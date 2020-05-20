Обновленческий раскол - Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики
В Советской России историю «обновленческого» раскола пытались писать некоторые лидеры этого движения. Прежде всего это церковный историк - профессор Санкт-Петербургской духовной академии Б. В. Титлинов, один из идеологов этого раскола, а также обновленческий митрополит Александр Введенский. Однако эти сочинения носят нс только полемический, но и ярко выраженный статистический характер. Все они являются источниками по истории «обновленческого» раскола.
Обновленческий раскол - Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики
Составитель И.В. Соловьев
Общество любителей церковной истори и Издательство Крутицкого Подворья
Москва, 2002 г. - 1063 с.
Обновленческий раскол - Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики - Содержание
И. В. Соловьев. Краткая история т. н. «обновленческого раскола» в Православной Российской Церкви в свете новых опубликованных исторических документов
- 1. Историография темы
- 2. Советская власть — главный инициатор и идеолог «обновленческого» раскола
- 3. Состояние обновленческого раскола после «собора» 1923 г.
- 4. «Обновленчество потерпело крах»
Профессор С В. Троицкий. Что такое «Живая Церковь»?
- Предисловие
- Глава I. История «Живой Церкви»
- Глава II. Идеология н устройство «Живой Церкви»
- Глава III. «Живая Церковь» пред судом народной власти и учения Православной Церкви
А. И. Кузнецов. Обновленческий раскол в Русской Церкви
- От автора
- Введение
- Предисловие
- Глава I - Глава XI
- Заключение
Митрополит Мануил (Лемешевский). Каталог русских архиереев-обновленцев. Материал для «Словаря русских архиереев-обновленцев» ( 1922—1944 гг.) 607
- От издателей
- Предисловие автора
- Сокращения, принятые в «Каталоге обновленческих архиереев» ( 1922-—1944 гг.), в «Каталоге Яворского» и в «Каталоге архиеп.Мануила»
- Биографии ведущих деятелей «обновленческого» движения
- Примечания
- Указатель имен
Фотоприложение
Обновленческий раскол - Материалы для церковно-исторической и канонической характеристики - историография проблемы
История так называемого «Обновленческого» раскола (1922-1946) в последнее время привлекает внимание исследователей Русской Православной Церкви. Совершенно очевидно, что в годы Советской власти писать работы по истории Церкви в послереволюционный период и по истории «обновленческого» раскола в частности, было крайне сложно из-за отсутствия архивных материалов, надежно скрытых от посторонних глаз в государственных хранилищах, а также из-за жесткого цензурного давления.
Между тем современники и даже участники этих событий оставили нам свои сочинения, посвященные разбору истории «обновленческого» раскола. В 1927 г. в Варшаве вышла работа известного русского канониста профессора С. В. Троицкого (1878-1972) «Что такое Живая Церковь?», давно ставшая библиографической редкостью, но не потерявшая своего значения до наших дней. Текст этой небольшой книги воспроизводится в предлагаемом вниманию читателей сборнике.
Истории «обновленческого» раскола посвящено несколько глав в работе русского канониста-исповедника профессора Иринарха Александровича Стратонова, погибшего в фашистском концентрационном лагере в 1942 году. Профессор Стратонов, как и все русские канонисты, оставшиеся верными Матери-Церкви, указывал, что нет и не может быть никакого различия между обновленческим и всеми другими расколами, например иосифлянами (т. н. «правая оппозиция» митрополиту Сергию) или же карловчанами (т. н. Русская зарубежная церковь).
Стратонов оценивал «живоцерковничество» как глубоко реакционное течение. «За революнионными выкриками и истерией самая черная реакция, стремящаяся превратить Церковь в привилегию белого клира». «Реакционным это движение оказалось и в деле организации нерковной власти, возвращая его по существу к синодальным формам правления». Известна также работа архиепископа Мефодия ( Герасимова) «О Живой Церкви», вышедшая в Харбине в 1926 г. Нес эти сочинения в значительной степени носят полемический характер, но имеют большую ценность, так как опираются не только на малодоступные материалы эмигрантской печати, но и на личные свидетельства тех, кто был в свое время в контакте с представителями «советского обновленчества». Кроме того, с определенностыо можно сказать, что и книга профессора С. В. Троицкого и работа профессора И. А. Стратонова очень ценны острой и четкой постановкой канонической проблемы. Когда-то, в страшном для Русской Церкви на Родине 1938 г., профессор Василий Зеньковский (впоследствии протопресвитер) писал: «Когда Церковь будет свободной, каноническая проблема вновь станет на очередь», а историко-канонический материал, затрагиваемый в работах русских канонистов этого времени, «получит первостепенное значение».
Каталог вл. Мануила - это нечто, разобраться в сиглатуре - уже невозможная по своей сложности задачи, хотя и до сих крайне важное сочинение по истории Русской Церкви