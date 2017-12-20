В комментариях описывается содержание составляющих книгу чинов, приводятся основные сведения из их истории, даются некоторые практические рекомендации. Для полноты в комментарий также включены некоторые сведения еще о двух чинах, вышедших ныне из практики Русской Церкви (о поколебавшейся святой трапезе и ежегодного празднования дня освящения храма).

Первоначально византийский чин основания храма состоял только из одной молитвы; в большинстве рукописей это та же молитва, что сохраняется в составе чина и в наши дни. Со временем чин был дополнен еще одной молитвой, указаниями о каждении и о водружении креста на месте будущего престола, начальными и заключительными молитвословиями. В этом виде чин вошел как в древнерусские рукописные и первопечатные Потребники, так и в синодальный Большой Требник, остающийся одной из главных богослужебных книг Русской Церкви и в наши дни. Этот чин и открывает настоящую книгу.

Освящение храма - История

Но кроме этого, византийского, чина основания храма в современных русских изданиях богослужебных книг встречается и другой, значительно более пространный. Этот чин был создан в первой половине XVII в. киевским святителем Петром (Могилой), вошел в подготовленный им Требник, опубликованный в 1646 г. Как хорошо известно, Требник святителя Петра (Могилы) значительно отличался от принятых в то время в православном мире богослужебных книг — главным образом наличием пространных комментариев о каждом из церковных Таинств и включением в Требник целого ряда чинов, неизвестных по старопечатным Требникам. В «Предмове» (предисловии) к своему Требнику святитель Петр утверждает, что эти комментарии и чины изначально имелись в греческих и славянских рукописях Евхология и Требника, но были выкинуты некими нерадивыми «корректорами», и поэтому святитель просто вернул их в свою книгу. Однако исследование греческой и славянской рукописной традиции не выявило упомянутых комментариев и чинов; напротив, их аналоги обнаружились в латинских книгах — в первую очередь, в подготовленном по указу Тридентского Собора новом издании римского Ритуала 1614 г. Многие из новых чинов Требника святителя Петра (Могилы) были составлены им фактически заново, по аналогии со схожими чинами латинских книг (и нередко даже с использованием материала последних). Из-за своих западных заимствований Требник святителя Петра не был полностью воспринят православным миром и не переиздавался в синодальную эпоху. Тем не менее он пользовался авторитетом в южных областях и на Украине, поэтому некоторые из его новых чинов были со временем признаны вполне православными и вошли в состав киевского Дополнительного Требника 1863 г., несколько раз переиздававшегося.