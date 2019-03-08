Овсянико-Куликовский - Сектанты - очерки по истории народных религиозных движений
Начиная с 1860-х, сектантство было постоянным предметом общественной полемики. Петрашевский еще в 1840-е годы призывал обратить внимание на «старообрядцев и сектантов, считая возможным использовать их носивший религиозный характер протест против существующего строя в революционных целях». Огромное значение имели лондонские издания Герцена и Огарева «Сборник правительственных сведений о раскольниках» в четырех частях (1861—1862 под редакцией В.И. Кельсиева) и «Сборник постановлений по части раскола» в двух частях (1863, редакция Кельсиева). Вероятно, именно они положили начало представлению о раскольниках и сектантах как о скрытой протестной силе. Герцен и Огарев также издавали приложение к «Колоколу» — «Общее вече» (1863—1864), многие материалы которого были направлены на революционную агитацию этих групп. Также существовала церковно-миссионерская литература о сектах, трактовавшая это явление однозначно и негативно.
Дмитрий Овсянико-Куликовский Сектанты: очерки по истории народных религиозных движений
- М.: Common place, 2017. - 178 с.
ISBN 978-999999-0-31-8
Дмитрий Овсянико-Куликовский - Сектанты: очерки по истории народных религиозных движений - Содержание
- Мария Нестеренко. Социалист на свой лад
Дмитрий Овсянико-Куликовский - Сектанты: очерки по истории народных религиозных движений
- Записки южнорусского социалиста
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Культурные пионеры (этюд о религиозных сектах)
- I.Два социальных процесса
- II.Мистическое царство. Катары
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Людей Божьих секта (очерки русского народного мистицизма)
- I.Несколько слов о современном мистицизме вообще
- II.Христовщина
- III.Явления атавизма в хлыстовщине
- IV.Культурное творчество в религиозных сектах
- V.Нирвана
Дмитрий Овсянико-Куликовский Сектанты: очерки по истории народных религиозных движений
История задала нам всем, людям XIX века, поистине громадную задачу, повергающую нас в пучину всяческих недоумений.
Современный строй европейских обществ разлагается, и в недрах его зарождаются, растут и крепнут элементы будущего. Это роковой, исторически необходимый процесс, в котором так называемое социально-революционное движение играет роль только одного из многих взаимно действующих факторов.
Я знаю, что многие социалисты-революционеры склонны видеть в движении, в котором они участвуют, какой-то волшебный рычаг, который в один прекрасный день перевернет существующий порядок, после чего на развалинах последнего мгновенно расцветет новая жизнь. Исходя из такой метафизической точки зрения, они заблаговременно начерчивают план будущего строя, они вполне естественно находят возможным говорить о «кануне» революции и о «другом дне» после революции. Знаменитый и поистине прискорбный спор о якобинизме и анархизме получил свое начало от той же метафизической точки зрения.
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