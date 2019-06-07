Приходские общины как базовые единицы организации церковной жизни действуют в рамках общих правил и регламентов РПЦ. Практика приходской социальной деятельности будет определяться набором обязанностей, возлагаемых на приход согласно документу «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви», принятому Архиерейским собором в 2011 г., а также должна быть ориентирована на способы оценки результативности социальной деятельности приходов, то есть на формальную отчетность.

Разумеется, предлагаемые официальные схемы работы должны адаптироваться в зависимости от конкретных условий прихода, а также видения настоятелем целей и приоритетов общинной деятельности. Тем не менее общецерковные регламенты и меры носят статус обязательных к исполнению и неизбежно влияют на церковную практику, определяя ее развитие в том или ином направлении.

Д. А. Орешина, П. В. Батанова, И. В. Забаев, Е. Л. Павлюткина - «Партнерский приход»: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2018 г. - 320 с.

ISBN 978-5-7429-1146-3

Д. А. Орешина, П. В. Батанова, И. В. Забаев, Е. Л. Павлюткина - «Партнерский приход»: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века – Содержание

Благодарности

Введение

Приходские общины в сфере социальной поддержки в современной России

Социальная деятельность приходских общин: построение концептуальной модели

Три уровня приходской социальной деятельности

Условия развития приходской социальной деятельности

Источники данных

«Организация социальной деятельности на приходах РПЦ в XXI в. Социологический анализ»

«Мониторинг слушателей курса дистанционного обучения церковной социальной работе»

Исследование «Восприятие введения позиции социального работника в приходах»

«Ортодокс монитор»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА 1. Организация социальной деятельности Русской Православной Церкви в XXI в

Принципы организации социальной деятельности в Русской Православной Церкви. Роль приходских общин

Проблема оценки социальной деятельности приходов

Восприятие институционализации социальной работы в приходах

ГЛАВА 2. Типы социальной деятельности приходских общин

Общинно-укорененная социальная работа

ГЛАВА 3. Факторы развития общинно-укорененной социальной деятельности приходов

Условия развития приходской социальной деятельности: «внешние» и «внутренние»

Способы работы настоятеля с людьми как факторы развития приходской социальной деятельности

Сценарии взаимодействия настоятеля и священников с тонки зрения развития социальной работы и внебогослужебной жизни на приходе

Резюме: способы работы настоятеля и типы социальной деятельности приходских общин

ГЛАВА 4. Развитие сетей взаимопомощи и партнерства как эффект приходской социальной деятельности

Приходская социальная деятельность в концепции социальных сетей

Визуализация полной социальной сети прихода на данных интервью. Методические пояснения и допущения

Социальные сети приходов с общинно-укорененной социальной работой

Сеть поддержки, или общинная взаимопомощь

Общинная социальная работа

Общинно-укорененная работа профессионалов и непрофильных специалистов

Резюме

ГЛАВА 5. Потенциал современного православного прихода: от восстановления храма к изменению жизни сообщества

Характеристика села Н

Деятельность прихода К. села Н. на территории М-ского района

Анализ деятельности настоятеля

Эффекты приходской социальной деятельности

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА 6. Портрет приходского социального работника

Черты к портрету: место проживания, воцерковленность, участие в социальной деятельности

География: епархия и тип населенного пункта

Воцерковленносты участие в богослужениях, исповедь и причастие

Типы занятости в социальной деятельности

Участие в курсе ДО церковной социальной работе

Предпосылки обучения и роль священника

Информационное поле и распространение знаний

Цели обучения социальному служению

Оценка эффектов обучения

ГЛАВА 7. Организация социальной работы в приходе

Практики социальной деятельности в приходах

Люди в приходской социальной деятельности: актуальный и потенциальный человеческий ресурс

Состав участников социальной деятельности: клирики, сотрудники приходов, миряне

Есть ли в приходе организованные группы добровольцев ?

Потенциальный человеческий ресурс: сколько помощников может привлечь приход?

Сети партнерства

ГЛАВА 8. Город и село: приходская социальная деятельность в зависимости от местоположения храма

Количество практик социальной деятельности

Разнообразие направлений социальной деятельности

Размер сети партнерства прихода

Число участников социальной деятельности

ГЛАВА 9. Роли священников и мирян в развитии церковной социальной деятельности. «Партнерский приход»

Число священнослужителей и характеристики социальной деятельности

«Партнерский приход»: сотрудничество священников и мирян как фактор развития приходской социальной деятельности

Заключение

Основные выводы исследования

Три уровня социальной деятельности приходских общин и их эффекты

Практики приходской социальной деятельности и вопрос об их классификации

Добровольцы как основные участники социальной деятельности прихода

Способ работы настоятеля с людьми в приходе как основное условие развития общинно-укорененной социальной деятельности

«Партнерский приход»: сотрудничество священников и мирян в развитии приходской социальной деятельности

Разные условия — различные способы работы

Есть ли проблема объективных ограничений для приходской социальной деятельности?

Заключение

Приложения

Литература

Д. А. Орешина, П. В. Батанова, И. В. Забаев, Е. Л. Павлюткина - «Партнерский приход»: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века – Введение. Приходские общины в сфере социальной поддержки в современной России

Сфера социальной помощи в современной России претерпевает существенные изменения. На смену государственной системе социальных гарантий советского периода пришел неолиберальный курс, действие которого отразилось на всех уровнях социального обеспечения. Наряду с децентрализацией социальной работы, развитием новых организационно-правовых форм социального обслуживания, которое должно привести к появлению рынка социальных услуг (Романов П., Ярская-Смирнова Е., 2003; Григорьева И., 2003; 2007), все более очевидным становится присутствие негосударственных акторов в системе социальной помощи — некоммерческих социально- ориентированных организаций (далее — НКО), благотворительных фондов, а также организаций традиционных для России конфессий (Romanov Р, Kononenko R., 2014).

В эпоху экономической нестабильности и социальных кризисов актуальны все доступные каналы помощи и социальной поддержки. Динамика численности негосударственных провайдеров социальной помощи, благотворительных фондов и социально ориентированных организаций в последние годы свидетельствует о постоянно растущем запросе населения на разнообразные формы поддержки. Высокая востребованность институционализированных форм помощи обусловлена в том числе слабостью сетей социальной поддержки, то есть невозможностью положиться на свое ближайшее окружение, друзей и родственников в трудные периоды жизни. В настоящее время по показателю качества сетей социальной поддержки Россия занимает 18-е место из 38 стран по данным OECD Better Life Index.

Конфессиональные сообщества, а также приходские общины в США и странах Европы по праву считаются значимыми акторами в системе социального обеспечения. В зависимости от институциональной среды и политики государства в отношении религиозных организаций, Церквам удается занимать соответствующую нишу в социальной сфере и выполнять значимые для общества функции посредством разнообразных программ помощи нуждающимся, а также вносить вклад в формирование устойчивых сетей поддержки (Спаап R.A., 1999; 2002; Wuthnow R., 2006; Harris Л/., 1998; Cairns В., Harris Л/., Hutchison R., 2007; Chaves M., 1999; 2004; 2015; Sider R. J., Unruh H R., 2005; BdckstromA., Davie G., Edgardh N., Pettersson P, 2010, 2011; Beaumont J.y Cloke P, 2012; Leis-Peters A., 2014).

Возрождение церковной благотворительности и социальной деятельности доминирующей в России конфессии — РПЦ — началось в конце XX в. С 2011 г. можно говорить о начале процесса институционализации церковной социальной деятельности и благотворительности и о систематизации этой работы на общецерковном уровне. Сегодня можно наблюдать, как церковные организации и общины православных приходов подключаются к решению социальных задач в разных сферах, значимых для общества (Врублевская Я., 2016; Забаев И.у Орешина Д., Пруткова Е.у 2013; Павлюткина Е., 2012; Zabaev /., Oreshina D. (forthcoming); Кононенко Р., 2013).