Никита Пафлагонский - Житие святителя Иоанна Златоуста с приложением Слов в его честь

Пафлагонский - Житие святителя Иоанна Златоуста
В «Житии св. Иоанна Златоуста» Никиты Пафлагонского нашла выражение одна из основных тенденций, господствовавших в византийской агиографии ΙΧ-Χ вв. Это был период создания новых менологиев и, следовательно, новых переложений древних агиографических памятников, которые должны войти в их состав. «Житие св. Иоанна Златоуста» является одним из таких переложений, опиравшимся на многовековую агиографическую традицию, которая находит свое завершение в конце X в.
Первыми агиографическими сочинениями, созданными в честь святого вскоре после его кончины, были «Диалог с Феодором, римским диаконом, о житии блаженного Иоанна, епископа Константинопольского, Златоуста» Палладия, епископа Еленопольского и «Надгробное слово» св. Иоанну Златоусту Псевдо-Мартирия Антиохийского.
В середине VII в. было составлено «Житие св. Иоанна Златоуста», которое приписывалось патриарху Александрийскому Георгию (620-630). Примерно к этому же времени относится и «Житие св. Иоанна Златоуста», надписанное именем Феодора, епископа Тримифунтского. Златоусту были посвящены и многочисленные похвальные слова - энкомии. Один из самых знаменитых энкомиев принадлежал прославленному богослову и гимнографу VIII в. Иоанну Дамаскину. Житие константинопольского епископа и несколько энкомиев в его честь составил в IX веке известный византийский церковный писатель Косма Веститор. За несколько десятилетий до Никиты Пафлагонского императором Львом VI Мудрым было создано «Похвальное слово» Иоанну Златоусту.
Во вступлении к «Житию» Никита указывает, что при работе над своим произведением он опирался на существующую традицию: «...хотя многие другие, заслуживающие доверия люди, и потрудились усердно прежде нас над описанием богодухновенного жития великого учителя Церкви...» С другой стороны, агиограф критикует своих предшественников, говоря, что «одни делали свою речь слишком длинной, донимали слушателей отсутствием вкуса и вызывали у них сильное отвращение», а другие, составляя краткие похвальные слова святому, «умалчивали о большинстве деяний этого мужа и этим опечаливали благочестивых людей и почитателей его подвигов» Сам же Никита видел свою задачу в том, чтобы, использовав уже существующее литературное наследие, не пройти мимо того, что «достойно памяти », но при этом не забыть, насколько возможно, «похвал и краткости слова»
Никита Пафлагонский - Житие святителя Иоанна Златоуста с приложением Слов в его честь
М.: Православный Свято -Тихоновский гуманитарный университет; Институт мировой литературы РАН, 2018. - 268 с.
ISBN 978-5-7429-1291-0
Никита Пафлагонский - Житие святителя Иоанна Златоуста с приложением Слов в его честь - Содержание
1) А. С. Балаховская - Никита Пафлагонский и его сочинения в честь Иоанна Златоуста
- 1. Жизнеописание Никиты Пафлагонского и его творения
- 2. «Житие св. Иоанна Златоуста»
- 3. Житие св. Иоанна Златоуста и последующая агиографическая традиция
- 4. Энкомий св. Иоанну Златоуста и два слова на перенесение мощей
2) Житие всесвятого отца нашего, Иоанна, Архиепископа Константинопольского, Златоуста, написанное блаженным и святым Никитой рабом Иисуса Христа, философом, которое он послал императору Константину, поручившему его составить
3) Энкомий Никиты Пафлагонского во святых отцу нашему Иоанну, архиепископу Константинопольскому, божественному Златоусту
4) Слово на перенесение честных мощей всемудрого и божественного Златоуста
- 1. Пролог
- 2. По дороге в ссылку Златоуст обратил язычников
- 3. Явление апостолов Петра и Иоанна, а затем мучеников Василиска и Лукиана 1
- 4. Кончина святого
- 5. Прокл и сторонники Златоуста просят императора о возвращении его мощей в Константинополь
- 6. Неудача послов в Команах
- 7. Письмо Феодосия II к Златоусту. Мощи перенесены в Халкидон
- 8. Триумфальная встреча. Корабль причаливает к винограднику вдовы. Мощи положены в храм св. апостола Фомы
- 9. Молитва императора Златоусту
- 10. Молитва Прокла. Святой благословляет народ
- 11. Гробница в храме святых Апостолов. Похвальное слово этому храму
- 12. Заключительная молитва Слово на перенесение честных мощей во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Кыонстантинопольского, Златоуста
6) Слово на перенесение честных мощей во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоуста
- 1. Пролог
- 2. Ссылка Златоуста. Явление святых Петра и Иоанна, Василиска и Лукиана. Кончина в ссылке
- 3. Преемники Златоуста. Наказание преследователей. Прокл просит Феодосия о возвращении мощей святого
- 4. После письма императора святому, последовавшего за бесплодной попыткой перенести мощи, они доставлены в Халкидон
- 5. Триумфальная встреча. Виноградник вдовы. Церковь св. Фомы
- 6. Император просит прощения за свою мать. Молитва Прокла. Святой преподает благословение
- 7. Гробница в храме святых Апостолов. Описание этого храма
- 8. Молитвенное обращение
7) Житие всесвятого отца нашего, Иоанна, архиепископа Константинопольского
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