Очерки истории западного протестантизма
Духовная жизнь американского общества характеризуется исключительным религиозным многообразием и религиозной свободой, которые обусловлены отсутствием государственной церкви. Религиозная свобода в США была завоевана в результате острой политической борьбы в конце XVIII века и закреплена в конституции в 1791 г. в виде следующего законоположения: "Конгресс не должен издавать законов, устанавливающих какую-либо религию или запрещающих ее свободное исповедание". Заявив о намерении не поддерживать никакой религии в особенности и не предоставлять никаких привилегий отдельным конфессиям, американское государство освободило себя от какого бы то ни было клерикального влияния и одновременно дало возможность свободно развиваться религиозной совести своих граждан. Одним из проявлений религиозной свободы явилась вовлеченность американских церквей в общественно-политическую жизнь.
Религия служила в качестве активной силы, лежавшей в основе большинства реформистских и гуманитарных движений в США прошлых веков и настоящего времени. Многие религиозные деятели принимали активное участие в Американской революции XVIII в. Церковные руководители находились в первых рядах борцов политических битв за отмену рабства, за запрещение спиртных напитков и предоставление права голоса женщинам. Либеральные протестантские, католические и иудаистские группировки вели кампании в поддержку экономических и социальных реформ в так называемый прогрессистский период и в период "нового курса". К началу 60-х годов ХХ в. большинство крупных деноминаций держало в Вашингтоне представительства для проталкивания своих взглядов по общенациональным вопросам. Как говорил бывший вице-президента США Г.Хемфри, было бы невозможно провести закон о гражданских правах в 1964 г. без той поддержки, которую этот закон получил от церквей.
Американские церкви участвовали в большинстве массовых кампаний 70-80-х годов - от акций в защиту потребителей до антивоенных движений. Широкие масштабы в настоящее время приобретает благотворительная деятельность, в результате которой церковь распределяет миллиардные пожертвования среди нуждающихся. Многие исследователи называют религию "спящим гигантом американской политики", институтом, способствующим формированию республиканского и демократического духа. Еще в начале XIX в. французский путешественник А.де Токвиль отмечал, что церковь в США является истинной школой гражданских добродетелей. Эта мысль находит подтверждение в социальной практике американских церквей, призванных давать первые уроки относительно того, как участвовать в общественной жизни. Авторы специального доклада, составленного на основе результатов общенационального опроса, проведенного в 1980 г., утверждают, что религиозные верования американцев в большей степени, чем расовая принадлежность, уровень образования и доходов, пол, возраст и т.д.. оказывают влияние на их взаимоотношения на работе, в семье, с друзьями, принятие политических решений и т.д.
Хотя этот тезис и страдает некоторым преувеличением, примечательно, что Америка все еще остается одной из самых религиозных среди индустриально развитых капиталистических стран. Как показывают опросы общественного мнения, в настоящее время 95% американцев верят в бога и 69% - в загробную жизнь. США стоят на первом месте среди индустриально развитых капиталистических стран по степени важности, придаваемой религиозной вере в жизни человека. Свидетельством значимости религии в общественно-политической жизни страны является то, что любой кандидат на пост президента и другие выборные должности, претендующий на победу, считает необходимым публи•1но декларировать о своей принадлежности к какой-либо религиозной деноминации. Показателем активизации за последние десятилетия политической деятельности различных религиозных группировок является рост числа представительств различных церковных деноминаций в Вашингтоне. Некоторые из этих агентств являются официально зарегистрированными лобби, но многие пользуются налоговыми скидками.
Очерки истории западного протестантизма
Издательство – «Институт всеобщей истории»
Москва – 1995 г. / 256 с.
ISBN 5-201-00439-3
Очерки истории западного протестантизма – Содержание
- От редколлегии
- США: протестантизм - религия американского образа жизни (К.С.Гаджиев)
- Швеция: церковь и общество (О.В. Чернышева)
- Финская евангелическо-лютеранская церковь (О.В. Чернышева)
- Датская народная церковь (Ю.Д.Комаров)
- Норвежская церковь (Ю.Д.Комаров)
- Государственная церковь Англии (Е.Ю.Полякова)
- Северная Ирландия: конфессиональный конфликт и политика(Е.Ю.Полякова)
- Протестантская церковь Шотландии (Г.И.Зверева)
- Протестантизм во Франции (В.Г.Рупец)
- Евангелическая экспансия в Латинскую Америку (В.П.Андронова)
- Деятельность западных протестантских церквей и организаций в странах Африки и Азии (Г.А.Шпажников)
- Экуменическое движение протестантских церквей Запада (Ю.В.Крянев)
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