Оксфордская история Древнего Египта - В 2 книгах

«Оксфордская история Древнего Египта» представляет собой академическое монографическое издание, позволяющее не только получить информацию об исторических фактах и их осмыслении в современной исторической науке, но и о том, на чем сосредоточено внимание египтологов, какие методы они используют и на какие типы источников опираются в своих исследованиях.

Коллектив авторов предлагаемого труда подчеркнуто международный, что позволяет познакомиться с результатами многолетней работы ведущих мировых специалистов относительно определенных периодов древнеегипетской истории. Каждый из авторов, специализируясь на отдельных проблемах рассматриваемого периода, зарекомендовал себя в качестве крупнейшего знатока письменных источников и памятников материальной культуры, чьим знаниям и авторитету доверяют коллеги.

«Оксфордская история Древнего Египта» рассказывает о возникновении и развитии самобытной цивилизации древних египтян от доисторических истоков до включения в Римскую империю. В 1961 г. монография Алана Гардинера «Египет фараонов» представила оригинальный и подробный обзор египетской истории, основанный на доступных тогда письменных и археологических источниках. История, написанная Гардинером, касалась преимущественно деятельности царей, администраций, административного аппарата и высших сановников на протяжении столетий — от начала эпохи фараонов до воцарения Птолемеев.

Настоящий коллективный труд затрагивает не только политические процессы, но и религиозные и идеологические изменения, а также тенденции в развитии материальной культуры: архитектурных стилей, техник мумификации, производства керамики и др. Эта более широкая историческая картина основана на новых видах источников, которые стали доступны благодаря тому, что археологи начали исследовать и раскапывать такие памятники, которыми прежде пренебрегали.

Каждая глава описывает и анализирует отдельную фазу древнеегипетской истории. Авторы прослеживают главную последовательность политических событий, следы которых в разной степени сохранились в письменных источниках. Но на этом фоне расцвета и упадка правящих династий они изучают также культурные и социальные паттерны, включая стилистическое развитие искусства и литературы. Это позволяет им сравнивать и сопоставлять чисто политические фазы с археологическими и антропологическими свидетельствами — от изменений стилей керамики до определения продолжительности жизни человека.

Каждый автор стремится показать, не только какие аспекты культуры меняются на протяжении времени, но и почему одни перемены происходят быстрее, нежели другие, или сохраняется удивительная стабильность во времена политического краха. Тем не менее следует учесть, что основное влияние на все главы оказывает неоднородность археологических источников, подразумевая, что одни памятники и периоды могут быть обеспечены большим количеством разных источников, а другие — из-за нехватки данных (плохой сохранности, недостаточных раскопок или того и другого вместе) — реконструированы лишь предположительно. Поскольку каждый период истории Египта представляет собой не что иное, как сумму археологических и письменных данных, каждая глава в этой истории является прямым отражением указанных изобилия или нехватки данных, а различия авторского стиля, акцентов и содержания в значительной степени можно объяснить природой источников, с которыми исследователи имеют дело.

Оксфордская история Древнего Египта - В 2 книгах

Под ред. Я. Шоу; пер. с англ. В.П. Былковой; научн. ред. Д.Б. Прусаков, Н.В. Лаврентьева.

М.: Ладомир, 2024. Кн. I. — 603 с., илл.

ISBN 978-5-86218-646-8 (Кн. I)

ISBN 978-5-86218-648-2

Оксфордская история Древнего Египта - В 2 книгах

Под ред. Я. Шоу; пер. с англ. В.П. Былковой; научн. ред. Д.Б. Прусаков, Н.В. Лаврентьева.

М.: Ладомир, 2024. Кн. II. — 404 с., илл.

ISBN 978-5-86218-647-5 (Кн. II)

ISBN 978-5-86218-648-2

Оксфордская история Древнего Египта - В 2 книгах - Книга I - Содержание

Предисловие к русскому изданию Н.В. Лаврентьева

Предисловие ЯнШоу

Глава 1 Введение: Хронология и культурные перемены в Египте

Глава 2 Преистория: от палеолита до культуры Бадари. Ок. 700 000 — 4000 гг. до н. э

Глава 3 Период Накада. Ок. 4000—3200 гг. до н. э

Глава 4 Возникновение египетского государства. Ок. 3200—2686 гг. до н. э

Глава 5 Древнее царство. Ок. 2686—2125 гг. до н. э

Глава 6 Первый переходный период. Ок. 2160—2055 гг. до н. э

Глава 7 Возрождение Египта в эпоху Среднего царства. Ок. 2055—1650 гг. до н. э

Глава 8 Второй переходный период. Ок. 1650—1550 гг. до н. э

Глава 9 XVin династия в Доамарнский период. Ок. 1550—1352 гг. до н. э

Глава 10 Амарнский период и позднее Новое царство. Ок. 1352—1069 гг. до н. э

Глава 11 Египет и внешний мир

Глава 12 Третий переходный период. 1069—664 гг. до н. э

Глава 13 Поздний период. 664—332 гг. до н. э

Глава 14 Птолемеевский Египет. 332—30 гг. до н. э

Глава 15 Римский период. 30 г. до н. э. — 311 г. н. э

Хронология

Словарь терминов

Карты, планы, рисунки, графики, таблицы

Источники рисунков

Литература для дальнейшего чтения

Указатель

Оксфордская история Древнего Египта - В 2 книгах - Книга II - Иллюстрации - Содержание

Глава 1 Введение

Глава 2 Преистория: от палеолита до культуры Бадари. Ок. 700 000— 4000 гг. до н. э

Глава 3 Период Накада. Ок. 4000—3200 гг. до н. э

Глава 4 Возникновение египетского государства. Ок. 3200—2686 гг. до н. э

Глава 5 Древнее царство. Ок. 2686—2125 гг. до н. э

Глава 6 Первый переходный период. Ок. 2160—2055 гг. до н. э

Глава 7 Возрождение Египта в эпоху Среднего царства. Ок. 2055—1650 гг. до н. э

Глава 8 Второй переходный период. Ок. 1650—1550 гг. до н. э

Глава 9 XVHI династия в Доамарнский период. Ок. 1550—1352 гг. до н. э

Глава 10 Амарнский период и позднее Новое царство. Ок. 1352—1069 гг. до н. э

Глава 11 Египет и внешний мир

Глава 12 Третий переходный период. 1069—664 гг. до н. э

Глава 13 Поздний период. 664—332 гг. до н. э

Глава 14 Птолемеевский Египет. 332—30 гг. до н. э

Глава 15 Римский период. 30 г. до н. э. — 311 г. н. э

Источники иллюстраций