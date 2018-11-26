Георгий Острогорский - История Византийского государства

После выхода в свет в 1952 г. второго издания у меня была неоднократная возможность провести ревизию данной книги. Поводом к этому прежде всего послужили ее переводы на французский (Histoire de l'Etat byzantin / Trad, de Jean Gouillard. Paris: Payot, 1956) и на английский (History of the Byzantine State / Transl. by Joan Hussey. Oxford: Blackwell, 1956; New Brunswick (N.J.): Rutgers University Press, 1957) языки. Недолгое время спустя вышло в свет издание на сербохорватском языке (Исторща Византще. Београд, 1959), которое затем было переведено на словенский (Zgodovina Bizanca / Prev. Joze in Milena Zupancic. Ljubljana, 1961). Переводы на французский и на английский привели, по сравнению с немецким оригинальным изданием 1952 г., к многочисленным дополнениям и исправлениям, которые сделал необходимым бурный прогресс науки. Моя собственная работа над сербохорватским изданием, помимо дальнейших подобных дополнений, приводила также местами к изменению самого изложения.

Настоящее новое издание, однако, значительно отличается не только от десятилетием старшего второго немецкого издания, но также и от более новых изданий на иных языках. Во-первых, были использованы результаты новейших исследований. При этом, так же как и в более старых изданиях, для меня была важной вовсе не библиографическая полнота, но выделение важнейших работ. Тем не менее неуклонное движение исследований вперед сделало необходимым большое количество исправлений и дополнений. В самом деле, продуктивность в области некогда находившейся в загоне византинистики в настоящее время столь велика, а места публикации столь рассеянны, что автор общего изложения византийской истории должен с беспокойством задавать себе вопрос, в какой мере удалось ему просмотреть все достойное внимания и избежать нежелательных упущений.

С другой стороны, при работе у меня возникала потребность в глубоких вмешательствах в форму текста. Такие вмешательства, конечно же, имеют свои пределы, поскольку, нравится это автору или нет, менять структуру работы при подготовке нового издания непозволительно. Как бы то ни было, предпринятые изменения являются более значительными, чем это дает понять простой прирост числа страниц книги по сравнению с предыдущим изданием.

С искренней благодарностью я хотел бы отметить, что издатель «Справочника по науке о древности» г-н Херманн Бенгстон сделал мне ряд предложений по улучшению текста, которые были весьма кстати. Я и на сей раз благодарю издательство «С.Н. Beck» и лично г-на д-ра Георга Зунда за многолетнее безоблачное сотрудничество, чуткую предупредительность во всех возникающих вопросах и неослабную готовность к помощи.

От трудной и затратной по времени работы по пересмотру именного и предметного указателей избавил меня г-н Любомир Максимович, ассистент семинара по византинистике Белградского университета, за что я его также благодарю здесь.

Георгий Острогорский

Белград, август 1963 г.