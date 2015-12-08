Сегодня в стенах Киево-Печерской Лавры начинают свою работу очередные Успенские чтения. Эта конференция всегда становится заметным событием в интеллектуальной жизни украинской столицы. Успенские чтения знакомят киевлян с богословскими поисками известных отечественных и зарубежных исследователей. На чтениях всегда можно услышать интересные доклады, поучаствовать в круглых столах, приобрести новые книги, а главное — пообщаться с яркими людьми.

Для обсуждения в рамках форума всегда избираются глубокие темы, которые открывают широкий простор для дискуссий. Уверен, что и нынешние, уже четырнадцатые, Международные Успенские чтения не станут исключением.

Сегодня организаторы чтений предполагают нам задуматься над понятием общения. С богословской точки зрения общение — это глубоко христианская категория. Мы живем в Церкви, которая является союзом любви.

Можно сказать, что Церковь является пространством совершенного общения человека с Богом, а также человека с человеком. Господь, призывая нас в Церковь, призывает нас к любви.

По заповеди Христа, все его ученики должны быть братьями (см. Мф. 23:8). Это значит, что в Церкви рождается особая христианская общность, в которой все разделения мира утрачивают актуальность перед лицом Божественной любви.

Общение - Communio - Koinonia - истоки, пути осмысления и воплощения - Успенские чтения

Сост. К.Б. Сигов. — К.: ДУХ I ЛІТЕРА, 2015. — 472 с.

ISBN 978-966-378-412-0

Общение - Communio - Koinonia - истоки, пути осмысления и воплощения - Успенские чтения - Содержание

I. Живое предание в общении-койнонии

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви Приветственное слово

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, Управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии Приветственное слово

Архиепископ Петр Мальчук, ординарий Киево-Житомирской диецезии Приветственное слово

Митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр Духовный путь Блаженнейшего Митрополита Владимира

Епископ Львовский и Галицкий Филарет Молитва как средство общения с Богом

Адальберто Майнарди Богословие общения и путь к единству

Архимандрит Кирилл (Говорун) Экклезиология общения как общий язык церковных традиций

Игумен Арсений (Соколов) Общение и Евхаристия

Протоиерей Михаил Димид Полнота Православия подразумевает полноту евхаристического гостеприимства

Анн-Мари Пельтье Жить в общении в соборном духе

Священник Владимир Зелинский Богообщение: облако свидетелей

Брат Ришар из Тэзе «Побудем под одной крышей!» Примечания к недавнему предложению брата Алоиса из Тэзе

II. Святоотеческая мысль о сопричастности-койнонии

Священник Франческо Браски Koinonia/Communio в писаниях святого Амвросия Медиоланского: созидаемый дар, дарованная благодать

Сергей Хоружий Общение и созерцание, исихазм и неоплатонизм: к взаимосвязи проблем

Дарья Морозова Антиохийская школа и Киевская академия: общение через века

Священник Олег Киндий Богочеловеческая синергия Божьей филантропии и христианской койнонии в трактате Климента Александрийского «Quis dives salvetur»

III. Койнония в современной богословской мысли

Священник Войчех Сурувка Христианское братство

Александр Филоненко Человек на периферии мира и существования: преодоление одиночества

Елена Маццола Святой Иоанн Павел II и харизмы в Церкви. На примере встречи с движением «Общение и освобождение»

Священник Петр Балог Церковная особенность латинского и восточного христианства

Карл Христиан Фельми «Communio sanctorum» Вернера Элерта и евхаристическая экклезиология Иоанна Зизиуласа: плодотворное недоразумение

Сергей Бортник «Communion» в богословии митрополита Иоанна Зизиуласа

Давиде Наваррия Жюльен Рис и Луиджи Джуссани: от материалистического отрицания к человеческой глубине

Марек Кита Общение Святого Духа как залог христианской надежды

Михаэль Хъяльм Общение: от эсхатологии «сверху» к эсхатологии «снизу»

IV. Общение и вопросы современной культуры

Священник Оливье Пейрон Роль общения в диалоге богословия с культурой на Западе и на Востоке

Маргерит Лена Образование в Духе

Франсуаза Аесур Творчество Льва Платоновича Карсавина: между католичеством и православием

Адриано делл Аста Европа: миф о создании новой империи и реальная общность народов

Протоиерей Богдан Огульчанский Христианское общение как условие становления личности - особенности современной информационной эпохи

Протоиерей Георгий Коваленко Христианская община и общение в ней в эпоху развития коммуникационных технологий

Григорий Тутнер Христианский и нехристианский дискурсы: формы взаимодействия

Екатерина Рассудина Общение как творческий фактор личности: персоналистский поход

Татьяна Кочеткова Смысл коммуникации: Серебряный век и сегодняшний мир

Мария Великанова «Общение святых» у Шарля Пеги

Ирина Багратион-Мухрапели Слова-концепты поэзии Осипа Мандельштама

Встреча и символ: презентация книги Анн-Мари Пельтье «Библейские чтения»

V. Успенские чтения в Киеве: впечатления участников

Анн-Мари Пельтье Некоторые мысли-воспоминания о XIV Успенских чтениях

Священник Франческо Браски Успенские чтения в Киеве: настоящее событие европейской культуры

Брат Ришар из Тэзе Объять различия

Марек Кита Дух общения и противостояние злу (заметки о XIV Успенских чтениях)

Михаэль Хьяльм В содружестве и любви. Преображение Украины

Общение - Communio - Koinonia - истоки, пути осмысления и воплощения - Успенские чтения - Успенские чтения - Приветственное слово

Современный мир полагается на разум. В наше время прилагаются усилия, чтобы разум могла заменить машина. Мы свидетели эпохи электронного разума и гордимся достижениями в этой области. Все это сочетается с почти религиозным культом прогресса. Жаль только, что почти никто не пытается воссоздавать человеческие сердца. Речь идет не о приборах, качающих кровь по жилам. Такая техника имеется в распоряжении медицины, которая уже умеет проводить операции на сердце. Мы говорим о таком устроении сердца, которое делало бы его способным к доброте, милосердию, любви. Даже в фантастических романах редко пытаются придумать «устройства» такого типа. Никто даже не верит в возможность чего-то подобного. Что же составляет величие человека: разум или сердце? Человек большого ума без сердца превращается в монстра. Такой человек умеет производить оружие для истребления сотен, миллионов сердец. Войны — дело ума, а не сердца. Концлагеря возникли на основе расчетов ума, а не сердца. Термоядерное оружие — плод ума, а не сердца. Сердце никогда не создало ни одной гранаты.

Церковь обвиняют в том, что она мешает прогрессу. Однако известно, что Леонардо да Винчи скрыл целый ряд своих гениальных изобретений, зная, что их могут использовать злые люди. Истинный прогресс возможен только тогда, когда его осуществляют ответственные люди. А ответственным человеком может быть только тот, кто заслуживает звания человека сердца, для кого высшей мерой является любовь. Церковь, исполняя волю Христа, отвечает за человеческие сердца. Всегда, когда разум угрожает сердцу, Церковь имеет обязанность обличать, увещевать и даже осуждать. Христос мог бы стать великим ученым, профессором, однако не основал ни одного университета, остался учителем и воспитателем, окутал заботой человеческое сердце, формируя его по высшим принципам любви к Богу и ближнему. Страшный суд будет заключаться в разделении людей в соответствии с их сердцами. Справа станут люди с добрым, благородным сердцем, а слева — люди без сердца. Среди осужденных могут оказаться люди, которые имели гениальный ум, но не умели любить, прощать, проявлять милосердие, — те, которым не хватало сердца.

Учитывая сказанное, хочется еще раз осознать ту великую задачу, к которой мы призваны: формирование своего сердца, а также сердец тех, кого мы учим и с кем живем. Воспитание, как мы все знаем, совершается на трех уровнях: естественном, христианском и на третьем — особом, которого требует личное призвание. Если человек правильно сформирован на естественном уровне, он будет культурно и воспитанно относиться к любому человеку, независимо от убеждений или вероисповедания. Второй уровень, христианский, имеет цель сделать из человека христианина. Таинства и духовная жизнь облагораживают человеческую природу. На третьем же уровне человек углубляется в познание своего призвания и приобретение соответствующих качеств и добродетелей.

Дорогие братья и сестры! Здесь я хочу поблагодарить организаторов столь необходимых в наше время Успенских чтений, а также всех участников этих полезных мероприятий.

Архиепископ ПЕТР МАЛЬЧУК