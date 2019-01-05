Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов
Книга, которая у тебя в руках, православный читатель, носит общее наименование Библиа, весьма часто употребляемое особенно св. Иоанном Златоустом. Это слово есть греческое и означает книги, то есть книги по преимуществу, книги наиболее достойные этого имени. Иначе еще эта книга называется у отцов Церкви Писание (как и Мф. 22:29), т. е. самоважнейшее и преимущественнейшее писание из всех писаний, какие когда-либо обретались и ныне обретаются в человеческих книгохранилищах, иначе «Священное Писание», или «Книги Священного Писания».
Первое, что надлежит знать о Свящ. Писании, это то, что оно не есть произведение ума человеческого, но слово Божие и написано по внушению Св. Духа. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божий человеки, будучи движимыДухом Святым» (2 Петр. 1:21). Поэтому книги Свящ. Писания называются богодухновенными и божественными. «Когда свящ. писатели имеют нужду определенно показать, что они именно говорят от Бога, они употребляют еще другие выражения, например: видение, которое видел пророк (имя рек), или: олово Господне, которое было (имя рек). Некоторые пророки и сами видели Бога, глаголавшего им (Ис. 6:1), насколько возможно было им видеть Бога. Иногда боговдохновляемые вещания свящ. писатель получал от Бога тайным внушением Духа, иногда же слышал вещавшего ему Бога членораздельными словами» (Златоуст. На 1 Фес. Бес. 8. § 1). Поэтому книги Св. Писания суть книги безусловно верные и истинные.
Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов
К.: «Пролог», 2007. — 196 с.
ISBN 978-966-8538-56-8
Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов - Оглавление
- Введение
- Руководственные сведения о книгах Священного Писания вообще
КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
- Бытие Исход Левит Числа
- Второзаконие
- Пятикнижие Моисеево
- Книга Иисуса Навина
- Книга Судей Израилевых
- Книга Руфь
- Четыре книги Царств
- Две книги Паралипоменон
- Первая книга Ездры
- Книга Неемии, вторая книга Ездры
- Книга Товита
- Книга Иудифь
- Книга Есфирь
- Книги учительные, вообще
- Книга Иова
- Псалтирь
- Книги Соломоновы вообще
- Книга Притчей
- Книга Екклесиаста
- Книга Песнь Песней
- Книга Премудрости Соломона
- Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова
- Книги пророческие вообще
- Книга пророка Исайи
- Книга пророка Иеремии, книга Плач Иеремии,
- Послание Иеремии, книга пророка Варуха
- Книга пророка Иезекииля
- Книга пророка Даниила
- Книги двенадцати малых пророков
- Три книги Маккавейские
- Третья книга Ездры
- О греческом переводе Семидесяти толковников
КНИГИ НОВОГО ЗАВЕТА
- Общие сведения о них
- Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна
- Деяния апостольские
- Соборные Послания
- Соборное Послание Иакова
- Соборные Послания Петра первое и второе
- Соборные Послания Иоанна первое, второе и третье
- Соборное Послание Иуды
- Послания Апостола Павла
- Послание к Римлянам
- Послание к Коринфянам первое
- Послание к Коринфянам второе
- Послание к Галатам
- Послание к Ефесянам
- Послание к Филиппийцам
- Послание к Колоссянам
- Послание к Фессалоникийцам первое
- Послание к Фессалоникийцам второе
- Послание к Тимофею первое
- Послание к Тимофею второе
- Послание к Титу
- Послание к Филимону
- Послание к Евреям
- Апокалипсис (Откровение) святого Иоанна Богослова
- Язык и способ изложения новозаветных книг
- О славянском переводе книг Священного Писания
ИЗРЕЧЕНИЯ Иоанна Златоустого и иных отцов и учителей Церкви о чтении и разумении Священного Писания
Аким Алексеевич Олесницкий - Руководство к изучению Священного Писания по творениям святых отцов - Введение
Святой Иоанн Златоуст, имя которого чествуется во всей Церкви восточной и западной как имя величайшего из святых отцов Церкви, вселенского учителя и святителя, в своей неусыпной заботливости о приумножении среди христиан ведения слова Божия, побуждая неустанно слушателей своих церковных бесед к чтению слова Божия и надлежащему восприятию его учения, нередко поставляет на вид, что читающему слово Божие надлежит иметь точные руководственные сведения о Священном Писании вообще и, в частности, о каждой отдельной книге его состава. «Знаете ли вы, — говорит он с укоризною своим слушателям в одной беседе, — что за слово Писание? Знаете ли, что такое пророчества, что такое притча? Знаете ли, что такое Евангелие? Почему четыре Евангелиста?» (Златоуст. Беседы на Деян. Беседа 19. § 5).
И сам святой отец, в ряду своих истолковательных бесед на отдельные книги Священного Писания, первую беседу о каждой книге обычно посвящает изложению общих руко-водственных о ней сведений. Между прочим, у Иоанна Златоуста есть целая беседа о том, что нельзя оставлять без внимания и надписаний или заглавий священных книг (Беседы на надписание книги Деяний). «Потому-то, — говорит он, — и церковный чтец, взойдя для положенных чтений (паримии, апостола, Евангелия), наперед возглашает, чья книга, какого именно пророка или Апостола и Евангелиста, а потом произносит и его изречения, дабы вы лучше заметили их и знали не только содержание, но и причину написанного, и то, кто сказал это» (Златоуст. Толк, на Поел, к Евреям. Бес. 8. § 4). Равным образом и все другие отцы и учители Церкви великие прилагали заботы о том, чтобы в их паствах было надлежащее ведение Священного Писания и всего к нему относящегося, ибо и «ереси происходят не от иной вины, а от неведения Св. Писания» (Златоуст. Бес. 3. О Лазаре).
Ради этого и предназначавшиеся для домашнего употребления православных христиан издания священных книг, как в древней Греческой, так и в православной Российской Церкви, нередко сопровождались предварительными отеческими предисловиями и руководственными примечаниями. Еще задолго до книгопечатания между древнеславянскими рукописями священных книг для келейного употребления чаще встречаются списки библейского текста с предварительными предисловиями, чем без них (См. Описание Слав, рукоп. Моск. Синод, библиотеки, Отдел I). По их примеру и в первых печатных изданиях всей Славянской Библии были помещаемы даже довольно большие руководственные предисловия, каковы Синопсис (обозрение) свящ. книг, именуемый Афанасиевым, Предисловия Феофилакта, архиепископа Болгарского и др. По примеру таковых прежних отечественных изданий Библии, и ныне здесь предлагаются вниманию твоему, православный читатель, те общие руководственные сведения о Свящ. Писании, на которые указывал своим пасомым св. Иоанн Златоуст. Они и извлечены не откуда-нибудь, а из творений того же Иоанна Златоуста и других святых отцов и учителей Церкви.
спасибо
Спасибо, учебная классика!