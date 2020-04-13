Андрей Орлов – Ветхозаветные псевдоэпиграфы в славянской традиции

Серия – «Иудейские корни христианской мистики»

Многие вехозаветные псевдоэпиграфические материалы и фрагменты, бытовавшие в славянских землях, попали туда из Византии, оказавшей непревзойденное воздействие на развитие славянского литературного корпуса. Некоторые исследователи, однако, не исключают и других культурных влияний, включая возможные сирийские миссии. И все же подавляющее большинство псевдоэпиграфических текстов и фрагментов, распространенных в славянской традиции, были переведены с греческого языка, и значительная часть этих переводов были южнославянского происхождения. Хотя некоторые ученые и допускают, что какие-то псевдоэпиграфы, сохранившиеся на славянском, такие как Откровение Авраама или Вторая книга Еноха, могли быть переведены непосредственно с еврейского, подобные гипотезы не разделяются большинством современных исследователей. Однако исходный язык, стоящий за потерянным греческим Vorlage Откровения Авраама и других псевдоэпиграфических произведений, сохранившихся на славянском, вполне мог быть древнееврейским или арамейским. Хотя мы и можем обнаружить многие псевдоэпиграфические сочинения в так называемых списках истинных и ложных книг, подобные реестры зачастую не носили строго выраженного запретительного характера, имея, главным образом, ознакомительную функцию. Вариативность, обнаруживаемая в этих списках, может быть объяснена особенностями бытования неканонических материалов в славянской литературной среде, в которой псевдоэпиграфические тексты и фрагменты не были четко отделены от канонических материалов, часто сосуществуя вместе с ними в одних и тех же сборниках. Многие псевдоэпиграфические документы и традиции были восприняты в рамках восточной православной традиции в своем новом богословском качестве. Так, например, некоторые древние иудейские тексты и фрагменты о Енохе, Ное, Иакове, Аврааме, Моисее и других библейских патриархах и пророках часто рассматривались как повествования о жизни ветхозаветных святых и были включены в агиографические сборники. Slavia Othodoxa представляла собой литературную среду, в которой псевдоэпиграфические произведения передавались как часть более крупных историографических, моральных, естественнонаучных, агиографических, литургических и других собраний, которые содержали как идеологически маргиналы ные, так и канонические материалы. Андрей Орлов – Ветхозаветные псевдоэпиграфы в славянской традиции

Перевод с английского – И.Д. Колбутова

Издательство – «Институт св. Фомы» – 628 с.

Москва – 2020 г.

ISBN 978-5-6042300-8-4

Андрей Орлов – Ветхозаветные псевдоэпиграфы в славянской традиции – Содержание

Введение

Ветхозаветные псевдоэпиграфы в славянской литературной традиции

Часть I Работы по ветхозаветным псевдоэпиграфам

Великие дела Еноха-Метатрона

Небесные священники и небесные жертвоприношения в Откровении Авраама

Енохические черты образа Моисея в Эксагоге Иезекииля Трагика

Часть II Библиография по ветхозаветным псевдоэпиграфам в славянской традиции

1. Ветхозаветные псевдоэпиграфы в славянской традиции

1.1. Сборники псевдоэпиграфических текстов сохранившихся на славянских языках

1.2. Сборники переводов псевдоэпиграфических текстов сохранившихся на славянских языках

1.3. Библиографии по псевдоэпиграфическим текстам в славянской традиции

1.4. Псевдоэпиграфические произведения и фрагменты

Семьдесят имен Богу

О всей твари

Житие Адама и Евы

Сказание как сотворил Бог Адама

Из скольких частей сотворил Бог Адама

Договор человека с дьяволом

Фрагменты об Адаме в Слове о крестном древе

Фрагменты об Адаме в Беседе трёх святителей

Слово Адама во аду к Лазарю

Фрагмент о Сатанаиле

Фрагменты об Адаме и Сатанаиле в Легенде о Тивериадском море

О борьбе архангела Михаила с Сатанаилом

Книга Еноха Праведного

Енохический фрагмент о двух скрижалях

О потопе

Фрагменты о Ное в Откровении Мефодия Патарского

Фрагмент о Ламехе

Фрагменты об Аврааме и Саре

Откровение Авраама

Завет Авраама

Фрагменты о Мелхиседеке

Фрагменты об Измаиле

Фрагменты об Исааке

Лествица Иакова

Фрагменты об Иосифе

Апокриф об Иосифе и Асенефе

Заветы двенадцати патриархов

Завет Иова

Житие пророка Моисея

Фрагменты о Самсоне

Фрагменты о Самуиле

Фрагменты о Давиде

Фрагменты о Соломоне

Повесть о царе Адариане

Фрагменты об Илье Пророке

Фрагменты об Илье в Хождении Агапия в рай

Видение Исайи

Откровение Варуха

Повесть о пленении Иерусалима

Фрагменты о Данииле

Хождение Зосимы к рахманам

Повесть об Акире Премудром

Слово блаженного Зоровавеля

Мудрость Менандра

Сказание о двенадцати снах Шахаиши

2. Бытование ветхозаветных псевдоэпиграфов в славянской традиции

2.1. Палеи

Историческая Палея

Толковая Палея

Хронографическая Палея

2.2. Хроники

Хроника Георгия Синкелла

Хроника Георгия Амартола

Хроника Иоанна Малалы

Хроника Иоанна Зонары

Хроника Константина Манассии

Хроника Симеона Логофета

Хроника Юлия Африкана

2.3. Хронографы

Хронограф по великому изложению

Русский Хронограф

Троицкий Хронограф

Летописец Еллинский и Римский

Архивский Хронограф

Софийский Хронограф

Виленский Хронограф

Академический Хронограф

Тихонравовский Хронограф

Варшавский Хронограф

2.4. Другие произведения и сборники

Славянская версия Истории Иудейской войны

Иосифа Флавия

Повесть временных лет

Изборник Святослава 1073 года

Изборник Святослава 1076 года

Изборник XIII в

Александрия Хронографическая

Александрия Сербская

Торжественник

Пролог

Великие Минеи Четии

Чудовские Минеи Четьи

Азбуковник

Шестодневы

Космографии

Златоструй

Златоуст

Измарагд

Маргарит

Физиолог

Трепетник

Пчела

Мерило Праведное

Златая цепь

Златая матица

Голубиная книга

3. Родственные исследования

3.1. Ветхозаветные псевдоэпиграфические традиции и славяне

3.2. “Отреченные книги”

3.3. Богомильство и ветхозаветные псевдоэпиграфы

3.4. “Ересь жидовствующих”

3.5. Хазары и славяне

3.6. Ранние переводы с еврейского в славянской традиции

Андрей Орлов – Ветхозаветные псевдоэпиграфы в славянской традиции – Великие дела Еноха-Метатрона

Исследователи ранней иудейской мистики обнаруживают в образах некоторых героев еврейской религиозной традиции возможные истоки, к которым восходит формирование концепции Метатрона, и в их число, наряду с патриархом Енохом, входят, к примеру, Михаил, Иаоил, Мелхиседек и другие персонажи. В данном исследовании будет предложено подтверждение подобного рода предположений, а также в нем будет показано, что даже в текстах, содержащих рассказы о Енохе, будущий образ Метатрона складывался постепенно, как результат влияния на него образов различных фигур, наделенных посредническими функциями и игравших заметную роль в других псевдоэпиграфических источниках.

Тот факт, что фигура Еноха не представляется единственной из послуживших источником формирования образа Метатрона, подтверждается раввинистическими текстами, а также литературой, связанной с традицией Хейхалот: в большинстве из подобного рода источников этот ангел не идентифицируется напрямую с седьмым патриархом. Именно отсутствие непосредственной связи между Енохом и Метатроном в некоторых источниках и задает параметры и приоритеты нашему исследованию, в ходе которого сначала будут проанализированы тексты, в которых великий ангел со всей очевидностью идентифицируется с Енохом, а затем прочие свидетельства раввинистической и Хейхалот традиций, в которых подобного рода прямая идентификация не находит своего отражения.

Основное внимание в ходе нашего анализа данной проблемы будет сосредоточено на изучении Третьей книги Еноха, текста, связанного с традицией Меркавы, известного также как Сефер Хейхалот (Книга небесных дворцов), в которой связь между Енохом и Метатроном6 выражена со всей очевидностью. Третья книга Еноха занимает особое место среди текстов, связанных с традицией Хейхалот, благодаря своим уникальным формальным особенностям, содержанию и личности главного героя. Следует отметить, что роль Сефер Хейхалот в истории иудейской мистики, также как и ее место среди других источников, составляющих корпус писаний традиции Хейхалот, все еще не были оценены в полной мере.

Несмотря на то, что исследователи по привычке отмечали, что Третья книга Еноха представляет собой позднюю стадию в развитии различных традиций, нашедших свое отражение в других текстах Хейхалот, уникальная структура данного текста, отсутствие специфических гимнов и формул заклинаний, в избытке присутствующих в других текстах Хейхалот, ее своеобразная ангелология и, что самое важное, постоянное отождествление Метатрона с патриархом Енохом, повидимому, указывают на принадлежность этого текста к особому роду мистики Меркавы, восходящей к истокам енохической традиции. К сожалению, вышеупомянутые особенности Сефер Хейхалот все еще не получили должной всеобъемлющей оценки исследователей ранней иудейской мистики, хотя некоторые отдельные попытки изучения данного материала, полезные для нашего исследования, предпринимались рядом ученых.