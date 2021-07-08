Никита Пафлагонский - Житие святителя Иоанна Златоуста с приложением Слов в его честь

В «Житии св. Иоанна Златоуста» Никиты Пафлагонского нашла выражение одна из основных тенденций, господствовавших в византийской агиографии ΙΧ-Χ вв. Это был период создания новых менологиев и, следовательно, новых переложений древних агиографических памятников, которые должны войти в их состав. «Житие св. Иоанна Златоуста» является одним из таких переложений, опиравшимся на многовековую агиографическую традицию, которая находит свое завершение в конце X в.

Первыми агиографическими сочинениями, созданными в честь святого вскоре после его кончины, были «Диалог с Феодором, римским диаконом, о житии блаженного Иоанна, епископа Константинопольского, Златоуста» Палладия, епископа Еленопольского и «Надгробное слово» св. Иоанну Златоусту Псевдо-Мартирия Антиохийского.

В середине VII в. было составлено «Житие св. Иоанна Златоуста», которое приписывалось патриарху Александрийскому Георгию (620-630). Примерно к этому же времени относится и «Житие св. Иоанна Златоуста», надписанное именем Феодора, епископа Тримифунтского. Златоусту были посвящены и многочисленные похвальные слова - энкомии. Один из самых знаменитых энкомиев принадлежал прославленному богослову и гимнографу VIII в. Иоанну Дамаскину. Житие константинопольского епископа и несколько энкомиев в его честь составил в IX веке известный византийский церковный писатель Косма Веститор. За несколько десятилетий до Никиты Пафлагонского императором Львом VI Мудрым было создано «Похвальное слово» Иоанну Златоусту.

Во вступлении к «Житию» Никита указывает, что при работе над своим произведением он опирался на существующую традицию: «...хотя многие другие, заслуживающие доверия люди, и потрудились усердно прежде нас над описанием богодухновенного жития великого учителя Церкви...» С другой стороны, агиограф критикует своих предшественников, говоря, что «одни делали свою речь слишком длинной, донимали слушателей отсутствием вкуса и вызывали у них сильное отвращение», а другие, составляя краткие похвальные слова святому, «умалчивали о большинстве деяний этого мужа и этим опечаливали благочестивых людей и почитателей его подвигов» Сам же Никита видел свою задачу в том, чтобы, использовав уже существующее литературное наследие, не пройти мимо того, что «достойно памяти », но при этом не забыть, насколько возможно, «похвал и краткости слова»