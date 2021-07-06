Оксфордское руководство по философской теологии
Итог новейших изысканий, в которых можно видеть синтез предметов рациональной «общетеистической теологии» и специально «христианской философии».
В издании Флинта и Рея читатели найдут современные интерпретации таких базовых вопросов, как вера и наука, авторитет и богодухновенность Писания, простота, всезнание, темпоральность, всемогущество и моральное совершенство Бога, а также различные аспекты отношения Бога и мира.
Провокативность издания определяется включением исламских, иудаистских и конфуцианских тем, которые отдельно в такого рода антологиях не рассматриваются.
Оксфордское руководство по философской теологии
Сост. Томас П. Флинт и Майкл К. Рей; ред. М. О. Кедрова
Ин-т философии РАН. — М.: Языки славянской культуры, 2013. — 872 с.
ISBN 978-5-9551-0623-6
ISBN 978-5-9551-0623-6
Оксфордское руководство по философской теологии - Содержание
В. К. Шохин. Теология как служанка философии, или современная версия традиционной метафизики
Введение (Томас П. Флинт, Майкл К. Рей)
Часть I. Теологические пролегомены
- Глава 1. Авторитет Писания, традиция и Церковь (Р. Суинберн)
- Глава 2. Откровение и богодухновенность (С. Т. Дэвис)
- Глава 3. Наука и религия (Д. Рэтш)
- Глава 4. Теология и тайна (У Дж. Уэйнрайт)
Часть II. Божественные атрибуты
- Глава 5. Простота и самодостаточность (Дж. Э. Брауэр)
- Глава 6. Всезнание (Э. Виренга)
- Глава 7. Божественная вечность (У. Л. Крейг)
- Глава 8. Всемогущество (Б. Лефтоу)
- Глава 9. Всеприсутствие (X. Хадсон)
- Глава 10. Моральное совершенство (Л. Гарсиа)
Часть III. Бог и творение
- Глава 11. Божественное действие и эволюция (Р. Коллинз)
- Глава 12. Божественное провидение (Т. П. Флинт)
- Глава 13. Просительная молитва (С. Э. Дэвисон)
- Глава 14. Мораль и божественный авторитет (М.К. Мерфи)
- Глава 15. Проблема зла (Я. Дрепер)
- Глава 16. Теодицея (М Дж. Мюррей)
- Глава 17. Скептический теизм и проблема зла (М Бергман)
Часть IV. Проблемы христианской философской теологии
- Глава 18. Троица (М К. Рей)
- Глава 19. Первородный грех и искупление (О. Д. Крисп)
- Глава 20. Боговоплощение (Р Кросс)
- Глава 21. Воскрешение тела (Т. Меррикс)
- Глава 22. Рай и ад (Дж. Л. Уоллс)
- Глава 23. Евхаристия: реальное присутствие и реальное отсутствие (А. Р. Прусс)
Часть V. Нехристианская философская теология
- Глава 24. Иудейская философская теология (Д. X. Франк)
- Глава 25. Исламская философская теология (О. Лиман)
- Глава 26. Китайская (конфуцианская) философская теология (Дж. X. Бертронг)
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Авторы
Оксфордское руководство по философской теологии - В. К. Шохин - ТЕОЛОГИЯ КАК СЛУЖАНКА ФИЛОСОФИИ, ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ ТРАДИЦИОННОЙ МЕТАФИЗИКИ
1. Хотя за последние пять лет русскоязычный читатель получил большие возможности для ознакомления с англо-американской философской теологией, чем за все предыдущие десятилетия[1], представляемое здесь монументальное издание Томаса Флинта и Майкла Рея (университет Нотр-Дам) не сможет не ошеломить его богатством и разнообразием своего материала. Поэтому читатель нуждается прежде всего в том, чтобы его сориентировали в том, с чем он, собственно говоря, имеет дело, и уже только после есть смысл обсудить, чем он может, обратившись к этому изобилию, обогатиться.
Вопрос об идентификации этого материала имеет два аспекта — формальный (жанровый) и «материальный» (содержательный). «Формальная идентификация» издания долгого исследования не требует: составители вводят читателя в заблуждение, называя свой труд handbook, т. е. руководством или справочником, по-другому — практическим пособием. Хотя автор одной из статей, Брайан Лефтоу, сомневается в том, насколько обсуждаемое им определение Божественного атрибута всемогущества может быть прозрачно для первокурсников, можно заверить, что оно не является таковым даже для аспирантов, а статья Джеффри Брауэра, посвященная атрибуту простоты, до такой степени эту простоту усложняет, что само ее название представляется слегка ироническим.
Поэтому речь идет не о руководстве и не о справочнике, — информация о соответствующих топиках является в каждой статье не стандартной, а авторской, притом, как правило, полемической по отношению к другим авторским позициям, — а о специализированной антологии, материал которой адресован одними профессиональными авторами другим, их ближайшим коллегам и оппонентам. И потому в дальнейшем я буду называть обсуждаемое издание для краткости антологией Флинта и Рея или просто Антологией.
А вот «материальная идентификация» издания требует специального исследования, которому и будет посвящена большая часть нижеследующего текста. Дело в том, что словосочетание философская теология является природно амбивалентным. Первый случай его употребления в литературе зафиксирован у Фомы Аквинского в комментарии к трактату «О Троице» Боэция (1257-1258) — в качестве theologia philosophica и в понятийном противопоставлении theologia sacrae scripturae, в значении дисциплины, в которой Бог познается средствами естественного разума.
Первая же монография под соответствующим названием была издана только в 1928 г. в Лондоне Фри-дериком Робертом Теннантом. Но ни контекст указанного латинского словосочетания, ни содержание английской монографии не позволяют ясно ответить на вопрос, идет ли речь о философской дисциплине, предметом которой следует считать существование, атрибуты и действия Бога, или о теологической, в которой богопознание осуществляется посредством философского инструментария.
А это отнюдь не одно и то же, так как философия с особым предметом и теология с особым методом не утрачивают своих родовых признаков, а считать философию и теологию одним и тем же при всех их «пересечениях» могут только люди грубого ума. Поскольку же контекст обсуждаемого термина у Фомы хотя и не дает однозначной его идентификации, но все же хотя бы чисто грамматически (theologia — определяемое, philosophica — определяющее) позволяет видеть в нем теологию, работающую с философскими методами (ведь мог же он в противном случае употребить и словосочетание philosophia theologica — ср. doc-trina theologica), а Фома имеет исторический приоритет, ничто не мешает нам посмотреть, насколько антология Флинта и Рея соответствует данному значению философской теологии.
2. То, что составители Антологии не начинают свое издание с доказательств существования Бога, свидетельствует об их разумном новаторстве в сравнении со многими изданиями по их тематике, а то, что они их опускают вовсе, отчасти уже помогает приблизиться к решению только что поставленной идентификационной задачи. Как проницательно заметил в свое время замечательный афорист и критик просветительского рационализма Иоганн Гаман (1730-1788), те, кто доказывают существование Бога, еще глупее тех, кто отрицают его[2]. В каком смысле он был прав?
В том, что неразумно поступают те, кто доказывают его первыми, предваряя оппонента. Ведь бремя доказательств должно лежать в гораздо большей мере на плечах тех, кто это существование опровергает. В самом деле, если в настоящее время 12.00 и я вместе с подавляющим большинством моих сограждан ощущаю, что сейчас светлая, а не темная половина дня, то доказательства требуются скорее от того, кто попытается убедить меня в том, что сейчас ночь, чем от меня. Если же атеист, знакомый с лексикой аналитической философии, возразит, что данная аналогия никак не работает, поскольку наличие светового дня очевидно для всех, тогда как существование Бога — отнюдь не для всех, а потому и степень убедительности этих «базовых верований» несопоставима, то он ошибется.
[1] См. монографии: Мюррей М, Рей М. Введение в философию религии. М, 2010; Эванс С, Мэнис 3. Философия религии: размышление о вере. М, 2011. Переводы статей аналитических «философских теологов» регулярно и в большом количестве печатаются в новом международном периодическом издании, основанном Институтом философии РАН и Society of Christian Philosophers. См.: Философия религии: Альманах 2006-2007. Отв. ред. В. К. Шохин. М, 2007; Философия религии: Альманах 2008-2009. Отв. ред. В. К. Шохин. М, 2010; Философия религии: Альманах 2010-2011. Отв. ред. В. К. Шохин. М, 2011.
[2] См.: Чернов СЛ., Шевченко И. В. Фридрих Якоби: вера, чувство, разум. М, 2010. С. 40.
Спасибо!