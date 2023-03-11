Основа и корень служения
В предисловии к одному из многочисленных изданий книги «Основа и корень служения», вышедшему в свет после кончины автора, описывается его духовное величие: «Праведный благочестивый раввин, святой каббалист рав Александр Зискинд из Гродно был основой мироздания, совершенным в своих деяниях, имевшим исключительное намерение во имя Небес. Он жил во времена Виленского Гаона и написал книгу «Основа и корень служения». В ней непосредственно видны цельность и вознесенность автора, каждое движение, деяние, речение и мысль которого были святыми для Г-спода и преисполнены намерения доставить Ему радость. В 1794 г. незадолго до своей кончины он оставил завещание сыновьям, в котором описывал свои чистые и святые обычаи, вдохновляющие каждую еврейскую душу. Перед нами предстает образ человека, чье мышление не отклонялось от святости. Не чувствуя утомления и усталости, он никогда не отвлекал своего внимания от служения своему Создателю и Творцу».
Рав Александр Зискинд предельно сторонился славы и отказывался занять в Гродно какую-либо официальную должность. Он беспрерывно изучал Тору, однако не считал себя свободным от помощи нуждающимся. У него никогда не было денег, но он брал их взаймы и перед наступлением дня выплаты одалживал у других людей, чтобы покрыть свои прежние обязательства. Однажды случилось, что он никак не мог достать средства для возвращения очень крупной ссуды в размере пятисот талеров. К нему обратился заимодавец, сообщив, что наступило время возвращения долга и ему безотлагательно нужны деньги. Раввин ответил, что день еще не закончился, и во время молитвы Минха с плачем воззвал к Всевышнему: «Если я не смогу вовремя оплатить долг, то закроются двери перед нуждающимися и произойдет осквернение Б-жественного имени». И вот, сразу же после молитвы к нему подошел незнакомец: «Я слышал о вас, достопочтенный раввин, что вы надежный человек. Я отправляюсь в далекие края и хотел бы оставить вам на хранение мои деньги». После его ухода раввин пересчитал полученную сумму, которая составила ровно пятьсот талеров. Больше рав Зискинд его никогда не видел и говорил, что, несомненно, это был пророк Элиягу.
Рав Александр Зискинд из Гродно - Основа и корень служения - Том 1
(Сокровищница еврейского мусара)
Составлено автором на основе книги Зоар и Учения Аризаля
Вильнюс, 2022. - 270 с.
Рав Александр Зискинд из Гродно - Основа и корень служения - Том 1 - Содержание
- Еврейская община Гродно
- Ешива «Шаар Атора» в Гродно
- Большая синагога Гродно
- Гибель еврейской общины Гродно
- Рав Александр Зискинд
- Книга «Основа и корень служения»
- Первоисточники книги «Основа и корень служения»
- Книга Зоар
- Аризаль
- Рав Давид Абудерхем
- Молитва автора книги перед изучением Мусара
- Из завещания рава Александра Зискинда
- Обращение автора
- Предисловие автора
Книга «Основа и корень служения»
Первые врата. Большие врата
- Глава 1. Цель сотворения человека
- Глава 2. Величие и вознесенность Творца
- Глава 3. Суть трепета перед Небесами
- Глава 4. Два пути обретения трепета перед Небесами
- Глава 5. Служение сердцем и мышлением
- Глава 6. Служение мышлением и речью
- Глава 7. Отношение к ближнему
- Глава 8. Любовь к ближнему
- Глава 9. Заповедь и грех
- Глава 10. Скромность в деянии
- Глава 11. Самопожертвование во имя Г-спода
Вторые врата. Врата зари
- Глава 1. «Тикун Хацот»
- Глава 2. Молитва перед Творцом
- Глава 3. Первые благословения
- Глава 4. Утренние благословения
- Глава 5. Оплакивание в полночь разрушения Храма
- Глава 6. Разъяснение «Тикун хацот»
- Глава 7. Значимость общественной молитвы
- Глава 8. Заповеди талит и тфилин
- Глава 9. Облачение в талит и возложение тфилин
- Глава 10. Вход в Дом Молитвы
- Глава 11. Повествование о жертвоприношениях
- Глава 12. Влияние молитвы на исправление в высших мирах
Третьи Врата. Врата Песни
- Глава 1. Вознесение рук в молитве
- Глава 2. Произнесение слов на святом языке
- Глава 3. Теилим царя Давида
- Глава 4. Размышление над словами молитвы
- Глава 5. Восхваление «Ашрей»
- Глава 6. Песнь у моря
- Глава 7. Значимость Песни у моря
Четвертые врата. Врата востока
- Глава 1. Молитва «Кадиш»
- Глава 2. «Шма Исраэль» и благословения
- Глава 3. Трепет перед Небесами и любовь к Всевышнему
- Глава 4. Чтение «Шма Исраэль»
- Глава 5. Возвышенное намерение при чтении «Шма Исраэль»
- Глава 6. Память об Исходе из Египта
- Глава 7. Чтение «Шма Исраэль»
Пятые врата. Врата жертвоприношения
- Глава 1. Спасение от посторонних мыслей во время молитвы
- Глава 2. Молитва «Шмоне Эсре»
- Глава 3. Начало молитвы «Шмоне Эсре»
- Глава 4. Продолжение молитвы «Шмоне Эсре»
- Глава 5. Завершение молитвы «Шмоне Эсре»
- Глава 6. Ответ Амен на благословения
- Глава 7. Молитва раскаяния «Видуй»
- Глава 8. Молитва «Таханун»
- Глава 9. Завершение молитвы Шахарит
- Глава 10. Молитва «Алейну»
Шестые врата. Врата искры
- Глава 1. Награда за изучение Торы
- Глава 2. Порядок изучения Торы
- Глава 3. Тора Письменная и Устная и Тайное Учение
- Глава 4. Возвышенное намерение при изучении Торы
- Глава 5. Изучение Танаха, Талмуда, Каббалы и Мусара
- Глава 6. Открытия в Торе и обучение детей
Седьмые врата. Врата первенцев
- Глава 1. Прием пищи
- Глава 2. Извлечение искр святости
- Глава 3. Порядок приема пищи
- Глава 4. Запрет на некашерную пищу
- Глава 5. Подготовка к приему пищи
- Глава 6. Поддержка бедных и изучение Торы за столом
- Глава 7. Омовение рук после трапезы
- Глава 8. Приглашение к благословению «зимун»
- Глава 9. Благословение после трапезы
- Глава 10. Благословения на удовольствия
- Глава 11. Дневная и вечерняя молитва
- Глава 12. «Шма Исраэль» перед сном
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