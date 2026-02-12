Орлов - Слава Бога Невидимого
В трактате Хагига Вавилонского Талмуда мы находим интересную историю о раввинистическом отступнике, Элише бен Абуя. Известный также по своему прозвищу Ахер, «Иной», он описывается там как тот, кто созерцал в видении великого ангела Метатрона, восседавшего на небесах и ведущего записи о заслугах Израиля. В тот момент, когда этот печально известный мистик увидел Метатрона, чей небесный облик удивительным образом напоминал облик Божьей Славы, он открыл уста и изрек следующие слова: «Учили меня, согласно традиции, что в вышнем мире не сидят, не соперничают, не отворачиваются и не устают. Быть может — Боже упаси! — существуют два владычества!»1 Это еретическое высказывание, в котором единство Бога подвергается сомнению, не осталось безнаказанным, и Бог изгнал Ахера за пределы Традиции. Как сообщается об этом в трактате Хагига, «сошел Божий Глас (Бат Кол) и сказал: Вернитесь ко мне, вы, блудные дети,— кроме Ахера. [Вследствие чего] он сказал: Поскольку я был изгнан из вышнего мира, я пойду и буду наслаждаться этим миром. Так пошел Ахер путями зла».
Этот эпизод, отражающий предание о так называемых «двух владычествах на небесах», в последние годы стал предметом пристального внимания в научных дискуссиях, посвященных проблемам ранней христологии и монотеизма. На первый взгляд кажется, что привлечение этого сравнительно позднего раввинистического текста в дискуссиях о ранних христианских источниках представляется анахронизмом, однако такого рода попытки не совсем лишены основания, поскольку фигура Метатрона, образ которого созерцал в видении Ахер, может служить важным методологическим инструментом для изучения ранних стадий формирования христианства, предоставляя, таким образом, неожиданный ключ к разгадке тайны небесной идентичности Иисуса в Его роли Божьей Славы (Кавод) в синоптических Евангелиях. Несмотря на тот факт, что рассматриваемый раввинистический текст отделен несколькими столетиями от христологических традиций Нового Завета, в талмудическом предании о видении Ахера обнаруживаются некоторые интересные общие отличительные признаки, характерные также для евангельских текстов.
Во-первых, как и в ранних христианских концепциях, где Отцу и Сыну было предназначено сосуществовать в единой монотеистической богословской системе, в этих более поздних раввинистических построениях обнаруживаются указания на тот факт, что явление «второго владычества» не отменяет присутствия первого владычества. Как отмечалось ранее, парадоксальное высказывание, произнесенное Ахером, служит утверждением одновременного существования двух владычеств.
Во-вторых, очевидно, что уже в ранних христианских текстах возведение Иисуса в ранг божественного существа было сопряжено с отчетливо различимыми полемическими тенденциями, направленными против тех, кто стремился придерживаться прежней модели монотеизма. В рамках вышеупомянутых поздних раввинистических преданий также отчетливо заметно присутствие полемических тенденций.
Третье и самое важное сходство между двумя рассматриваемыми преданиями состоит в том, что как в раввинистических, так и в христианских источниках обнаруживаются особые теофанические отличительные признаки в их способах описания соответствующих образов второго владычества. Более того, в обоих преданиях предпринимаются попытки обоснования полномочий второго владычества на его божественный статус через обладание этим персонажем особыми теофаническими божественными атрибутами.
Разумеется, что особый статус второго владычества в конечном счете определяется не какими-либо отвлеченными теофаническими признаками, но, скорее, именно особыми, зрительно воспринимаемыми характерными чертами, ассоциируемыми в различных библейских и внебиблейских источниках с описанием Божьей Славы, где эта Божья Слава (Кавод) предстает в привычно воспринимаемой функции богоявления. Так, Элиша бен Абуя приходит к умозаключению о «божественности» Метатрона на основании обладания им Божьим Престолом, известным атрибутом Божьей Славы, особо ярко представленным в символизме божественной Колесницы. Божественный статус Метатрона одновременно и определяется, и представляется вводящим в заблуждение благодаря этому особому теофаническому отличительному признаку. Как будет показано далее в нашем исследовании, в ранних христианских текстах, в том числе и в рассказах о Преображении в синоптических Евангелиях, личность Иисуса нередко определяется посредством обладания Им зрительно воспринимаемыми атрибутами Божьей Славы.
Андрей Орлов - Слава Бога Невидимого: Предания о двух владычествах на небесах и ранняя христология
Пер. с англ. И. Д. Колбутовой. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2021. — 432 с.
ISBN 978-5-6045573-2-7
Андрей Орлов - Слава Бога Невидимого: Предания о двух владычествах на небесах и ранняя христология - Содержание
Предисловие к английскому изданию
Введение
Часть первая. Предания о двух владычествах на небесах в иудейских источниках
Явления двух владычеств в ранних иудейских источниках
- Седьмая глава Книги пророка Даниила
- Книга образов
- Житие Адама и Евы
- Эксагоге Иезекииля Трагика
- Вторая книга Еноха
- Откровение Авраама
- Лествица Иакова
- Явления двух владычеств в раввинистических текстах и сочинениях, принадлежащих традиции Хейхалот
- Заключение
Часть вторая. Предания о двух владычествах на небесах в ранних христианских источниках
Кавод на горе: евангельские рассказы о Преображении
- Порядок появления двух владычеств
- История Моисея в рассказе о Преображении
Внебиблейские предания о Моисее
- Возведение Моисея на престол
- Прославление Моисея в момент его смерти и вознесения на небеса
- Ангельская природа Моисея и его обожествление
- Переработка преданий о Моисее в других источниках периода Второго Храма
Мотивы истории Моисея в рассказе о Преображении
- Шесть дней
- Избранные спутники
- Мотив горы
- Гора как престол Божьей Славы
- Мотив тайны
- Преображение Иисуса
- Облачения Иисуса
- Сияющее лицо Иисуса
- Илия и Моисей
- Три кущи
- Мотив страха
- Мотив поклонения?
- Образ облака
- Предания о Божьем Гласе
- «Его слушайте»
- Заключение
Кавод на Реке: евангельские рассказы о Крещении
- Теофанический контекст рассказа о Крещении
- Иисус как мистик-созерцатель
- Зеркало вод
- Огонь и свет в воде
- Одеяние Славы в Иордане
- Прославление Иисуса в Иордане
- Мотив разорванных небес
- Особенности представления места действия
- Космологические аллюзии
- Терминология подобия
- Обретение Духа как восстановление Образа Божьего
- Предания о Божьем Гласе
- Символизм голубя
- Птероморфная Слава
- Предания об Образе Божьем и рассказ об искушении Христа
- Выводы
- Заключение
Библиография
Источники
Исследования
Список сокращений
Об авторе
