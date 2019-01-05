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Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов

Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Biblical Studies, Theology, Educational
Книга, которая у тебя в руках, православный читатель, носит общее наименование Библиа, весьма часто употребляемое особенно св. Иоанном Златоустом. Это слово есть греческое и означает книги, то есть книги по преимуществу, книги наиболее достойные этого имени. Иначе еще эта книга называется у отцов Церкви Писание (как и Мф. 22:29), т. е. самоважнейшее и преимущественнейшее писание из всех писаний, какие когда-либо обретались и ныне обретаются в человеческих книгохранилищах, иначе «Священное Писание», или «Книги Священного Писания».
Первое, что надлежит знать о Свящ. Писании, это то, что оно не есть произведение ума человеческого, но слово Божие и написано по внушению Св. Духа. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божий человеки, будучи движимыДухом Святым» (2 Петр. 1:21). Поэтому книги Свящ. Писания называются богодухновенными и божественными. «Когда свящ. писатели имеют нужду определенно показать, что они именно говорят от Бога, они употребляют еще другие выражения, например: видение, которое видел пророк (имя рек), или: олово Господне, которое было (имя рек). Некоторые пророки и сами видели Бога, глаголавшего им (Ис. 6:1), насколько возможно было им видеть Бога. Иногда боговдохновляемые вещания свящ. писатель получал от Бога тайным внушением Духа, иногда же слышал вещавшего ему Бога членораздельными словами» (Златоуст. На 1 Фес. Бес. 8. § 1). Поэтому книги Св. Писания суть книги безусловно верные и истинные.

Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов

К.: «Пролог», 2007. — 196 с.
ISBN 978-966-8538-56-8

Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов - Оглавление

  • Введение
  • Руководственные сведения о книгах Священного Писания вообще
КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
  • Бытие Исход Левит Числа
  • Второзаконие
  • Пятикнижие Моисеево
  • Книга Иисуса Навина
  • Книга Судей Израилевых
  • Книга Руфь
  • Четыре книги Царств
  • Две книги Паралипоменон
  • Первая книга Ездры
  • Книга Неемии, вторая книга Ездры
  • Книга Товита
  • Книга Иудифь
  • Книга Есфирь
  • Книги учительные, вообще
  • Книга Иова
  • Псалтирь
  • Книги Соломоновы вообще
  • Книга Притчей
  • Книга Екклесиаста
  • Книга Песнь Песней
  • Книга Премудрости Соломона
  • Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова
  • Книги пророческие вообще
  • Книга пророка Исайи
  • Книга пророка Иеремии, книга Плач Иеремии,
  • Послание Иеремии, книга пророка Варуха
  • Книга пророка Иезекииля
  • Книга пророка Даниила
  • Книги двенадцати малых пророков
  • Три книги Маккавейские
  • Третья книга Ездры
  • О греческом переводе Семидесяти толковников
КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
  • Общие сведения о них
  • Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна
  • Деяния апостольские
  • Соборные Послания
  • Соборное Послание Иакова
  • Соборные Послания Петра первое и второе
  • Соборные Послания Иоанна первое, второе и третье
  • Соборное Послание Иуды
  • Послания Апостола Павла
  • Послание к Римлянам
  • Послание к Коринфянам первое
  • Послание к Коринфянам второе
  • Послание к Галатам
  • Послание к Ефесянам
  • Послание к Филиппийцам
  • Послание к Колоссянам
  • Послание к Фессалоникийцам первое
  • Послание к Фессалоникийцам второе
  • Послание к Тимофею первое
  • Послание к Тимофею второе
  • Послание к Титу
  • Послание к Филимону
  • Послание к Евреям
  • Апокалипсис (Откровение) святого Иоанна Богослова
  • Язык и способ изложения новозаветных книг
  • О славянском переводе книг Священного Писания
ИЗРЕЧЕНИЯ Иоанна Златоустого и иных отцов и учителей Церкви о чтении и разумении Священного Писания

Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов - Введение

Святой Иоанн Златоуст, имя которого чествуется во всей Церкви восточной и западной как имя величайшего из святых отцов Церкви, вселенского учителя и святителя, в своей неусыпной заботливости о приумножении среди христиан ведения слова Божия, побуждая неустанно слушателей своих церковных бесед к чтению слова Божия и надлежащему восприятию его учения, нередко поставляет на вид, что читающему слово Божие надлежит иметь точные руководственные сведения о Священном Писании вообще и, в частности, о каждой отдельной книге его состава. «Знаете ли вы, — говорит он с укоризною своим слушателям в одной беседе, — что за слово Писание? Знаете ли, что такое пророчества, что такое притча? Знаете ли, что такое Евангелие? Почему четыре Евангелиста?» (Златоуст. Беседы на Деян. Беседа 19. § 5).
И сам святой отец, в ряду своих истолковательных бесед на отдельные книги Священного Писания, первую беседу о каждой книге обычно посвящает изложению общих руко-водственных о ней сведений. Между прочим, у Иоанна Златоуста есть целая беседа о том, что нельзя оставлять без внимания и надписаний или заглавий священных книг (Беседы на надписание книги Деяний). «Потому-то, — говорит он, — и церковный чтец, взойдя для положенных чтений (паримии, апостола, Евангелия), наперед возглашает, чья книга, какого именно пророка или Апостола и Евангелиста, а потом произносит и его изречения, дабы вы лучше заметили их и знали не только содержание, но и причину написанного, и то, кто сказал это» (Златоуст. Толк, на Поел, к Евреям. Бес. 8. § 4). Равным образом и все другие отцы и учители Церкви великие прилагали заботы о том, чтобы в их паствах было надлежащее ведение Священного Писания и всего к нему относящегося, ибо и «ереси происходят не от иной вины, а от неведения Св. Писания» (Златоуст. Бес. 3. О Лазаре).
Ради этого и предназначавшиеся для домашнего употребления православных христиан издания священных книг, как в древней Греческой, так и в православной Российской Церкви, нередко сопровождались предварительными отеческими предисловиями и руководственными примечаниями. Еще задолго до книгопечатания между древнеславянскими рукописями священных книг для келейного употребления чаще встречаются списки библейского текста с предварительными предисловиями, чем без них (См. Описание Слав, рукоп. Моск. Синод, библиотеки, Отдел I). По их примеру и в первых печатных изданиях всей Славянской Библии были помещаемы даже довольно большие руководственные предисловия, каковы Синопсис (обозрение) свящ. книг, именуемый Афанасиевым, Предисловия Феофилакта, архиепископа Болгарского и др. По примеру таковых прежних отечественных изданий Библии, и ныне здесь предлагаются вниманию твоему, православный читатель, те общие руководственные сведения о Свящ. Писании, на которые указывал своим пасомым св. Иоанн Златоуст. Они и извлечены не откуда-нибудь, а из творений того же Иоанна Златоуста и других святых отцов и учителей Церкви.
Views 569
Rating 4.9 / 5
Added 05.01.2019
Author otec Vyacheslav
Rate this publication:
4.9/5 (4)

Comments (2 comments)

G
gios76 5 years ago

спасибо
E
esxatos 7 years ago

Спасибо, учебная классика! 

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