Кто не наблюдал в Пасху, как вереницы людей тянутся на кладбища, на родные могилы? И хотя этот обычай – вместо храма в Светлое Христово Воскресение идти на кладбище – утвердился в советские времена (у православных есть особый день пасхального поминовения усопших – Радоница), знаменательно, что почему-то и люди не церковные стремятся помянуть своих усопших именно в светлые дни победы над смертью. Им хочется верить, что родные люди остались с ними, что они живы.

Все они конечно же живы – но живут иной жизнью, не той, которой живем мы с вами сейчас, но той жизнью, к которой мы придем в свой срок, да и все рано или поздно придут. Поэтому вопрос о той – иной – жизни, которая является жизнью вечной и которую мы празднуем, отмечая Пасху – Воскресение Христово, особенно близок для нас, он касается не просто нашего ума, но, может быть, в большей степени касается нашего сердца.

Профессор Алексей Ильич Осипов - Посмертная жизнь души - Беседы современного богослова

Цензор архимандрит Лука (Пинаев)

М.: Даниловский благовестник, 2009. 128 с.

ISBN 5-89101-159-Х

Профессор Алексей Ильич Осипов - Посмертная жизнь души - Беседы современного богослова - Содержание

О ТЕХ, КТО ЖИВ ИНОЙ ЖИЗНЬЮ

ЕШЬ, ПЕЙ, ВЕСЕЛИСЬ, ДУША МОЯ?

ПОНИМАНИЕ СМЕРТИ У ДРЕВНИХ НАРОДОВ

А ЧТО ОБЩЕЕ?

«Я В АДУ!..»

КАКОЕ ТЕЛО БЫЛО У ЧЕЛОВЕКА ДО ГРЕХОПАДЕНИЯ?

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРАРОДИТЕЛЬСКОГО ГРЕХА

ГДЕ ПРЕБЫВАЕТ ДУША В ПЕРВОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ СМЕРТИ ТЕЛА

ЧТО МОГУТ УСОПШИЕ СООБЩИТЬ ЖИВЫМ

«ЗЕМНЫЕ ВЕЩИ ПРИНИМАЙ ЗДЕСЬ ЗА САМОЕ СЛАБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕБЕСНЫХ»

ПОСМЕРТНЫЙ ЭКЗАМЕН НА ДОБРО

И ЭКЗАМЕН – НА ЗЛО

СОЕДИНЯЕМСЯ С ДУХОМ БОЖИИМ ИЛИ С ДЕМОНАМИ-МУЧИТЕЛЯМИ

«СТРАСТИ В ТЫСЯЧУ РАЗ БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ, ЧЕМ НА ЗЕМЛЕ...»

ПОДОБНОЕ СОЕДИНЯЕТСЯ С ПОДОБНЫМ. СИЛА ПОКАЯНИЯ

МЫ СВОБОДНЫ ТВОРИТЬ ДОБРО И ЗЛО

КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ ОБ УСОПШИХ

ПОБУДЬ ХОТЯ БЫ СОРОК ДНЕЙ ХРИСТИАНИНОМ

ГЕЕННА

ЧТО НАС ЖДЕТ НА СТРАШНОМ СУДЕ?

«ХРИСТОС - СПАСИТЕЛЬ ВСЕХ ЧЕЛОВЕКОВ...»

НА МИЛОСТЬ БОЖИЮ

ВОПРОСЫ О ВЕЧНОСТИ

Профессор Алексей Ильич Осипов - Посмертная жизнь души - Беседы современного богослова - Посмертный экзамен на добро

По церковному учению, после трехдневного пребывания у гроба душа усопшего с 3-го по 9-й день созерцает райские обители, а с 9-го по 40-й день ей показываются адские мучения. Как можно понимать эти земные образы, «земные вещи»?

Душа, будучи по природе жительницей того мира, освобождаясь от дебелого тела, становится способной совершенно иным, свойственным ей образом, в отличие от тела, видеть тот мир. Там душе всё открывается. И если, как пишет апостол Павел, в земных условиях мы видим «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно», то там «лицом к лицу» (1 Кор. 13; 12), то есть так, как есть в действительности. Это видение или познание в отличие от познания земного, носящего в основном характер внешний и часто чисто рассудочный, по смерти тела приобретает иной характер – сопричастности познаваемому. Сопричастность в данном случае означает единение познающего с познаваемым. Так вот душа вступает там в единение с миром духов, ибо она и сама духовна в этом смысле. Но с какими духами объединяется душа? Можно полагать, что каждая добродетель имеет своего духа, своего ангела – так же, как и каждая страсть имеет своего духа, своего демона. Но об этом несколько позже.

Почему-то обычно считают, что душа испытывается только тогда, когда дело касается ее страстей, то есть в период с 9-го по 40-й день. Однако нет сомнений в том, что на всё испытывается душа: и на добро, и на зло.

Так вот после трех дней начинаются своего рода испытания личности. Сначала – перед лицом добра. Душа проходит путь по всем добродетелям (по Апостолу, это «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание» и т. д. – Гал. 5; 22). Например, душа оказывается перед лицом кротости. Воспримет ли она ее как то драгоценное качество, к которому стремилась и которое искала в своей земной жизни, хотя и не могла приобрести его в тех условиях, или, напротив, оттолкнется от кротости как от чего-то чуждого и неприемлемого? Соединится ли она с духом кротости или нет? Так, в течение шести земных дней произойдет особое испытание души перед лицом всех добродетелей.

Хочется при этом отметить, что каждая добродетель прекрасна, ибо Сам Бог есть Красота неизреченная, и душа всей своей полнотой видит там красоту этих свойств Божиих. И вот на этом, если хотите, «экзамене на добро» испытывается душа: приобрела ли она в условиях земной свободы хоть какое-то стремление к этой вечной Красоте.