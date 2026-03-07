Основы музыкального служения

Пение и музыка — это великий дар Божий человечеству. "Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов"— Иак 1,17. В жизни церкви пение и музыка играют важную роль. Наши богослужения были бы гораздо беднее без пения. Мы же часто пользуемся этим даром, не задумываясь о его значении и богатстве. Этим объясняется поверхностное отношение к Божьему дару и неполноценное его использование.

Поэтому необходимо уяснить библейские основания служения пения и музыки в церкви. Этот вопрос следует рассматривать в свете Священного Писания.

Пение объединяет членов церкви друг с другом и со всем творением. Общее пение — это такая часть богослужения, когда все присутствующие единодушно возвышают свой голос, чтобы благодарить Господа, радоваться, ободрять и утешать друг друга. Чем больше число поющих и чем сердечнее они поют, тем сильнее захватывает и поднимает дух общее пение Объединяющая роль пения велика, и мы неоднократно испытывали это

Хотя мелодичное словестное пение свойственно только людям, но почти каждое живое существо издает своеобразный звук от слабого попискивания птенцов до грозного рыкания льва. Особенно разнообразно пение птиц. Безжизненная природа также издает разнообразные звуки: завывание ветра, шум моря, шелест деревьев раскаты грома и другое

"Как многочисленны дела Твои, Господи! Все сделал Ты премудро; земля полна произведений Твоих’ — Пс 103,24. "День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание Мет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их По всей земле проходит звук их. и до пределов вселенной слова их”— Пс 18,3-5

Звуки говорят об особом единстве человека и окружающей его природы. Иисус Христос связывал духовную жизнь человека с природой, когда говорил: "Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит; так бывает со всяким, рожденным от Духа"— Ин 3.8 В день Пятидесятницы "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом"— Деян.2,2.

Мы должны ощущать эту глубокую связь со всей природой. На небесах прославленная Церковь Божия и "всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них" воспоют честь и славу Сидящему на престоле и Агнцу — От.5,13.

Издательство СЕХБ

Москва и Библейская миссия

1991 ФРГ

Основы музыкального служения - Содержание

Предисловие

Лекция 1. Значение и сила духовной музыки

• Тема 1. Библейское основание служения пения и музыки в церкви

• Тема 2. Музыка и духовное возрастание верующих

• Контрольные вопросы

Лекция 2. История церковной музыки и пения

• Тема 1. Ветхозаветный период

• Тема 2. Апостольский век

• Тема 3. Древнехристианский период

• Тема 4. Восток и Запад

• Тема 5. Средневековье на Западе

• Тема 6. Перед Реформацией

• Контрольные вопросы

Лекция 3. История церковной музыки и пения

• Тема 1. Музыка реформации

• Контрольные вопросы

Тема 2. История развития христианского пения на Руси

• Контрольные вопросы

Лекция 4. Музыкально-певческое наследие братства ЕХБ

• Духовное пение в России

• Духовное пение на Украине

• Духовное пение в Закавказье

• Духовное пение в других регионах

• Духовное пение в Петербурге

• Духовное пение Москве

• Развитие евангельского пения

• Издание сборника Тусли

• Песни Сиона

• Первые хоры

• После указа о свободе совести

• Двадцатые годы

• Хоры и руководители

• Тридцатые годы

• Восстановление пения после Отечественной войны

• Творчество современных композиторов

• Оркестры

• Регентская учеба

• Заключение

• Контрольные вопросы

Лекция 5. Жанры духовных песнопений

• Тема I. Понятие жанра

• Тема 2. Музыкальные жанры в Новом Завете

• Тема 3. Жанры песнопений ЕХБ

• Контрольные вопросы

Лекция 6. Музыкальное служение в церквах ЕХБ

• Тема 1. Общее церковное пение

• Тема 2. Хоровое пение

• Тема 3. Левиты Нового Завета

• Тема 4. Взаимоотношения в хоре

• Контрольные вопросы

Лекция 7. Церковное оркестроведение

• Введение

• Тема 1. О музыкальном служении в церквах

• Тема 2. Церковное оркестроведение. Оркестры в церквах

• Контрольные вопросы

Лекция 8. Методические рекомендации и упражнения по технике речи

• Введение

• Тема 1. Дыхание в речи

• Тема 2. Отработка речевого голоса

• Тема 3. Дикция

• Тема 4. Орфоэпия

• Приложение. Словарь ударений

Лекция 9. Советы служителям церквей

• Совершенствование музыкального служения

• Репертуар и повышение уровня исполнения церковной музыки

• Духовное состояние певцов и пение в церкви

• Служение оркестров и декламация

• Музыкальное служение многонационального братства ЕХБ

• Сборники духовных песен. Изучение песенного наследия

• Контрольные вопросы

• Перечень сборников духовных песен ЕХБ

Основы музыкального служения - Значение и сила духовной музыки

Глубокую связь Христа и Его Церкви со всей природой чувствовал апостол Павел, когда писал: "Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое... И Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви"— Кол. 1,16-18. Природа является храмом Божиим. В звуках музыки и природы мы познаем единство Церкви со всем творением во Христе Иисусе. Поэтому в песнях наряду с духовным содержанием должны также отражаться красота и богатство творения Божия. Удаление от природы и пагубное влияние человека на природу представляют собой великую опасность нашего времени. В жизни церкви также существует опасность замкнуться в очень узкие рамки. Книга Псалмов заканчивается призывом: "Хвалите Бога во святыни Его; хвалите Его на тверди силы Его. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его... Все дышащее да хвалит Господа!" — Пс. 150:1-2,6. Будем познавать в звуках природы хвалу Творцу, сольемся с ними в собрании праведников!

Пение и музыка связаны с жизнью человека многими нитями, из которых жизнь в церкви составляет очень важную часть. Вся история человечества свидетельствует о том, что человеку всегда были присущи пение и музыка. На стенах пещер каменного века сохранились рисунки музыкальных инструментов. Библия говорит, что Иувал — седьмой от Адама — "был отцом всех играющих на гуслях и свирели"— Быт.4,21.

При рытье колодцев Израиль пел особую песнь: "Наполняйся, колодезь, пойте ему"— Чис.21,17. Особые песни пели во время жатвы. "Радость и веселье отнято от Кармила... Я положу конец вину в точилах; не будут более топтать в них с песнями"— Мер.48,33; Ис.16,10. Блудный сын был принят в дом отца "с пением и ликованием"— Лк. 15,25. Свадебные пиры также сопровождались пением и музыкой. Важную роль играло пение также и на похоронах: "И оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевною песнию"— 2 Цар. 1,17. Пророк Иеремия оплакал смерть благочестивого царя Иосии в "песни плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих"— 2 Пар.35,25. В радостные моменты жизни песня усиливала радость, а в скорби и горе она вселяла утешение и успокоение.

Пение и музыку использовали также при коронации царей, при праздновании победы, при чествовании героев — 3 Цар. 1,39-40; 4 Цар. 11,14; 2 Цар. 13,14; 20,28; 1 Цар. 18,6. Однако, больше всего использовалось пение на богослужениях. Большие заслуги в деле пения принадлежат царю Давиду, который сочинял псалмы, пел и играл на различных музыкальных инструментах. В юности, играя на гуслях, он отгонял злого духа от Саула —1 Цар. 16,16-23. Когда Давид стал царем, он организовал большой хор с музыкальными орудиями для сопровождения жертвоприношения —1 Пар. 15,16. С этого времени пение и музыка составляли важную часть служения в храме. Музыка же придавала ему торжественный и праздничный характер.

До этого времени певцы и музыканты исполняли свои импровизации Теперь же музыка приобрела определенную форму, мелодия получила свое название. Об этом можно прочитать в начале многих псалмов. Имеются данные, что на подготовку левитов к служению пения требовалось пять лет.



Во время Иисуса Христа религиозная деятельность большей частью была перенесена из храма в синагоги. На богослужениях в синагогах пение играло незначительную роль, а музыка в синагогах не применялась совсем.

Только один раз упоминается в Евангелии о том, что Иисус Христос пел с учениками — Мф.26,30. Апостол Павел и Сила воспевали Бога в темнице — Деян. 16,25. Христианское богослужение формировалось по образцу синагогских богослужений, поэтому в них пение занимало незначительное место. Впоследствии богатая духовная жизнь христиан внесла в церковное пение большие изменения. Апостол Павел наставлял верующих: "Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу"— Кол.3,16. Служение Богу без любви апостол сравнивает с медью звенящей или кимвалом звучащим —1 Кор. 13,1.

Итак, Библия связывает пение и музыку ие только с богослужением, но с повседневным трудом, событиями в жизни христианина. Песнь должна занимать особое место в домашней жизни верующего. ”0 имени Твоем радуются весь день"— Пс.88,17. "Весел ли кто, пусть поет псалмы"— Иак.5,13. Больные и скорбящие также нуждаются в оживляющем и утешающем влиянии песнопения. Везде, в любых условиях пение оказывает свое благотворное действие.

Не все люди обладают даром пения и музыки. Яркий музыкальный талант — удел отдельных личностей. Поэтому все имеющие его должны дорожить им, памятуя, что это преимущество возлагает на них особые обязанности. Никто не заслужил этот дар у Бога, поэтому никто не должен гордиться им или превозноситься.

Кроме врожденных талантов, верующие могут иметь особые дары, которые разделяет Дух Божий, "как Ему угодно"— 1 Кор. 12,11. В перечне даров Духа дар пения отсутствует. Он относится к числу врожденных даров. Но все эти дары исходят от Небесного Отца и даются человеку для служения Ему и Его народу.

Часто люди относятся к полученным талантам как к своей собственности и пользуются ими по своему усмотрению. Человек Божий так поступать не должен. Иисус Христос в притче о талантах сказал: он закопал его в землю. Но настал день отчета, и он был строго осужден: "Лукавый раб и ленивый!., надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью... и негодного раба выбросьте во тьму внешнюю" — Мф.25,24-30.

Большинство верующих, имеющих большой талант, развивают его и употребляют для служения Богу и людям. Люди же с малым талантом подчас халатно относятся к нему. То же наблюдается и в отношении пения и музыки. Иисус Христос повелевает людям с малым талантом использовать его вместе с другими. Хоровая деятельность представляет для этого хорошие возможности. Способность пения при этом значительно развивается. Употреблению таланта должен способствовать не страх наказания, а радость, что мы можем направить его для славы Господа.

Великое преимущество в том, что мы можем служить Господу. Иисус Христос высоко ценит полезное служение во славу Божию и на благо людям. Спаситель поставил в пример Свое служение: "Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих... Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою”— Мф.20,26.28

Служить — значит посвятить свою жизнь целям высшим, чем свое личное благополучие. Чем выше цель, тем ценнее служение. Самое высокое, что может верующий поставить своей целью, это служение Богу. Практически это выражается в служении людям, но цель при этом — служение Богу.