В предисловии к одному из многочисленных изданий книги «Основа и корень служения», вышедшему в свет после кончины автора, описывается его духовное величие: «Праведный благочестивый раввин, святой каббалист рав Александр Зискинд из Гродно был основой мироздания, совершенным в своих деяниях, имевшим исключительное намерение во имя Небес. Он жил во времена Виленского Гаона и написал книгу «Основа и корень служения». В ней непосредственно видны цельность и вознесенность автора, каждое движение, деяние, речение и мысль которого были святыми для Г-спода и преисполнены намерения доставить Ему радость. В 1794 г. незадолго до своей кончины он оставил завещание сыновьям, в котором описывал свои чистые и святые обычаи, вдохновляющие каждую еврейскую душу. Перед нами предстает образ человека, чье мышление не отклонялось от святости. Не чувствуя утомления и усталости, он никогда не отвлекал своего внимания от служения своему Создателю и Творцу».

Рав Александр Зискинд предельно сторонился славы и отказывался занять в Гродно какую-либо официальную должность. Он беспрерывно изучал Тору, однако не считал себя свободным от помощи нуждающимся. У него никогда не было денег, но он брал их взаймы и перед наступлением дня выплаты одалживал у других людей, чтобы покрыть свои прежние обязательства. Однажды случилось, что он никак не мог достать средства для возвращения очень крупной ссуды в размере пятисот талеров. К нему обратился заимодавец, сообщив, что наступило время возвращения долга и ему безотлагательно нужны деньги. Раввин ответил, что день еще не закончился, и во время молитвы Минха с плачем воззвал к Всевышнему: «Если я не смогу вовремя оплатить долг, то закроются двери перед нуждающимися и произойдет осквернение Б-жественного имени». И вот, сразу же после молитвы к нему подошел незнакомец: «Я слышал о вас, достопочтенный раввин, что вы надежный человек. Я отправляюсь в далекие края и хотел бы оставить вам на хранение мои деньги». После его ухода раввин пересчитал полученную сумму, которая составила ровно пятьсот талеров. Больше рав Зискинд его никогда не видел и говорил, что, несомненно, это был пророк Элиягу.

Рав Александр Зискинд из Гродно - Основа и корень служения - Том 1

(Сокровищница еврейского мусара)

Составлено автором на основе книги Зоар и Учения Аризаля

Вильнюс, 2022. - 270 с.

Рав Александр Зискинд из Гродно - Основа и корень служения - Том 1 - Содержание

Еврейская община Гродно

Ешива «Шаар Атора» в Гродно

Большая синагога Гродно

Гибель еврейской общины Гродно

Рав Александр Зискинд

Книга «Основа и корень служения»

Первоисточники книги «Основа и корень служения»

Книга Зоар

Аризаль

Рав Давид Абудерхем

Молитва автора книги перед изучением Мусара

Из завещания рава Александра Зискинда

Обращение автора

Предисловие автора

Книга «Основа и корень служения»

Первые врата. Большие врата

Глава 1. Цель сотворения человека

Глава 2. Величие и вознесенность Творца

Глава 3. Суть трепета перед Небесами

Глава 4. Два пути обретения трепета перед Небесами

Глава 5. Служение сердцем и мышлением

Глава 6. Служение мышлением и речью

Глава 7. Отношение к ближнему

Глава 8. Любовь к ближнему

Глава 9. Заповедь и грех

Глава 10. Скромность в деянии

Глава 11. Самопожертвование во имя Г-спода

Вторые врата. Врата зари

Глава 1. «Тикун Хацот»

Глава 2. Молитва перед Творцом

Глава 3. Первые благословения

Глава 4. Утренние благословения

Глава 5. Оплакивание в полночь разрушения Храма

Глава 6. Разъяснение «Тикун хацот»

Глава 7. Значимость общественной молитвы

Глава 8. Заповеди талит и тфилин

Глава 9. Облачение в талит и возложение тфилин

Глава 10. Вход в Дом Молитвы

Глава 11. Повествование о жертвоприношениях

Глава 12. Влияние молитвы на исправление в высших мирах

Третьи Врата. Врата Песни

Глава 1. Вознесение рук в молитве

Глава 2. Произнесение слов на святом языке

Глава 3. Теилим царя Давида

Глава 4. Размышление над словами молитвы

Глава 5. Восхваление «Ашрей»

Глава 6. Песнь у моря

Глава 7. Значимость Песни у моря

Четвертые врата. Врата востока

Глава 1. Молитва «Кадиш»

Глава 2. «Шма Исраэль» и благословения

Глава 3. Трепет перед Небесами и любовь к Всевышнему

Глава 4. Чтение «Шма Исраэль»

Глава 5. Возвышенное намерение при чтении «Шма Исраэль»

Глава 6. Память об Исходе из Египта

Глава 7. Чтение «Шма Исраэль»

Пятые врата. Врата жертвоприношения

Глава 1. Спасение от посторонних мыслей во время молитвы

Глава 2. Молитва «Шмоне Эсре»

Глава 3. Начало молитвы «Шмоне Эсре»

Глава 4. Продолжение молитвы «Шмоне Эсре»

Глава 5. Завершение молитвы «Шмоне Эсре»

Глава 6. Ответ Амен на благословения

Глава 7. Молитва раскаяния «Видуй»

Глава 8. Молитва «Таханун»

Глава 9. Завершение молитвы Шахарит

Глава 10. Молитва «Алейну»

Шестые врата. Врата искры

Глава 1. Награда за изучение Торы

Глава 2. Порядок изучения Торы

Глава 3. Тора Письменная и Устная и Тайное Учение

Глава 4. Возвышенное намерение при изучении Торы

Глава 5. Изучение Танаха, Талмуда, Каббалы и Мусара

Глава 6. Открытия в Торе и обучение детей

Седьмые врата. Врата первенцев