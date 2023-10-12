Оден - После модернизма
Те из нас, кто наблюдал за разрушением берлинской стены, несомненно ощутили, что стали свидетелями исторического события огромного значения, возможно даже деяния самого Господа. Суровому осуждению подверглась целая эпоха, застывшая в ожидании приговора.
Но как нам относиться к произошедшему и что предпринять в ближайшем будущем и не допустить повторения непростительных ошибок и заблуждений недавнего прошлого?
Томас Оден - После модернизма - Что впереди
Минск, 2003 . – 239 с. – (Теология и постмодернизм в ХХІ веке)
Томас Оден - После модернизма - Что впереди - Содержание
Предисловие ко второму изданию: Задачи теологии
Вступительное слово Дж. И. Пакера
Введение: Куда движется теология
Часть первая. В ОБЪЯТИЯХ МОДЕРНИЗМА
1. ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Что еще нового?
Сон неоригинальности
Ревизионисты
Переворот в сознании
Бегство от скуки
Теолог "Движения"
2. КОНЕЦ ЭПОХИ
Новое время: сколько нам еще терпеть его иллюзии?
На руинах современного шовинизма
Соглашательская, примирительная ортодоксия
На стыке тысячелетий
Разочарование в прелестях нового времени
Полемика против подавления
Новое = лучшее?
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕРНИЗМА
Признаки эпохи модернизма
Эпоха, менталитет и дискомфорт
Некоторые особенности модернистского сознания
Распродажа
Маятник
Типичные повадки модернизма
Изменение траектории как Божий дар и задача человечества
4. ПОСТКРИТИЧЕСКАЯ ОРТОДОКСИЯ
Предварительная классификация эволюционирующих видов ортодоксии
Неоортодоксия: почему ей не удалось достичь своих целей?
Фундаментализм: почему он не восстал против модернизма?
Эмбриональное состояние
5. ГОЛОСА ПОСТМОДЕРНИЗМА
Постмодернистская архитектура как культурная парадигма
Постмодернистские афоризмы
Критика чистого модернизма
Представления нового времени о себе
Бунт против отцов
Кризис модернизма
ИНТЕРЛЮДИЯ: Откровенная беседа со старыми друзьями
Парадоксы католическо-протестантского диалога
Женщина и превосходство
Исторический опыт негритянского населения и евангелическое христианство
Пастор в роли теолога
Нравственный кризис общественной деятельности
Часть вторая. КРИТИКА КРИТИКИ
6. ЭНДШПИЛИ
Богочеловек и история
Историческая наука и эндшпили модернизма
Конец эпохи модернизма
Намерения и результаты
7. НЕИСПОЛНЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
Критика формы и критерий несхожести
"Аутентичные высказывания"
Познаваемо ли представление Иисуса о себе?
Игра в "гипотетический документ"
8. ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИСТОРИЧЕСКОГО МЕТОДА
Какие события можно отнести к историческим"?
Решение проблемы до начала исследования
О рискованности исследований в христологии
Соблазн
Экспериментальные "христологии"
Как христологии освободиться от пут нового времени
Жизнь Иисуса - это жизнь воплощения Господа
9. ВОСКРЕШЕНИЕ: ХРИСТА И НАШЕ
Событие, названное "Воскрещением"
Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?
10. СОКРАЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Систематическое пренебрежение пасторскими и общими Посланиями
Пятое евангелие
Отказ от статуса деканизации
Часть третья. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОРТОДОКСИИ
11. ИСКУССТВО ПАСТОРСКОГО СЛУЖЕНИЯ
Социология ортодоксии: как она освещена в иудейском опыте?
Является ли актуальной проблема ереси?
Ортодоксия как теологический метод
12. ВЕРА, ПЕРЕДАННАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
Контроль качества: чья это обязанность?
В каких случаях средство от ереси становится более опасным, чем сама ересь?
Полемика и иреника: почему о них забыли?
13. ЦЕНТР ХРИСТИАНСКОГО КРУГА
Спектр
Жизненно важный центр
Личная встреча с живым Христом
14. ТАЙМ-АУТ: КОМИЧНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕОЛОГИИ
Дефицит благих деяний
Другой взгляд на теологию: с точки зрения общественного благосостояния
Неохотный адвокат
Теология как мода
Что если взлета ортодоксии не произойдет?
15. ЗИМНИЕ ХОЛОДА
Взаимное отчуждение
Зимний темперамент
ЭПИЛОГ: КОЛЛАЖ
Приложение
Первоисточники классического христианства
Сокращения
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Томас Оден - После модернизма - Что впереди - Теология и постмодернизм в ХХІ веке - Послесловие
Профессор Оден предлагает весьма продуманное и оригинальное решение этой проблемы. Суть его заключена в американском названии его книги After Modernity ... What? Agenda for Theology ("После модернизма ... Что впереди?"). Он заявляет о том, что современная эпоха завершилась, и теперь человечеству, вступившему в постмодернистский период, следует избавиться от идеологических заблуждений современности, обратившись для этого к классической христианской теологии. Автор полагает, что такой путь универсален и по нему должны пойти как американцы, так и народы бывшего Советского Союза. Несмотря на то, что на протяжении жизни целого поколения отношения между нашими странами были почти враждебными, ныне, вступая в постмодернистскую эпоху, мы ощущаем себя собратьями, между которыми много общего.
В своей книге Оден говорит в основном о закате современности в Америке и о необходимости обновления теологии, исходя из ортодоксальных теологических концепций прошлого. В других его работах мы можем найти более полное описание современной эпохи как на Западе, так и на Востоке. Современной эпохой он называет исторический период с 1789 по 1989 гг. Этот период характеризовался значительным влиянием на культуру и идеологию идей эпохи Просвещения. Именно последние и послужили идеологической и философской основой доктрин Маркса, Фрейда, Ницше и Бультманна.
Некоторые из основных посылок модернизма основывались на историческом утопизме, редукционистском натурализме, абсолютизированном этическом релятивизме, современном шовинизме и нарцистическом гедонизме. Идеологи модернизма искренне верили в способность утопизма привести человечество к совершенному общественному устройству. Редукционистский натурализм сводил знание к эмпирическому наблюдению, секс — к оргазму, личность человека — к его физическому телу, а экономику — к механизмам планирования. Этический релятивизм провозглашал равные права для любых моральных прерогатив, считая, что в этике не существует исключительной системы отсчета для определения нравственных ценностей. Нарцистический гедонизм объявил основной жизненной целью человека удовольствие, полностью оправдывая при этом любые средства его достижения, — секс, наркотики и иные, не менее одиозные. Современный шовинизм проповедывал превосходство всего современного над тем, что дошло до нас из прошлого.
Многие из старых интеллектуалов, подавляющее большинство простых людей, особенно рабочая молодежь и студенчество, стали считать, что модернистские мотивы отвечают их чаяниям и стремлениям.
Большинство этих людей смирились с кончиной современности и начали перестраивать свою жизнь, избавляясь от былых иллюзий. Однако некоторые и теперь все еще продолжают упорно цепляться за идеологические крючки современной идеологии и не желают расставаться с иллюзорными мечтами, которые современность породила в их сознании, и менять образ жизни и мыслей.
Все это неизбежно приводит к отчуждению между теми, кто тянется к ортодоксии, и теми, кто все еще превозносит современность. Общественным институтам и социальным группам, одурманенным современной идеологией и философией, грозит неминуемая гибель и разложение.
Профессор Оден считает теоретический марксизм и научный коммунизм составными частями современной идеологии. Части эти пребывают в состоянии коллапса не только на Западе, но и на Востоке. Советский атеизм автор считает аналогом европейского и американского секуляризма. Что же касается автономного индивидуализма, то он, по мнению Оудена, является неким подобием автономного индивидуализма.
Между Западом и Востоком имеются громадные различия, однако живущие в этих регионах люди оказались одинаково обманутыми щедрыми, но, как оказалось, лживыми обещаниями идеологов современности.
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