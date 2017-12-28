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Общее слово - Текст и размышления - Руководство для приходов и мечетей - Послание католикам Кембриджского университета

Папский престол продолжает проявлять символическую валентность, зачастую в большей степени по отношению к некатоликам. Беглый взгляд на ускорение развития отношений между христианами и мусульманами, произошедшее за период без малого два года с момента выступления папы Римского в Регенсбурге, позволяет заметить резкий контраст по сравнению с длившимся четырнадцать веков периодом конфликтов и отчуждения. Многие из нас склонны связать такой резкий поворот со скрытым божественным действием в нашей современной истории, с действием, идущим вразрез с господствующей на Западе исламофобией, явно ощутимым страхом перед исламом в Европе и врожденным предубеждением против него в Америке. Но давайте сначала рассмотрим невероятную цепь событий, свершившихся с того момента, когда папа Римский произнес свою речь в Регенсбургском университете, в которой изложил довольно сложный тезис об истинной роли разума в развитии христианской веры на протяжении веков. Его выступление представляло собой всесторонний католический взгляд на развитие этой доктрины с отступлением, содержащим критику «волюнтаризма» с налетом «радикальной ортодоксальности». Но это было оскорбительное отступление, сделанное, видимо, в адрес профессора Хури, бывшего коллеги профессора Ратцингера в Регенсбурге.

Оно не только содержало спорные идеи, но и не было достаточно хорошо построено стилистически. Выступавший цитировал Хури, который, в свою очередь, ссылался на византийского императора Палеолога (правившего незадолго до падения Константинополя), чтобы подкрепить тезис о безразличии ислама к разуму, а сам этот тезис опирался на цитату из более ранней работы видного французского исламолога Роже Арнальде-са об Ибн Хазме, исходя из того, что этот «бескомпромиссный» философ с испанской фамилией выражает идеи ислама. Короче говоря, в речи лектора было такое обилие цитат, включенных в другие цитаты, что его собственный взгляд на эту проблему остался совершенно неясным. Небрежное с риторической точки зрения построение выступления могло привести только к путанице, а когда умный богослов, к тому же, папа Римский, вводит всех в заблуждение, усердные спекулянты пытаются растолковать нам, что именно он имел в виду. Поэтому бестолковые западные комментаторы объясняли нам все это, строя предположения по поводу его вероятных намерений, в то время как «друзья двора» изобретали коварные причины того, почему вдруг папа высказал такие неоднозначные утверждения. Хотя очевидно, что сложная взаимосвязь между всеми этими цитатами не дает возможности выяснить взгляды самого лектора по вопросу взаимоотношений разума и ислама. Поэтому наиболее доброжелательной реакцией на выступление папы было бы сказать, что он совершил оплошность, а самым подходящим ответом папы было бы признать это.

Спустя месяц после выступления понтифика с этой речью тридцать восемь мусульманских философов взяли инициативу в свои руки, напомнив лектору о вещах, которые ему следовало знать, например, о том, что средневековое христианство опиралось на труды исламских мыслителей с целью развития собственных доктрин, особенно о творении, а также неоднозначности идей византийского императора Палеолога и Ибн Хазма. Официальная реакция Ватикана оказалась прохладной, однако папа лично дал убедительный символический ответ, посетив Стамбул и совершив молебен в знаменитой мечети. Тем временем другая сторона продолжала работать, и год спустя после опубликования первого ответа мусульман появился документ, подписанный 138 исламскими мыслителями и адресованный папе Римскому, архиепископу Кентерберийскому и другим христианским лидерам - Общее слово. Используя утверждение Корана, переведенное здесь как «Общее слово для нас и для вас», документ начинается с напоминания христианским духовным лидерам о том, что мусульмане и христиане составляют вместе более половины населения земли, и предлагает восславить то общее, что есть у наших религий: любовь к Богу и любовь к ближнему. Цитируя Священные Писания христиан и мусульман, документ ставит перед всеми нами сложную задачу достичь взаимопонимания, чтобы прийти к примирению. Примерно месяц спустя Иельский центр веры и культуры по инициативе Мирослава Вольфа и Джозефа Камминга собрал 300 подписей христиан под ответом, напечатанным на полном развороте газеты Нью-Йорк Тайме (18 ноября 2007 г.).

Еще через пять месяцев Ватикан объявил о проведении католическо-мусульманского форума под совместным руководством видных представителей мусульманства и католичества, по пять с каждой стороны. 14 июля 2007 г. архиепископ Кентерберийский представил обоснованный с богословской точки зрения ответ, составленный при участии известных консультантов, а Иельский центр веры и культуры провел конференцию христианских и мусульманских лидеров, среди которых были широко представлены подписавшие Общее слово, чтобы изучить вопросы любви к Богу и любви к ближнему путем непосредственного сравнения первоисточников. То, какое широкое евангелическое представительство обеспечили члены оргкомитета Иельского университета как на этой конференции, так и в ранее опубликованном ответе на Общее слово, стало, вероятно, наиболее впечатляющим событием для Америки. Вопреки исламофобии в Америке и страху по отношению к исламу в Европе с самого начала присутствия там мусульман, возникают противоположные течения: должно быть, это работа Духа!

Действительно, вебсайт, посвященный Общему слову, насчитывает более пятидесяти ответов христиан, среди них почти немедленно появившееся обращение государственного секретаря Ватикана принцу Иордании Гази ибн Мухаммеду ибн Талалу, в котором выражается горячая благодарность папы Римского Бенедикта за проявленную инициативу, в особенности за акцент на любви к Богу и любви к ближнему. Мы все умеем писать критические отзывы, но самое сильное впечатление производит удивительный факт того, что под документом поставили свои подписи столько видных деятелей очень разнообразного мусульманского мира. Кажется, что истинная исламская культура принца Гази наполняет инициативу Общего слова от текста до подписей. Давайте попытаемся выяснить, насколько это возможно, в чем состоит угроза для нашего мира и что происходит в нем.