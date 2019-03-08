Начиная с 1860-х, сектантство было постоянным предметом общественной полемики. Петрашевский еще в 1840-е годы призывал обратить внимание на «старо­обрядцев и сектантов, считая возможным использовать их носивший религиозный характер протест против су­ществующего строя в революционных целях». Огромное значение имели лондонские издания Герцена и Огарева «Сборник правительственных сведений о раскольниках» в четырех частях (1861—1862 под редакцией В.И. Кель­сиева) и «Сборник постановлений по части раскола» в двух частях (1863, редакция Кельсиева). Вероятно, именно они положили начало представлению о расколь­никах и сектантах как о скрытой протестной силе. Герцен и Огарев также издавали приложение к «Колоколу» — «Общее вече» (1863—1864), многие материалы которо­го были направлены на революционную агитацию этих групп. Также существовала церковно-миссионерская ли­тература о сектах, трактовавшая это явление однозначно и негативно.

Дмитрий Овсянико-Куликовский Сектанты: очерки по истории народных религиозных движений

- М.: Common place, 2017. - 178 с.

ISBN 978-999999-0-31-8

Дмитрий Овсянико-Куликовский - Сектанты: очерки по истории народных религиозных движений - Содержание

Мария Нестеренко. Социалист на свой лад

Дмитрий Овсянико-Куликовский - Сектанты: очерки по истории народных религиозных движений

Записки южнорусского социалиста

Культурные пионеры (этюд о религиозных сектах) I.Два социальных процесса II.Мистическое царство. Катары

Людей Божьих секта (очерки русского народного мистицизма) I.Несколько слов о современном мистицизме вообще II.Христовщина III.Явления атавизма в хлыстовщине IV.Культурное творчество в религиозных сектах V.Нирвана



Дмитрий Овсянико-Куликовский Сектанты: очерки по истории народных религиозных движений

История задала нам всем, людям XIX века, поистине громадную задачу, повергающую нас в пучину всяческих недоумений.

Современный строй европейских обществ разлагается, и в недрах его зарождаются, растут и крепнут элементы будущего. Это роковой, исторически необходимый про­цесс, в котором так называемое социально-революцион­ное движение играет роль только одного из многих вза­имно действующих факторов.

Я знаю, что многие социалисты-революционеры склонны видеть в движении, в котором они участвуют, какой-то волшебный рычаг, который в один прекрасный день перевернет существующий порядок, после чего на развалинах последнего мгновенно расцветет новая жизнь. Исходя из такой метафизической точки зрения, они за­благовременно начерчивают план будущего строя, они вполне естественно находят возможным говорить о «ка­нуне» революции и о «другом дне» после революции. Знаменитый и поистине прискорбный спор о якобинизме и анархизме получил свое начало от той же метафизиче­ской точки зрения.