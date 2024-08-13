Остроумов – Исламоведение - Аравия, колыбель ислама

Изображенная на прилагаемой турецкой карте Аравия занимает юго-западный полуостров Азии, так называемый Аравийский полуостров, находящийся между 12° и 30° с. ш. и между 35° и 60° в. д. от Гринвича, или между 50° и 76° от Ферро. Соединяясь на севере с европейско-азиатским материком, Аравийский полуостров находился в непосредственной близости к Сирии, Палестине, Финикии и Ассиро-Вавилонии; с восточной стороны Персидский залив доставлял Аравии удобное сообщение с древним Мидо-Персидским государством и в то же время, соединяя ее с Индийским океаном, открывал путь в богатую Индию; на западе, при посредстве Аравийского залива, Аравия примыкала к древнему Египту и Эфиопии. Узкий перешеек соединял Аравию с берегами Средиземного моря, вокруг которого развивалась древняя цивилизация.

Более точные границы Аравии указывает известный мусульманский ученый конца XIII и начала XIV в., Абу-ль-Феда: «Человек, который бы хотел проследовать по границам Аравии и который отправился бы от Айлы (Акаба) н а юг, по берегу моря, имел бы море н а правой руке и проехал бы последовательно через города: Мадиан, Янбо, Аль-Бараэ, Джидда. Затем, вступив в Йемен, он проехал бы чрез города Зебид и Аден. Далее он ехал бы по Йемену, имея впереди восток, а справа — море, как прежде, и проехал бы по берегу Дафар (Зафар) и по берегу Махры. Затем, направляясь к северу и продолжая иметь справа море, он оставил бы берег Махры, проехал бы чрез Оман, поравнялся бы с островом Аван и посетил бы Аль-Катиф, Кадеме и Басору (Бостра). Потом он сделал бы поворот и, удаляясь от моря, направился бы к воетоку: Ефрат находился бы у него н а правой руке, и он последовательно миновал бы города: Аль-Сиб, Куфа, Ана, Рахаба и Балес; он путешествовал бы по границам Алеппской провинции, затем проехал бы через Саламию и Бельку и прибыл бы в город Айла, из которого отправился».

Древние европейские географы, со времен Птолемея (ум. в 161 г. по Р. Хр.), разделяли Аравию на три части: Каменистую Аравию, занимавшую сев.-зап. часть Аравии, лежащую н а юг от Палестины и обнимавшую так называемый Синайский полуостров; Пустынную Аравию, лежавшую к северо-востоку от Каменистой, с городом Пальмира; Счастливую Аравию, составлявшую южную и юго-западную части Аравийского полуострова, с городами: Мекка, Медина, Аден и др.1 Но такое деление Аравии, удержанное средневековыми географами, не отвечает действительному положению полуострова и объясняется недостаточным знакомством этих географов с страной, которую они описывали с чужих слов.

Со времени арабских завоеваний Аравия сделалась более известна, и мусульманские ученые, имевшие особый интерес изучать Аравийский полуостров, известный у них под и м е н е м «Джезирату-ль-араб» т. е Полуостров арабов, принимали другое деление Аравии. Так, Аль-Мадайни (ум. в первой половине IX века по Р. Хр.) делит Аравию н а следующие пять частей: Тегама, Неджед, Хиджаз, Аруз и Йемен. По объяснению этого автора, Тегама3 находится н а юге Хиджаза, а Неджед4 лежит между Хиджазом и Ираком. Что касается до Хиджаза, то это — гористая страна, простирающаяся от Йемена до Сирии. В н е й находятся Медина и Оман5. Аруз6 есть тоже, что Ямама — страна, доходящая до Бахрайна. Аль-Мадайни объясняет название Хиджаз тем, что он служит разделом между Надждом и Тегамою и добавляет, что Хиджаз расположен от Медины до Табука и от Медины до Куфинской дороги. Страна, лежащая дальше н а восток, до территории Бассоры, принадлежит к Наджду. К Хидажзу, напротив, относится страна между Мединою и Меккою до отлогости Арджа (Махбат-уль-ардж) . Страна, лежащая дальше в направлении к Мекке и к Джидде, составляет часть Тегамы.

Остроумов, Η. П. – Исламоведение - Аравия, колыбель ислама

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 218 с. — (Антология мысли). — Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-10767-8

Остроумов, Η. П. – Исламоведение – Содержание