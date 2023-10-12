Те из нас, кто наблюдал за разрушением берлинской стены, несомненно ощутили, что стали свидетелями исторического события огромного значения, возможно даже деяния самого Господа. Суровому осуждению подверглась целая эпоха, застывшая в ожидании приговора.

Но как нам относиться к произошедшему и что предпринять в ближайшем будущем и не допустить повторения непростительных ошибок и заблуждений недавнего прошлого?

Томас Оден - После модернизма - Что впереди

Минск, 2003 . – 239 с. – (Теология и постмодернизм в ХХІ веке)

Томас Оден - После модернизма - Что впереди - Содержание

Предисловие ко второму изданию: Задачи теологии

Вступительное слово Дж. И. Пакера

Введение: Куда движется теология

Часть первая. В ОБЪЯТИЯХ МОДЕРНИЗМА

1. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Что еще нового?

Сон неоригинальности

Ревизионисты

Переворот в сознании

Бегство от скуки

Теолог "Движения"

2. КОНЕЦ ЭПОХИ

Новое время: сколько нам еще терпеть его иллюзии?

На руинах современного шовинизма

Соглашательская, примирительная ортодоксия

На стыке тысячелетий

Разочарование в прелестях нового времени

Полемика против подавления

Новое = лучшее?

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕРНИЗМА

Признаки эпохи модернизма

Эпоха, менталитет и дискомфорт

Некоторые особенности модернистского сознания

Распродажа

Маятник

Типичные повадки модернизма

Изменение траектории как Божий дар и задача человечества

4. ПОСТКРИТИЧЕСКАЯ ОРТОДОКСИЯ

Предварительная классификация эволюционирующих видов ортодоксии

Неоортодоксия: почему ей не удалось достичь своих целей?

Фундаментализм: почему он не восстал против модернизма?

Эмбриональное состояние

5. ГОЛОСА ПОСТМОДЕРНИЗМА

Постмодернистская архитектура как культурная парадигма

Постмодернистские афоризмы

Критика чистого модернизма

Представления нового времени о себе

Бунт против отцов

Кризис модернизма

ИНТЕРЛЮДИЯ: Откровенная беседа со старыми друзьями

Парадоксы католическо-протестантского диалога

Женщина и превосходство

Исторический опыт негритянского населения и евангелическое христианство

Пастор в роли теолога

Нравственный кризис общественной деятельности

Часть вторая. КРИТИКА КРИТИКИ

6. ЭНДШПИЛИ

Богочеловек и история

Историческая наука и эндшпили модернизма

Конец эпохи модернизма

Намерения и результаты

7. НЕИСПОЛНЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

Критика формы и критерий несхожести

"Аутентичные высказывания"

Познаваемо ли представление Иисуса о себе?

Игра в "гипотетический документ"

8. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА

Какие события можно отнести к историческим"?

Решение проблемы до начала исследования

О рискованности исследований в христологии

Соблазн

Экспериментальные "христологии"

Как христологии освободиться от пут нового времени

Жизнь Иисуса - это жизнь воплощения Господа

9. ВОСКРЕШЕНИЕ: ХРИСТА И НАШЕ

Событие, названное "Воскрещением"

Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?

10. СОКРАЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Систематическое пренебрежение пасторскими и общими Посланиями

Пятое евангелие

Отказ от статуса деканизации

Часть третья. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОРТОДОКСИИ

11. ИСКУССТВО ПАСТОРСКОГО СЛУЖЕНИЯ

Социология ортодоксии: как она освещена в иудейском опыте?

Является ли актуальной проблема ереси?

Ортодоксия как теологический метод

12. ВЕРА, ПЕРЕДАННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

Контроль качества: чья это обязанность?

В каких случаях средство от ереси становится более опасным, чем сама ересь?

Полемика и иреника: почему о них забыли?

13. ЦЕНТР ХРИСТИАНСКОГО КРУГА

Спектр

Жизненно важный центр

Личная встреча с живым Христом

14. ТАЙМ-АУТ: КОМИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОЛОГИИ

Дефицит благих деяний

Другой взгляд на теологию: с точки зрения общественного благосостояния

Неохотный адвокат

Теология как мода

Что если взлета ортодоксии не произойдет?

15. ЗИМНИЕ ХОЛОДА

Взаимное отчуждение

Зимний темперамент

ЭПИЛОГ: КОЛЛАЖ

Приложение

Первоисточники классического христианства

Сокращения

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Томас Оден - После модернизма - Что впереди - Теология и постмодернизм в ХХІ веке - Послесловие

Профессор Оден предлагает весьма продуманное и оригинальное решение этой проблемы. Суть его заключена в американском названии его книги After Modernity ... What? Agenda for Theology ("После модернизма ... Что впереди?"). Он заявляет о том, что современная эпоха завершилась, и теперь человечеству, вступившему в постмодернистский период, следует избавиться от идеологических заблуждений современности, обратившись для этого к классической христианской теологии. Автор полагает, что такой путь универсален и по нему должны пойти как американцы, так и народы бывшего Советского Союза. Несмотря на то, что на протяжении жизни целого поколения отношения между нашими странами были почти враждебными, ныне, вступая в постмодернистскую эпоху, мы ощущаем себя собратьями, между которыми много общего.

В своей книге Оден говорит в основном о закате современности в Америке и о необходимости обновления теологии, исходя из ортодоксальных теологических концепций прошлого. В других его работах мы можем найти более полное описание современной эпохи как на Западе, так и на Востоке. Современной эпохой он называет исторический период с 1789 по 1989 гг. Этот период характеризовался значительным влиянием на культуру и идеологию идей эпохи Просвещения. Именно последние и послужили идеологической и философской основой доктрин Маркса, Фрейда, Ницше и Бультманна.

Некоторые из основных посылок модернизма основывались на историческом утопизме, редукционистском натурализме, абсолютизированном этическом релятивизме, современном шовинизме и нарцистическом гедонизме. Идеологи модернизма искренне верили в способность утопизма привести человечество к совершенному общественному устройству. Редукционистский натурализм сводил знание к эмпирическому наблюдению, секс — к оргазму, личность человека — к его физическому телу, а экономику — к механизмам планирования. Этический релятивизм провозглашал равные права для любых моральных прерогатив, считая, что в этике не существует исключительной системы отсчета для определения нравственных ценностей. Нарцистический гедонизм объявил основной жизненной целью человека удовольствие, полностью оправдывая при этом любые средства его достижения, — секс, наркотики и иные, не менее одиозные. Современный шовинизм проповедывал превосходство всего современного над тем, что дошло до нас из прошлого.

Многие из старых интеллектуалов, подавляющее большинство простых людей, особенно рабочая молодежь и студенчество, стали считать, что модернистские мотивы отвечают их чаяниям и стремлениям.

Большинство этих людей смирились с кончиной современности и начали перестраивать свою жизнь, избавляясь от былых иллюзий. Однако некоторые и теперь все еще продолжают упорно цепляться за идеологические крючки современной идеологии и не желают расставаться с иллюзорными мечтами, которые современность породила в их сознании, и менять образ жизни и мыслей.

Все это неизбежно приводит к отчуждению между теми, кто тянется к ортодоксии, и теми, кто все еще превозносит современность. Общественным институтам и социальным группам, одурманенным современной идеологией и философией, грозит неминуемая гибель и разложение.

Профессор Оден считает теоретический марксизм и научный коммунизм составными частями современной идеологии. Части эти пребывают в состоянии коллапса не только на Западе, но и на Востоке. Советский атеизм автор считает аналогом европейского и американского секуляризма. Что же касается автономного индивидуализма, то он, по мнению Оудена, является неким подобием автономного индивидуализма.

Между Западом и Востоком имеются громадные различия, однако живущие в этих регионах люди оказались одинаково обманутыми щедрыми, но, как оказалось, лживыми обещаниями идеологов современности.