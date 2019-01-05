К.: «Пролог», 2007. — 196 с.

ISBN 978-966-8538-56-8

Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов - Оглавление

Введение

Руководственные сведения о книгах Священного Писания вообще

КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Бытие Исход Левит Числа

Второзаконие

Пятикнижие Моисеево

Книга Иисуса Навина

Книга Судей Израилевых

Книга Руфь

Четыре книги Царств

Две книги Паралипоменон

Первая книга Ездры

Книга Неемии, вторая книга Ездры

Книга Товита

Книга Иудифь

Книга Есфирь

Книги учительные, вообще

Книга Иова

Псалтирь

Книги Соломоновы вообще

Книга Притчей

Книга Екклесиаста

Книга Песнь Песней

Книга Премудрости Соломона

Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова

Книги пророческие вообще

Книга пророка Исайи

Книга пророка Иеремии, книга Плач Иеремии,

Послание Иеремии, книга пророка Варуха

Книга пророка Иезекииля

Книга пророка Даниила

Книги двенадцати малых пророков

Три книги Маккавейские

Третья книга Ездры

О греческом переводе Семидесяти толковников

КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА

Общие сведения о них

Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна

Деяния апостольские

Соборные Послания

Соборное Послание Иакова

Соборные Послания Петра первое и второе

Соборные Послания Иоанна первое, второе и третье

Соборное Послание Иуды

Послания Апостола Павла

Послание к Римлянам

Послание к Коринфянам первое

Послание к Коринфянам второе

Послание к Галатам

Послание к Ефесянам

Послание к Филиппийцам

Послание к Колоссянам

Послание к Фессалоникийцам первое

Послание к Фессалоникийцам второе

Послание к Тимофею первое

Послание к Тимофею второе

Послание к Титу

Послание к Филимону

Послание к Евреям

Апокалипсис (Откровение) святого Иоанна Богослова

Язык и способ изложения новозаветных книг

О славянском переводе книг Священного Писания

ИЗРЕЧЕНИЯ Иоанна Златоустого и иных отцов и учителей Церкви о чтении и разумении Священного Писания

Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов - Введение

Святой Иоанн Златоуст, имя которого чествуется во всей Церкви восточной и западной как имя величайшего из святых отцов Церкви, вселенского учителя и святителя, в своей неусыпной заботливости о приумножении среди христиан ведения слова Божия, побуждая неустанно слушателей своих церковных бесед к чтению слова Божия и надлежащему восприятию его учения, нередко поставляет на вид, что читающему слово Божие надлежит иметь точные руководственные сведения о Священном Писании вообще и, в частности, о каждой отдельной книге его состава. «Знаете ли вы, — говорит он с укоризною своим слушателям в одной беседе, — что за слово Писание? Знаете ли, что такое пророчества, что такое притча? Знаете ли, что такое Евангелие? Почему четыре Евангелиста?» (Златоуст. Беседы на Деян. Беседа 19. § 5).

И сам святой отец, в ряду своих истолковательных бесед на отдельные книги Священного Писания, первую беседу о каждой книге обычно посвящает изложению общих руко-водственных о ней сведений. Между прочим, у Иоанна Златоуста есть целая беседа о том, что нельзя оставлять без внимания и надписаний или заглавий священных книг (Беседы на надписание книги Деяний). «Потому-то, — говорит он, — и церковный чтец, взойдя для положенных чтений (паримии, апостола, Евангелия), наперед возглашает, чья книга, какого именно пророка или Апостола и Евангелиста, а потом произносит и его изречения, дабы вы лучше заметили их и знали не только содержание, но и причину написанного, и то, кто сказал это» (Златоуст. Толк, на Поел, к Евреям. Бес. 8. § 4). Равным образом и все другие отцы и учители Церкви великие прилагали заботы о том, чтобы в их паствах было надлежащее ведение Священного Писания и всего к нему относящегося, ибо и «ереси происходят не от иной вины, а от неведения Св. Писания» (Златоуст. Бес. 3. О Лазаре).

Ради этого и предназначавшиеся для домашнего употребления православных христиан издания священных книг, как в древней Греческой, так и в православной Российской Церкви, нередко сопровождались предварительными отеческими предисловиями и руководственными примечаниями. Еще задолго до книгопечатания между древнеславянскими рукописями священных книг для келейного употребления чаще встречаются списки библейского текста с предварительными предисловиями, чем без них (См. Описание Слав, рукоп. Моск. Синод, библиотеки, Отдел I). По их примеру и в первых печатных изданиях всей Славянской Библии были помещаемы даже довольно большие руководственные предисловия, каковы Синопсис (обозрение) свящ. книг, именуемый Афанасиевым, Предисловия Феофилакта, архиепископа Болгарского и др. По примеру таковых прежних отечественных изданий Библии, и ныне здесь предлагаются вниманию твоему, православный читатель, те общие руководственные сведения о Свящ. Писании, на которые указывал своим пасомым св. Иоанн Златоуст. Они и извлечены не откуда-нибудь, а из творений того же Иоанна Златоуста и других святых отцов и учителей Церкви.