Осокин - История альбигойцев и их времени - В 2-х частях

18 июня 1209 года в Сен-Жилле, одном из городов Лангедока, совершался торжественный обряд церковного покаяния над тулузским графом Раймондом VI. Толпы народа окружали площадь перед город­ским собором; среди горожан находились рыцари и вассалы графа как невольные свидетели унижения своего сюзерена. Могущественный государь, родственник королей арагонского, английского, французского, смирялся перед силой непреклонного папы. Три архиепископа, девятнадцать епископов, все окружное духовенство присутствовало при церемонии. Впереди всех стоял папский легат Милан, представитель первосвященника и исполнитель наказания.

Граф, в одной рубахе, босой, со свечой в руке, опустился на колени перед легатом. На паперти, против церковных дверей, возвышался аналой, на котором лежали дары Христовы и священные реликвии. У ног легата Раймонд молил о пощаде. Он сам прочел длинный список своих преступлений перед Церковью, обязываясь и теперь и впредь во всем беспрекословно подчиняться повелениям папы и его легатов; граф тулузский отказывался от всякой свободы в действиях. Шестнадцать вассалов тут же подтвердили присягу своего государя. Тогда легат поднял Раймонда на ноги, накинул веревку ему на шею, взял концы ее в руку и повел его в церковь, на ходу хлестая графа пучком розог.

В слезах покаяния, а может быть и горького оскорбления, Раймонд распростерся на церковном амвоне. Тогда легат дал ему отпущение именем «господина папы Иннокентия III». Народ напирал на вошедших в церковь верующих; выйти из нее в те же двери было невозможно. Высеченный, в одной рубашке, граф невольно должен был пройти мимо гробницы блаженного Петра де Кастельно. В духовенстве пробежал говор о справедливом суде Божьем; память святого была отомщена.

Так карала Церковь того, кого она подозревала в отступничестве или хотя бы в нерадении к католицизму. Граф же тулузский совершил самое ужасное преступление для того времени - он покровительствовал еретикам.

Это происходило в начале XIII столетия. То бьто временем полного господства церковно-католических идеалов. Папская гегемония приобрела тогда силу исторической реальности. Не только граф тулузский, но и все европейские государи преклонялись перед авторитетом римского первосвященника.

Известно, какие образы соединяются с понятием о средних веках вообще. Но то столетие, в котором главным образом совершается череда событий, излагаемых в нашей книге, бьто полным их выражением. Средние века будто воплотили в нем свою культуру, которая являет в те моменты лучшие свои стороны. Вместе с богатством явлений в сфере политической и юридической этот век насыщен замечательным духовным творчеством. Если количеством великих умов определяется культурное значение эпохи, то XIII столетие имеет право называться наиболее важным в развитии европейской цивилизации, в нем сосредоточились все типичные стороны средневековой жизни.

Осокин, Н. А. - История альбигойцев и их времени - Часть 1 - До кончины папы Иннокентия III

Москва : Издательство Юрайт, 2024. -399 с. - (Антология мысли). - Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-05955-7 (ч. 1)

ISBN 978-5-534-05956-4

Осокин, Н. А. - История альбигойцев и их времени - Часть 1 – Содержание

Книга первая. ИСТОРИЯ АЛЬБИГОЙЦЕВ ДО КОНЧИНЫ ПАПЫ ИННОКЕНТИЯ III

Глава первая. Введение

Пала Иннокентий III

Политическое состояние Европы в начале XIII столетия

Обзор феодальной, государственной и социальной истории Лангедока в связи с причинами альбигойских ересей

Глава вторая. Альбигойские вероучения

Развитие дуалистической догмы в трех ее направлениях: восточном, славянском и провансальском

Ереси Франции и Лангедока до 1170 года

Догматика альбигойских дуалистов: крайних и умеренных. Их обряды, иерархия, нравы. Отношение к ним вальденсов

Реформаторы XII столетия

Вероучение вальденсов

История альбигойцев с 1170 до 1198 года

Глава третья. Переговоры и война

Отношение Иннокентия III к альбигойским ересям до 1208 года

Легаты и Раймонд VI

Убийство Петра де Кастельно

Воззвание папы

Политика королей французского и арагонского

Крестоносное воинство

Симон де Монфор

Ход крестовой войны с альбигойцами до первой осады Тулузы

Глава четвертая. Торжество Монфора

Ход альбигойской войны от первой тулузской осады до подчинения Лангедока и 1улузы Симону Монфору

Памьерские постановления

Дипломатические сношения

Битва под Бувином

Четвертый латеранский собор

Смерть Иннокентия III

Заключение

Обзор источников и пособий

Примечания автора

Осокин, Н. А. - История альбигойцев и их времени - В 2 частях - Ч. 2 – Первая инквизиция

Москва : Издательство Юрайт, 2024. - 400 с. - (Антология мысли). -Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-05962-5 (ч. 2)

ISBN 978-5-534-05956-4

Осокин, Н. А. - История альбигойцев и их времени - В 2 частях - Ч. 2 – Содержание

Книга вторая. ПЕРВАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

Глава первая. Лангедок в 1216—1229 гг.

Основатели нищенствующих орденов

Подъем патриотического сознания в Провансе и Лангедоке

Осада Бокера

Первое восстание в Тулузе и его подавление

Второе восстание в Тулузе, осада Тулузы и смерть Симона Монфора

Слабость власти Амори Монфора

Политика Филиппа II и пап по отношению к Лангедоку и альбигойцам

Походы Людовика VIII

Покорение Лангедока французами; изъявление покорности графом тулузским

Парижский договор 1229 года

Тулузский собор и опыт трибунала

Глава вторая. Нетерпимость и инквизиция

Общий очерк истории нетерпимости Западной Церкви с первого ее проявления до учреждения инквизиционных трибуналов

Законы Фридриха II против еретиков и Римские законы против патаренов 1231 года

Начало доминиканской инквизиции и повсеместные восстания против трибуналов

Очерк инквизиционных распоряжений против еретиков

Иннокентия IV и его преемников до Евгения IV

Учреждения первой инквизиции: права инквизиторов, подразделение подсудимых, допросы, пытки, наказания, обращения, епитимьи, обряды, тюрьмы; предупредительные меры

История собственно провансальской инквизиции

Попытки Тренкавеля и Раймонда VII к восстанию; убийства в Авиньонете; вмешательство Генриха III; Лориский договор; взятие Монсегюра и новые процессы

Протоколы инквизиции до 1248 года; смерть Раймонда VII

Глава третья. Последствия ереси и завоеваний

Упрочение административных связей Франции и Лангедока

Начало централизации; деспотизм Альфонса

Выражение национального чувства в литературе, направленной против Франции и Рима

Филипп III и уничтожение ереси в народных массах

Судьба страны при Филиппе IV

Распад францисканского ордена

Последние альбигойцы

Обзор источников и пособий

Указатель важнейших персонажей

Примечания автора

Приложение

Новые издания по дисциплине «История» и смежным дисциплинам