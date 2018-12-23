Джеральд О'Коллинз - Фундаментальная теология

Долгое время мне хотелось написать последовательное и основательное исследование о сущности христианской фундаментальной теологии. Модель описания, которая представлялась мне наиболее подходящей, вытекает из отражения в человеческом опыте Божественного самопроявления (self-communication). (Прямой перевод термина self-communication — самопередача, самосообщение — не охватывал бы полностью смысл, вкладываемый в этот термин автором – прим. перев.)

Человеческий опыт, далеко не являясь предметом «простого» ощущения и ненадежной субъективности, есть то, что возникает при столкновении действительности и осознающего себя существа. Кем бы ни создавалась модель действительности, анализ типа «ничто иное как» недооценивает многообразие опыта, место встречи с действительным миром и действительным Богом, Поэтому книга начинается изложением скромной теории опыта, а затем переходит к ряду основных тем: Откровение, Предание и богодухновенность Священного Писания. Почему выделяются именно эти темы?

В ходе иудео-христианской истории люди познавали и до сих пор продолжают познавать самопроявление Бога. Затем в своих разнообразных преданиях они интерпретировали и передавали сообщения как о конкретном месте встречи с Богом, так и о своем отклике на нее. Как и другие священные книги, богодухновенное Св. Писание должно играть особую роль в фиксировании подлинного опыта Божественного самопроявления и в предоставлении возможности последующим поколениям воспользоваться этим опытом. Таким образом, любое адекватное описание человеческого опыта, связанного с самопроявлением Бога, будет фокусироваться на трех темах: Откровение, Предание и богодухновенность.

Вопрос о конструктивных методах построения фундаментальной теологии занимал меня в течение десяти лет. Revelation and Theology1 исследовала Божественное самооткровение по преимуществу на основе библейского свидетельства, хотя и не ограничивалась им. В Foundation? Of Theology я уделял большое внимание учению об Откровении, разработанному двумя Ватиканскими Соборами, и теологиям откровения, идущим из немецких богословских кругов. The Case Against Dogma ставит вопрос о сложном взаимоотношении между самооткровением Бога и доктринами Церкви и «догмами». Не повторяя предыдущих работ, хотелось бы теперь изложить проблемы в совокупности и более систематично.

В фундаментальной теологии, в сущности, бесполезно разражаться шквалом вопросов и сомнений, но не следует и тонуть в детальном обсуждении проблем. Она, конечно, тяготеет к этому, и, возможно, нет никакой другой «области» теологии, которая в той же мере соблазняет к бесконечному обсуждению вопросов. Но я постараюсь подробно остановиться на трех основных темах - Откровение, Предание и богодухновенность - и исследовать их вглубь. В каждой из них необходимо выполнить три операции. Во-первых, следует установить систему понятий (Begrifflichkeit). Как следует использовать понятия: откровение, предание и богодухновенность? Что означают эти основные понятия? Затем уточнить проблематику (Fragestellung). Каковы ключевые вопросы, которые необходимо поставить в связи с Откровением, Преданием и богодухновенностью? Наконец, следует указать направление в поиске ответов. Это вовсе не возврат к попыткам дать вводящие в заблуждение, строго определенные ответы для того, чтобы убедить читателя в какой-то их «логической необходимости». Сегодня эти ответы часто не кажутся ни логичными, ни необходимыми. Многие из выводов были получены с помощью доказательств, которые и раньше принимались с готовностью только теми, кто подходил к теологии особым образом. Тем не менее, не следует впадать в другую крайность и потакать неоправданному скептицизму. Можно и необходимо указать путь к ответам, какими бы условными и несовершенными они ни оказались.