Итог новейших изысканий, в которых можно видеть синтез предметов рациональной «общетеистической теологии» и специально «христианской философии».

В издании Флинта и Рея читатели найдут современные интерпретации таких базовых вопросов, как вера и наука, авторитет и богодухновенность Писания, простота, всезнание, темпоральность, всемогущество и моральное совершенство Бога, а также различные аспекты отношения Бога и мира.

Провокативность издания определяется включением исламских, иудаистских и конфуцианских тем, которые отдельно в такого рода антологиях не рассматриваются.



Оксфордское руководство по философской теологии

Сост. Томас П. Флинт и Майкл К. Рей; ред. М. О. Кедрова

Ин-т философии РАН. — М.: Языки славянской культуры, 2013. — 872 с.

ISBN 978-5-9551-0623-6

Оксфордское руководство по философской теологии - Содержание

В. К. Шохин. Теология как служанка философии, или современная версия традиционной метафизики

Введение (Томас П. Флинт, Майкл К. Рей)

Часть I. Теологические пролегомены

Глава 1. Авторитет Писания, традиция и Церковь (Р. Суинберн)

Глава 2. Откровение и богодухновенность (С. Т. Дэвис)

Глава 3. Наука и религия (Д. Рэтш)

Глава 4. Теология и тайна (У Дж. Уэйнрайт)

Часть II. Божественные атрибуты

Глава 5. Простота и самодостаточность (Дж. Э. Брауэр)

Глава 6. Всезнание (Э. Виренга)

Глава 7. Божественная вечность (У. Л. Крейг)

Глава 8. Всемогущество (Б. Лефтоу)

Глава 9. Всеприсутствие (X. Хадсон)

Глава 10. Моральное совершенство (Л. Гарсиа)

Часть III. Бог и творение

Глава 11. Божественное действие и эволюция (Р. Коллинз)

Глава 12. Божественное провидение (Т. П. Флинт)

Глава 13. Просительная молитва (С. Э. Дэвисон)

Глава 14. Мораль и божественный авторитет (М.К. Мерфи)

Глава 15. Проблема зла (Я. Дрепер)

Глава 16. Теодицея (М Дж. Мюррей)

Глава 17. Скептический теизм и проблема зла (М Бергман)

Часть IV. Проблемы христианской философской теологии

Глава 18. Троица (М К. Рей)

Глава 19. Первородный грех и искупление (О. Д. Крисп)

Глава 20. Боговоплощение (Р Кросс)

Глава 21. Воскрешение тела (Т. Меррикс)

Глава 22. Рай и ад (Дж. Л. Уоллс)

Глава 23. Евхаристия: реальное присутствие и реальное отсутствие (А. Р. Прусс)

Часть V. Нехристианская философская теология

Глава 24. Иудейская философская теология (Д. X. Франк)

Глава 25. Исламская философская теология (О. Лиман)

Глава 26. Китайская (конфуцианская) философская теология (Дж. X. Бертронг)

Именной указатель

Авторы

Оксфордское руководство по философской теологии - В. К. Шохин - ТЕОЛОГИЯ КАК СЛУЖАНКА ФИЛОСОФИИ, ИЛИ СОВРЕМЕННАЯ ВЕРСИЯ ТРАДИЦИОННОЙ МЕТАФИЗИКИ

1. Хотя за последние пять лет русскоязычный читатель получил большие возможности для ознакомления с англо-американской философской теологией, чем за все предыдущие десятилетия [1] , представляемое здесь монументальное издание Томаса Флинта и Майкла Рея (университет Нотр-Дам) не сможет не ошеломить его богатством и разнообразием своего материала. Поэтому читатель нуждается прежде всего в том, чтобы его сориентировали в том, с чем он, собственно говоря, имеет дело, и уже только после есть смысл обсудить, чем он может, обратившись к этому изобилию, обогатиться.

Вопрос об идентификации этого материала имеет два аспекта — формальный (жанровый) и «материальный» (содержательный). «Формальная идентификация» издания долгого исследования не требует: составители вводят читателя в заблуждение, называя свой труд handbook, т. е. руководством или справочником, по-другому — практическим пособием. Хотя автор одной из статей, Брайан Лефтоу, сомневается в том, насколько обсуждаемое им определение Божественного атрибута всемогущества может быть прозрачно для первокурсников, можно заверить, что оно не является таковым даже для аспирантов, а статья Джеффри Брауэра, посвященная атрибуту простоты, до такой степени эту простоту усложняет, что само ее название представляется слегка ироническим.

Поэтому речь идет не о руководстве и не о справочнике, — информация о соответствующих топиках является в каждой статье не стандартной, а авторской, притом, как правило, полемической по отношению к другим авторским позициям, — а о специализированной антологии, материал которой адресован одними профессиональными авторами другим, их ближайшим коллегам и оппонентам. И потому в дальнейшем я буду называть обсуждаемое издание для краткости антологией Флинта и Рея или просто Антологией.

А вот «материальная идентификация» издания требует специального исследования, которому и будет посвящена большая часть нижеследующего текста. Дело в том, что словосочетание философская теология является природно амбивалентным. Первый случай его употребления в литературе зафиксирован у Фомы Аквинского в комментарии к трактату «О Троице» Боэция (1257-1258) — в качестве theologia philosophica и в понятийном противопоставлении theologia sacrae scripturae, в значении дисциплины, в которой Бог познается средствами естественного разума.

Первая же монография под соответствующим названием была издана только в 1928 г. в Лондоне Фри-дериком Робертом Теннантом. Но ни контекст указанного латинского словосочетания, ни содержание английской монографии не позволяют ясно ответить на вопрос, идет ли речь о философской дисциплине, предметом которой следует считать существование, атрибуты и действия Бога, или о теологической, в которой богопознание осуществляется посредством философского инструментария.

А это отнюдь не одно и то же, так как философия с особым предметом и теология с особым методом не утрачивают своих родовых признаков, а считать философию и теологию одним и тем же при всех их «пересечениях» могут только люди грубого ума. Поскольку же контекст обсуждаемого термина у Фомы хотя и не дает однозначной его идентификации, но все же хотя бы чисто грамматически (theologia — определяемое, philosophica — определяющее) позволяет видеть в нем теологию, работающую с философскими методами (ведь мог же он в противном случае употребить и словосочетание philosophia theologica — ср. doc-trina theologica), а Фома имеет исторический приоритет, ничто не мешает нам посмотреть, насколько антология Флинта и Рея соответствует данному значению философской теологии.

2. То, что составители Антологии не начинают свое издание с доказательств существования Бога, свидетельствует об их разумном новаторстве в сравнении со многими изданиями по их тематике, а то, что они их опускают вовсе, отчасти уже помогает приблизиться к решению только что поставленной идентификационной задачи. Как проницательно заметил в свое время замечательный афорист и критик просветительского рационализма Иоганн Гаман (1730-1788), те, кто доказывают существование Бога, еще глупее тех, кто отрицают его [2] . В каком смысле он был прав?

В том, что неразумно поступают те, кто доказывают его первыми, предваряя оппонента. Ведь бремя доказательств должно лежать в гораздо большей мере на плечах тех, кто это существование опровергает. В самом деле, если в настоящее время 12.00 и я вместе с подавляющим большинством моих сограждан ощущаю, что сейчас светлая, а не темная половина дня, то доказательства требуются скорее от того, кто попытается убедить меня в том, что сейчас ночь, чем от меня. Если же атеист, знакомый с лексикой аналитической философии, возразит, что данная аналогия никак не работает, поскольку наличие светового дня очевидно для всех, тогда как существование Бога — отнюдь не для всех, а потому и степень убедительности этих «базовых верований» несопоставима, то он ошибется.