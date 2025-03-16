Очерки истории западного протестантизма

Духовная жизнь американского общества характеризуется исключи­тельным религиозным многообразием и религиозной свободой, которые обусловлены отсутствием государственной церкви. Религиозная свобо­да в США была завоевана в результате острой политической борьбы в конце XVIII века и закреплена в конституции в 1791 г. в виде следую­щего законоположения: "Конгресс не должен издавать законов, уста­навливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное ис­поведание". Заявив о намерении не поддерживать никакой религии в особенности и не предоставлять никаких привилегий отдельным кон­фессиям, американское государство освободило себя от какого бы то ни было клерикального влияния и одновременно дало возможность свобод­но развиваться религиозной совести своих граждан. Одним из проявле­ний религиозной свободы явилась вовлеченность американских церквей в общественно-политическую жизнь.

Религия служила в качестве активной силы, лежавшей в основе большинства реформистских и гуманитарных движений в США про­шлых веков и настоящего времени. Многие религиозные деятели при­нимали активное участие в Американской революции XVIII в. Церков­ные руководители находились в первых рядах борцов политических битв за отмену рабства, за запрещение спиртных напитков и предо­ставление права голоса женщинам. Либеральные протестантские, като­лические и иудаистские группировки вели кампании в поддержку эконо­мических и социальных реформ в так называемый прогрессистский пе­риод и в период "нового курса". К началу 60-х годов ХХ в. большинст­во крупных деноминаций держало в Вашингтоне представительства для проталкивания своих взглядов по общенациональным вопросам. Как говорил бывший вице-президента США Г.Хемфри, было бы невоз­можно провести закон о гражданских правах в 1964 г. без той поддерж­ки, которую этот закон получил от церквей.

Американские церкви уча­ствовали в большинстве массовых кампаний 70-80-х годов - от акций в защиту потребителей до антивоенных движений. Широкие масштабы в настоящее время приобретает благотворительная деятельность, в результате которой церковь распределяет миллиардные пожертвова­ния среди нуждающихся. Многие исследователи называют религию "спящим гигантом амери­канской политики", институтом, способствующим формированию рес­публиканского и демократического духа. Еще в начале XIX в. француз­ский путешественник А.де Токвиль отмечал, что церковь в США явля­ется истинной школой гражданских добродетелей. Эта мысль находит подтверждение в социальной практике американских церквей, призван­ных давать первые уроки относительно того, как участвовать в обще­ственной жизни. Авторы специального доклада, составленного на основе результа­тов общенационального опроса, проведенного в 1980 г., утверждают, что религиозные верования американцев в большей степени, чем расо­вая принадлежность, уровень образования и доходов, пол, возраст и т.д.. оказывают влияние на их взаимоотношения на работе, в семье, с друзьями, принятие политических решений и т.д.

Хотя этот тезис и страдает некоторым преувеличением, примечательно, что Америка все еще остается одной из самых религиозных среди индустриально разви­тых капиталистических стран. Как показывают опросы общественного мнения, в настоящее время 95% американцев верят в бога и 69% - в загробную жизнь. США стоят на первом месте среди индустриально развитых капиталистических стран по степени важности, придаваемой религиозной вере в жизни человека. Свидетельством значимости религии в общественно-политической жизни страны является то, что любой кандидат на пост президента и другие выборные должности, претендующий на победу, считает необ­ходимым публи•1но декларировать о своей принадлежности к какой-ли­бо религиозной деноминации. Показателем активизации за последние десятилетия политической деятельности различных религиозных груп­пировок является рост числа представительств различных церковных деноминаций в Вашингтоне. Некоторые из этих агентств являются официально зарегистрированными лобби, но многие пользуются налого­выми скидками.

Очерки истории западного протестантизма

Издательство – «Институт всеобщей истории»

Москва – 1995 г. / 256 с.

ISBN 5-201-00439-3

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