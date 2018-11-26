Острогорский - История Византийского государства
«История Византийского государства» выдающегося византиниста Георгия Александровича Острогорского, давно уже ставшая настольной книгой у разноязычной аудитории во многих частях мира, наконец-то дошла и до русского читателя.
Несмотря на немалый срок, прошедший со времени ее создания, эта работа и на сегодняшний день может считаться лучшим в мировой науке изложением тысячелетней истории Византийского государства — средневековой Римской империи. Г.А. Острогорскому удалось создать взвешенное и научно обоснованное повествование, свободное от широко распространенных до сих пор клише о мрачной деспотии, каковой Византия представляется подчас сознанию обывателя.
Созданная Георгием Александровичем картина истории великого государства сочетает концептуальность и обилие сообщаемых фактов с живостью и доступностью изложения, что делает его книгу полезным пособием для широкого круга читателей. Вместе с тем, труд Острогорского остается чрезвычайно важным и в научном отношении.
Текст изобилует ссылками на источники и исследования, предоставляя основательный библиографический и историографический материал по каждому периоду и едва ли не по всем ключевым сюжетам государственной, военной, социально-политической и экономической истории Византии.
Георгий Острогорский - История Византийского государства
Пер. с нем.: М.В. Грацианский; ред.: П.В. Кузенков.
М.: Сибирская Благозвонница, 2011. — 895, [1] с, ил., карты.
Перевод по изданию: Ostrogorsky G. Geschichte des Byzantinischen Staates. Dritte, durchgearbeitete Auflage. Miinchen: C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 1963.
ISBN 978-5-91362-458-1
Георгий Острогорский - История Византийского государства - Содержание
Предисловие к русскому изданию
ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ОСТРОГОРСКИЙ (1902-1976)
Список работ Г.А. Острогорского
Предисловие В. Отто ко второму изданию
Из предисловия автора к первому изданию
Предисловие автора ко второму изданию
Предисловие автора к третьему изданию
Введение. РАЗВИТИЕ НАУКИ ОБ ИСТОРИИ ВИЗАНТИИ
I. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ РАННЕВИЗАНТИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (324-610)
Источники
1. Христианизированная Римская империя
2. Эпоха переселения народов и христологических споров
3. Реставрационная политика Юстиниана и ее крушение
II. БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА (610-711)
Источники
1. Войны с персами и с аварами. Реформы Ираклия
2. Время арабского вторжения: последние годы Ираклия; Констант II
3. Спасение Константинополя и укрепление нового строя: Константин IV и Юстиниан II
4. Закат династии Ираклия
III. ЭПОХА ИКОНОБОРЧЕСКОГО КРИЗИСА (711-843)
Источники
1. Чехарда на престоле
2. Иконоборчество и войны с арабами: Лев III
3. Иконоборчество и войны с болгарами: Константину
4. Закат иконоборчества и восстановление иконопочитания
5. Византия и Карл Великий
6. Реформы Никифора I и внешнеполитические опасности: Византия и Крум
7. Иконоборческая реакция
IV. РАСЦВЕТ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (843-1025)
Источники
1. На заре новой эпохи
2. Эпоха кодификации права: Василий I и Лев VI
3. Византия и Симеон Болгарский
4. Борьба центральной власти против могущества феодалов. Культурный расцвет при византийском императорском дворе: Роман Лакапин и Константин Багрянородный
5. Эпоха завоеваний: Никифор Фока и Иоанн Цимисхий
6. Наивысшая точка византийского могущества: Василий II
V. ПРАВЛЕНИЕ СТОЛИЧНОЙ ЧИНОВНОЙ АРИСТОКРАТИИ (1025-1081)
Источники
1. Крушение средневизантийской государственной системы
2. Крах внутренней и внешней политики
VI. ПРАВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ АРИСТОКРАТИИ (1081-1204)
Источники
1. Восстановление Византийской империи при Алексее I Комнине
2. Новый взлет византийского могущества и первые поражения: Иоанн II и Мануил 1
3. Попытка реакции при Андронике Комнине
4. Катастрофа
VII. ЛАТИНСКОЕ ГОСПОДСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1204-1261)
Источники
1. Возникновение новой системы государств
2. Взлет и падение Эпира. Победа Никеи
3. Накануне реставрации
4. Восстановление византийской великой державы: Михаил VIII
VIII. УПАДОК И КРУШЕНИЕ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (1282-1453)
Источники
1. Византия как второстепенное государство: Андроник II
2. Эпоха гражданских войн. Господство Сербии на Балканах
3. Османское завоевание Балканского полуострова. Византия как зависимое от турок государство
4. Падение
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ
И СПИСКИ ПРАВИТЕЛЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ часто цитируемых работ и периодических изданий
Георгий Острогорский - История Византийского государства - ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
После выхода в свет в 1952 г. второго издания у меня была неоднократная возможность провести ревизию данной книги. Поводом к этому прежде всего послужили ее переводы на французский (Histoire de l'Etat byzantin / Trad, de Jean Gouillard. Paris: Payot, 1956) и на английский (History of the Byzantine State / Transl. by Joan Hussey. Oxford: Blackwell, 1956; New Brunswick (N.J.): Rutgers University Press, 1957) языки. Недолгое время спустя вышло в свет издание на сербохорватском языке (Исторща Византще. Београд, 1959), которое затем было переведено на словенский (Zgodovina Bizanca / Prev. Joze in Milena Zupancic. Ljubljana, 1961). Переводы на французский и на английский привели, по сравнению с немецким оригинальным изданием 1952 г., к многочисленным дополнениям и исправлениям, которые сделал необходимым бурный прогресс науки. Моя собственная работа над сербохорватским изданием, помимо дальнейших подобных дополнений, приводила также местами к изменению самого изложения.
Настоящее новое издание, однако, значительно отличается не только от десятилетием старшего второго немецкого издания, но также и от более новых изданий на иных языках. Во-первых, были использованы результаты новейших исследований. При этом, так же как и в более старых изданиях, для меня была важной вовсе не библиографическая полнота, но выделение важнейших работ. Тем не менее неуклонное движение исследований вперед сделало необходимым большое количество исправлений и дополнений. В самом деле, продуктивность в области некогда находившейся в загоне византинистики в настоящее время столь велика, а места публикации столь рассеянны, что автор общего изложения византийской истории должен с беспокойством задавать себе вопрос, в какой мере удалось ему просмотреть все достойное внимания и избежать нежелательных упущений.
С другой стороны, при работе у меня возникала потребность в глубоких вмешательствах в форму текста. Такие вмешательства, конечно же, имеют свои пределы, поскольку, нравится это автору или нет, менять структуру работы при подготовке нового издания непозволительно. Как бы то ни было, предпринятые изменения являются более значительными, чем это дает понять простой прирост числа страниц книги по сравнению с предыдущим изданием.
С искренней благодарностью я хотел бы отметить, что издатель «Справочника по науке о древности» г-н Херманн Бенгстон сделал мне ряд предложений по улучшению текста, которые были весьма кстати. Я и на сей раз благодарю издательство «С.Н. Beck» и лично г-на д-ра Георга Зунда за многолетнее безоблачное сотрудничество, чуткую предупредительность во всех возникающих вопросах и неослабную готовность к помощи.
От трудной и затратной по времени работы по пересмотру именного и предметного указателей избавил меня г-н Любомир Максимович, ассистент семинара по византинистике Белградского университета, за что я его также благодарю здесь.
Георгий Острогорский
Белград, август 1963 г.
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