых опубликованных исторических документов 1. Историография темы

2. Советская власть — главный инициатор и идеолог «обновленческого» раскола

3. Состояние обновленческого раскола после «собора» 1923 г.

4. «Обновленчество потерпело крах» Профессор С В. Троицкий. Что такое «Живая Церковь»? Предисловие

Глава I. История «Живой Церкви»

Глава II. Идеология н устройство «Живой Церкви»

Глава III. «Живая Церковь» пред судом народной власти и учения Православной Церкви А. И. Кузнецов. Обновленческий раскол в Русской Церкви От автора

Введение

Предисловие

Глава I - Глава XI

Заключение Митрополит Мануил (Лемешевский). Каталог русских архиереев-обновленцев. Материал для «Словаря русских архиереев-обновленцев» ( 1922—1944 гг.) 607 От издателей

Предисловие автора

Сокращения, принятые в «Каталоге обновленческих архиереев» ( 1922-—1944 гг.), в «Каталоге Яворского» и в «Каталоге архиеп.Мануила»

Биографии ведущих деятелей «обновленческого» движения

Примечания

Указатель имен Фотоприложение Обновленческий раскол - Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики - историография проблемы История так называемого «Обновленческого» раскола (1922-1946) в последнее время привлекает внимание исследователей Русской П равославной Церкви. Совершенно очевидно, что в годы Советской власти писать работы по истории Церкви в послереволюционный период и по истории «обновленческого» раскола в частности, было крайне сложно из-за отсутствия архивных материалов, надежно скрытых от посторонних глаз в государственных хранилищах, а также из-за жесткого цензурного давления.

Между тем современники и даже участники этих событий оставили нам свои сочинения, посвященные разбору истории «обновленческого» раскола. В 1927 г. в Варшаве вышла работа известного русского канониста профессора С. В. Троицкого ( 1878-1972) «Что такое Живая Церковь?», давно ставшая библиографической редкостью, но не потерявшая своего значения до наших дней. Текст этой небольшой книги воспроизводится в предлагаемом вниманию читателей сборнике.



Истории «обновленческого» раскола посвящено несколько глав в работе русского канониста-исповедника профессора Иринарха Александровича Стратонова, погибшего в фашистском концентрационном лагере в 1942 году. Профессор Стратонов, как и все русские канонисты, оставшиеся верными Матери-Церкви, указывал, что нет и не может быть никакого различия между обновленческим и всеми другими расколами, например иосифлянами (т. н. «правая оппозиция» митрополиту Сергию) или же карловчанами (т. н. Русская зарубежная церковь).