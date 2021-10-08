Актуальность анализа проблемы веры определяется тем, что логика философской исследовательской мысли расставляет новые акценты в изучении творческой природы человеческой деятельности, реализующей в себе так или иначе понятую веру. Долгое время верарассматривалась в рамках теории познания как необходимое звено познавательного процесса и описывалась соответствующим категориальным аппаратом. Сегодня видна недостаточность такого подхода, отказывающегося от связи аксиологии и теории познания, теории познания и нравственности. Появляется возможность расширить саму сферу исследований философского и гуманитарного знания, дополнив гносеологическое рассмотрение проблемы социальноонтологическим подходом.

Сегодня наука все больше раскрывает уникальную природу человека, выявляя новые горизонты в понимании веры. Последняя рассматривается в качестве неотъемлемого элемента внутреннего мира человека, задает ему определенные ценностные ориентации. Каждая культурная ситуация предлагает свои собственные ценности субъекту, заставляя относиться к себе и миру не безразличногносеологически, а ценностно-онтологически. Изучение веры в данном контексте находится в русле основных течений сегодняшней философской мысли. Философы стремятся обратиться к особому внутреннему миру человека, связанному с глубинными основаниями человеческого «я».

Актуальность теоретического анализа проблемы веры также во многом определяется современными социальными процессами, идущими в нашем обществе. Ход этих процессов, коренным образом изменяющий социальное бытие, характеризует современную ситуацию как переломную, кризисную. Именно в такие моменты общество и личность ощущают острую потребность в вере, которая бы помогла сориентироваться в общественном и индивидуальном бытии. Вера затрагивает самые глубинные основы человеческого существования и связана с обретением человеком смысла, осознанием своего предназначения. Сильная вера в критических ситуациях сплачивает людей, рождает энергию, необходимую для поиска выхода из кризисных ситуаций. В переломные эпохи, когда механизм

преемственности дает сбои, резко усиливается роль личностного фактора. Необходимо вернуть человеку статус полноценного, ответственного исторического деятеля. Со становлением такого человека и связана вера как экзистенциальная ценность.

Вера как экзистенциальная ценность играет важнейшую роль в воспитательно-образовательном процессе, который в дальнейшем мы будем обозначать в качестве процесса становления личности. Традиционно такое становление имело религиозный характер, и потому в светской науке сформировался устойчивый стереотип, дискредитирующий экзистенциальные и онтологические особенности веры. Вера как экзистенциально-онтологический феномен представляет собой важнейший инструмент формирования и сущностного самоопределения личности. Без веры нет человека как полноценной, социально компетентной, адекватной личности, и потому изучение феномена и механизмов веры призвано усовершенствовать и модернизировать воспитательно-образовательные процессы в современном обществе.