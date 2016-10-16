Царство Славян - Факты великой истории - Орбини

Мы воспроизводим русский перевод книги, опубликованный в 1722 г. Он обладает и самостоятельной ценностью, отражая восприятие идей Орбини и его единомышленников в России Петровской эпохи (в общеевропейском контексте и в исторической ретроспективе это, по сути, та же эпоха, когда жил и сам Мавро Орбини). Переводчик книги, Сава Владиславич (сербск. Сава ВладиславиЬ; 1669—1738), был известным российским дипломатом Петровской эпохи.

В России его называли Савва Лукич Владиславич-Рагузинский. География его дипломатической деятельности простирается от Рима и Венеции до Пекина (где он заключил Кяхтинский договор, надолго ставший основой межгосударственных отношений России и Китая).

Кроме того, он, высокообразованный представитель дворянского рода боснийских сербов, на протяжении всей своей жизни был верен непростым проблемам южного славянства, родной культуры, — в частности Дубровника (Рагузы), с которым была тесно связана его семья. Поэтому далеко не случайно главным, самым знаменитым его литературным трудом стал русский перевод книги «Царство Славян», написанной дубровницким гуманистом Мавро Орбини (Владиславич был к тому же почти его современником: он родился менее чем через семьдесят лет после выхода книги Орбини).

Этими обстоятельствами объясняются и многие особенности текста публикуемого перевода. Сразу надо отметить, что Владиславич упростил и несколько сократил оригинал, имея в виду относительно массового читателя (разумеется, с поправкой на аудиторию грамотных людей Петровской эпохи). Кое-где перевод, по сути, превращается в подробное изложение тех или иных сюжетов. Дело в том, что в итальянском оригинале у Орбини местами сплошным потоком идут бесчисленные ссылки на почти неизвестных сейчас (да и во времена Савы Владиславича) авторов, чаще всего итальянских, по довольно-таки частным проблемам истории славян, их отношений с итальянскими городами. Либо же в текст включены длинные перечни малоизвестных правителей. Это, конечно, делает изначальный итальянский текст книги Орбини гораздо более обоснованным и обстоятельным, но воспринимать его весьма сложно: часто в нем «за деревьями не видно леса».

Орбини, Мавро - Царство Славян. Факты великой истории

М.: Вече, 2015. — 384 с. (В поисках утраченного наследия).

ISBN 978-5-4444-3034-7

Орбини, Мавро - Царство Славян. Факты великой истории - Содержание

Предуведомление от издательства

РАЗДЕЛ І ЦАРСТВО СЛАВЯН

Краткое собрание историческое народа Славянского, его славы и расширения

Первоначалие Славян и происхождение державства их Новонаселение Славян в Боемии (то есть в Чешской земле) и в Польши...

О народе Славянском, нареченном Венеты, или Венеды

Имяна разные Славян Венедов

О Славянех-Ругянех

О Славянех Российских, или Москвитянех

Начало знаменательства Имене Славянского

О Готфех-Славянех

Разделение Готфов-Славян

О Вандалех, народе Славянском

О Верлах, или Эрулех, народе Славянском

О Аварех, Славянском народе

О Аланех-Славянех

О Баштарнех и Певчинах-Славянех

О Унграх и прочих. О Унграх, или Ункранех, и Меланкленех

О Гиррех и Сциррех-Славянех

О Финнех, или Феннех-Славянех

О Даках-Славянех

О Норманнех-Славянех

О Маркоманнах и Квадех-Славянех

О Амазонах, женского полу славных воинах Славянских

О Фраках, людех Славянских

О Иллирианах-Славянех

О Ардеанех и Пиларианех, Славянех Иллирических

О Скордисках, Славянех Иллирических

О Сагестанех, Славянех Иллирических

О Яподах, Славянех Иллирических

О Пеонех, или о Паннонех, Славянех Иллирических

О Либурнех, Славянех Иллирических

О Далматянех, Славянех Иллирических

О Дарданех-людех, Славянех Иллирических

О Мезианех, или о Мизианех, народе Славянском Иллирическом

О Триваллах-людех, Славянех Иллирика

О Агринех, народе Славянском Иллирика

О Македонянех, Славянех Иллирических же

О Иллирианех-Славянех, обще

О Далматянех, Славянех Иллирических, о твердости и поступках их

Елико надлежит к языку древнему Далматов и протчих народов Иллирика

О благородных и знатных человецех Далматии и Иллирика

О разделении Иллирика, учиненном от Римлян

Урядничества и достоинства Римския во Иллирице

О началобытии, о поступках и о делех, памяти достойных, Речи Посполитыя Раузския, народа Славянскаго Далматии

О войнах начальных Речи Посполитыя Рагузския

О убежищи, поданном от Републики Рагузския Принцепам и протчим особам великим верным

О воинех, славных во оружии, Речи Посполитыя Рагузския

О людех ученых Посполитыя Речи Рагузския

Уезд, прилежащий Рагузе

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вандальский словарь

Вандальский Русский

РАЗДЕЛ II ЦАРСТВО СЛАВЯН

Краткое историческое описание славянского народа, его славы и расширения

Список имен исторических деятелей данной истории (некоторые из них отвергнуты Римской Церковью, но не за неправильное описание, а за непочитание Церкви)

Становление славян и происхождение их державности

Расселение славян в Богемии (то есть в Чешской земле) и в Польше

О славянском народе, называемом венеты или венеды

Разные имена венедских славян..

О славянах-ругианах

О славянах российских, или москвитянах

Начало распространения славы славянского рода

О славянах-готах

Разделение славян-готов

О вандалах, славянском народе

О верлах, или герулах, народе славянском

Об аварах, славянском народе

О славянах-аланах

О славянах-бастарнах и славянах-певкинах

Об уграх (Uchri), или ункранах (Unchrani) и меланхленах

О славянах-гиррах и сциррах

О финнах или фенно-славянах

О славянах-даках

О славянах-норманнах

О маркоманах и славянах-квадах

Об амазонках, славных воительницах славянских

О фракийцах, людях славянских

Об иллирийских славянах

Об ардеях и пилариях, иллирийских славянах

О скордисках, иллирийских славянах

О сагестанах, иллирийских славянах

О яподах, иллирийских славянах

О пеонах, или о паннонах, иллирийских славянах

О либурнах, иллирийских славянах

О далматах, иллирийских славянах

О народе дарданов, иллирийских славян

О мёзийцах, или мизийцах, славянском народе Иллирии

О народе трибаллов, иллирийских славян

Об агрианах, славянском народе Иллирии

О македонянех, также иллирийских славян

О славянах-иллирийцах в целом

О далматах, иллирийских славянах, об их твердости и поступках

О древнем языке далматов и прочих народов Иллирии

О благородных и знатных людях Далматии и Иллирии

О разделении Иллирии, учиненном римлянами

Должности и звания, которые были у римлян в Иллирике

О происхождении и о деяниях, достойных памяти,

Рагузской республики, славянского народа Далматии

О первых войнах Рагузской республики

Об убежище, поданном Рагузской республикой принцепсам и прочим великим верным особам

О воинах Рагузской республики, славных оружием

Об ученых людях Рагузской республики

Владения, принадлежавшие Рагузе

РАЗДЕЛ ІІІ «О ЦАРСТВЕННОМ ВЕЛИЧИИ СЛАВЯНСТВА». Е. Лазарев

Общие редакторские замечания о переводе и особенностях текста новой публикации книги Мавро Орбини. Е. Лазарев

Орбини, Мавро - Царство Славян. Факты великой истории - Предуведомление от издательства

Наше издание книги южного славянина, далматинца Мавро Орбини «Царство Славян», выпущенной в 1601 г. на итальянском языке и с тех пор неизменно вызывающей интерес у читателей в разных странах, состоит из трех частей. Сначала мы публикуем слегка осовремененный текст русского издания 1722 г., выполненный известным российским дипломатом сербом Савой Владиславичем, который сократил изначальный текст за счет библиографических отсылок автора. Сокращенный перевод был сделан при живом участии первого вице-президента Святейшего Правительствующего Синода Феофаном Прокоповичем. Текст Петровской эпохи местами воспринимается как почти нечитаемый «исторический курьез» своего времени. Наиболее значимые высказывания автора мы сопроводили постраничными примечаниями, но это не решает все проблемы.

Поэтому второй раздел нашего издания - современный литературный перевод того же текста. Тут имена собственные и архаичные термины («исторические курьезы» первого раздела) переданы в узнаваемой современным читателем форме. А примечания к ним проясняют всё то, что в первом разделе воспринималось лишь как колоритные архаизмы.

Завершает книгу обстоятельная статья-комментарий. Ее формат и библиографическая проработка оказались необходимы потому, что одна из «сверхзадач» нашего издания — это своего рода «реабилитация» Орбини. Ведь расхожее мнение низводит его на уровень этакого залихватского панслависта, который везде видел славян и их культуру, ниспровергая историческую науку своего времени. И одна из задач статьи-комментария — доказать «укорененность» книги Орбини как раз в фундаментальных основах и первоисточниках мировой истории.

Более того, обнаруживается, что многие последующие исследования, вплоть до нынешнего времени, позволяют именно на основе обобщений Орбини (хотя и выраженных в парадоксальных, эпатажных и терминологически нечетких утверждениях, — это все-таки памятник литературы барокко) сделать в будущем сенсационные открытия, касающиеся происхождения славян (вплоть до предыстории Московии!), Древней Европы в целом и даже затонувших тысячелетия назад земель Гиперборейского Севера. Причем эти последние, фантастически звучащие догадки связаны, в контексте книги Орбини, с происхождением и историческими судьбами «рода Славянского».