Орешина - Партнерский приход
Приходские общины как базовые единицы организации церковной жизни действуют в рамках общих правил и регламентов РПЦ. Практика приходской социальной деятельности будет определяться набором обязанностей, возлагаемых на приход согласно документу «О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви», принятому Архиерейским собором в 2011 г., а также должна быть ориентирована на способы оценки результативности социальной деятельности приходов, то есть на формальную отчетность.
Разумеется, предлагаемые официальные схемы работы должны адаптироваться в зависимости от конкретных условий прихода, а также видения настоятелем целей и приоритетов общинной деятельности. Тем не менее общецерковные регламенты и меры носят статус обязательных к исполнению и неизбежно влияют на церковную практику, определяя ее развитие в том или ином направлении.
Д. А. Орешина, П. В. Батанова, И. В. Забаев, Е. Л. Павлюткина - «Партнерский приход»: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века
Москва: Изд-во ПСТГУ, 2018 г. - 320 с.
ISBN 978-5-7429-1146-3
Д. А. Орешина, П. В. Батанова, И. В. Забаев, Е. Л. Павлюткина - «Партнерский приход»: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века – Содержание
Благодарности
Введение
Приходские общины в сфере социальной поддержки в современной России
Социальная деятельность приходских общин: построение концептуальной модели
- Три уровня приходской социальной деятельности
- Условия развития приходской социальной деятельности
Источники данных
- «Организация социальной деятельности на приходах РПЦ в XXI в. Социологический анализ»
- «Мониторинг слушателей курса дистанционного обучения церковной социальной работе»
- Исследование «Восприятие введения позиции социального работника в приходах»
- «Ортодокс монитор»
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА 1. Организация социальной деятельности Русской Православной Церкви в XXI в
Принципы организации социальной деятельности в Русской Православной Церкви. Роль приходских общин
Проблема оценки социальной деятельности приходов
Восприятие институционализации социальной работы в приходах
ГЛАВА 2. Типы социальной деятельности приходских общин
Общинно-укорененная социальная работа
ГЛАВА 3. Факторы развития общинно-укорененной социальной деятельности приходов
Условия развития приходской социальной деятельности: «внешние» и «внутренние»
Способы работы настоятеля с людьми как факторы развития приходской социальной деятельности
- Сценарии взаимодействия настоятеля и священников с тонки зрения развития социальной работы и внебогослужебной жизни на приходе
Резюме: способы работы настоятеля и типы социальной деятельности приходских общин
ГЛАВА 4. Развитие сетей взаимопомощи и партнерства как эффект приходской социальной деятельности
Приходская социальная деятельность в концепции социальных сетей
Визуализация полной социальной сети прихода на данных интервью. Методические пояснения и допущения
Социальные сети приходов с общинно-укорененной социальной работой
- Сеть поддержки, или общинная взаимопомощь
- Общинная социальная работа
- Общинно-укорененная работа профессионалов и непрофильных специалистов
- Резюме
ГЛАВА 5. Потенциал современного православного прихода: от восстановления храма к изменению жизни сообщества
Характеристика села Н
Деятельность прихода К. села Н. на территории М-ского района
- Анализ деятельности настоятеля
- Эффекты приходской социальной деятельности
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА 6. Портрет приходского социального работника
Черты к портрету: место проживания, воцерковленность, участие в социальной деятельности
- География: епархия и тип населенного пункта
- Воцерковленносты участие в богослужениях, исповедь и причастие
- Типы занятости в социальной деятельности
Участие в курсе ДО церковной социальной работе
- Предпосылки обучения и роль священника
- Информационное поле и распространение знаний
- Цели обучения социальному служению
- Оценка эффектов обучения
ГЛАВА 7. Организация социальной работы в приходе
Практики социальной деятельности в приходах
Люди в приходской социальной деятельности: актуальный и потенциальный человеческий ресурс
- Состав участников социальной деятельности: клирики, сотрудники приходов, миряне
- Есть ли в приходе организованные группы добровольцев ?
- Потенциальный человеческий ресурс: сколько помощников может привлечь приход?
- Сети партнерства
ГЛАВА 8. Город и село: приходская социальная деятельность в зависимости от местоположения храма
Количество практик социальной деятельности
Разнообразие направлений социальной деятельности
Размер сети партнерства прихода
- Число участников социальной деятельности
ГЛАВА 9. Роли священников и мирян в развитии церковной социальной деятельности. «Партнерский приход»
Число священнослужителей и характеристики социальной деятельности
«Партнерский приход»: сотрудничество священников и мирян как фактор развития приходской социальной деятельности
Заключение
Основные выводы исследования
- Три уровня социальной деятельности приходских общин и их эффекты
- Практики приходской социальной деятельности и вопрос об их классификации
- Добровольцы как основные участники социальной деятельности прихода
- Способ работы настоятеля с людьми в приходе как основное условие развития общинно-укорененной социальной деятельности
- «Партнерский приход»: сотрудничество священников и мирян в развитии приходской социальной деятельности
- Разные условия — различные способы работы
- Есть ли проблема объективных ограничений для приходской социальной деятельности?
- Заключение
Приложения
Литература
Д. А. Орешина, П. В. Батанова, И. В. Забаев, Е. Л. Павлюткина - «Партнерский приход»: Сотрудничество священников и мирян в развитии социальной деятельности в приходах РПЦ в начале XXI века – Введение. Приходские общины в сфере социальной поддержки в современной России
Сфера социальной помощи в современной России претерпевает существенные изменения. На смену государственной системе социальных гарантий советского периода пришел неолиберальный курс, действие которого отразилось на всех уровнях социального обеспечения. Наряду с децентрализацией социальной работы, развитием новых организационно-правовых форм социального обслуживания, которое должно привести к появлению рынка социальных услуг (Романов П., Ярская-Смирнова Е., 2003; Григорьева И., 2003; 2007), все более очевидным становится присутствие негосударственных акторов в системе социальной помощи — некоммерческих социально- ориентированных организаций (далее — НКО), благотворительных фондов, а также организаций традиционных для России конфессий (Romanov Р, Kononenko R., 2014).
В эпоху экономической нестабильности и социальных кризисов актуальны все доступные каналы помощи и социальной поддержки. Динамика численности негосударственных провайдеров социальной помощи, благотворительных фондов и социально ориентированных организаций в последние годы свидетельствует о постоянно растущем запросе населения на разнообразные формы поддержки. Высокая востребованность институционализированных форм помощи обусловлена в том числе слабостью сетей социальной поддержки, то есть невозможностью положиться на свое ближайшее окружение, друзей и родственников в трудные периоды жизни. В настоящее время по показателю качества сетей социальной поддержки Россия занимает 18-е место из 38 стран по данным OECD Better Life Index.
Конфессиональные сообщества, а также приходские общины в США и странах Европы по праву считаются значимыми акторами в системе социального обеспечения. В зависимости от институциональной среды и политики государства в отношении религиозных организаций, Церквам удается занимать соответствующую нишу в социальной сфере и выполнять значимые для общества функции посредством разнообразных программ помощи нуждающимся, а также вносить вклад в формирование устойчивых сетей поддержки (Спаап R.A., 1999; 2002; Wuthnow R., 2006; Harris Л/., 1998; Cairns В., Harris Л/., Hutchison R., 2007; Chaves M., 1999; 2004; 2015; Sider R. J., Unruh H R., 2005; BdckstromA., Davie G., Edgardh N., Pettersson P, 2010, 2011; Beaumont J.y Cloke P, 2012; Leis-Peters A., 2014).
Возрождение церковной благотворительности и социальной деятельности доминирующей в России конфессии — РПЦ — началось в конце XX в. С 2011 г. можно говорить о начале процесса институционализации церковной социальной деятельности и благотворительности и о систематизации этой работы на общецерковном уровне. Сегодня можно наблюдать, как церковные организации и общины православных приходов подключаются к решению социальных задач в разных сферах, значимых для общества (Врублевская Я., 2016; Забаев И.у Орешина Д., Пруткова Е.у 2013; Павлюткина Е., 2012; Zabaev /., Oreshina D. (forthcoming); Кононенко Р., 2013).
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